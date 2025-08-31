Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 01 सितंबर 2025 सोमवार का दिन (01 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने के योग बनेंगे लेकिन इस दौरान आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह समय आपको अपने जीवनसाथी के लिए समय ठीक नहीं रहेगा .सोचते कुछ हैं और होता कुछ है. जीवनसाथी की लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है.खर्च ज्यादा होगा .बिना योजना बनाए लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके जीवन में ख़ुशहाली और सफलता की प्रबल संभावनाएं रहेंगी जो आपको सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होगी.आप्रत्यासित लाभ प्राप्त होगा .आपकी मेहनत और व्यवहार कुशलता से यश तथा लाभ में वृद्धि होगी.आपके प्रभाव से शत्रु शांत होंगे.पारिवारिक शांति, सुख-चैन रहेगा.निजी संबंधों में मधुरता आयेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान दें.आपने व्यवहार में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते है आज .संतान की उन्नति के योग बन रहे है .लंबे समय से चली आ रही चिंता दूर होगी. सफलता से यश में वृद्धि होगी. विदेश जाने के योग बनेंगे. भय बना रहेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन अति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .जड़ों में दर्द होने की संभावना रहेगी इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें .सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी.संतान की सेहत के प्रति सावधान रहें .माता-पिता के साथ समय व्यतीत होगा. धनलाभ के शुभ अवसर बनेंगे.विवादों में कमी होगी.विरोधी काम बिगाड़ सकते हैं.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन मतत्त्वपूर्ण योग से धन लाभ के संकेत मिल सकते है लेकिन अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा दुपहर के बाद समय मित्रों के साथ घूमने जाने के योग बन रहे हैं .परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा.आप के कार्यस्थल पर विवादों को बढ़ावा मिलेगा.वाणी पर नियंत्रण रखें .संयम से काम लें. आज मौन ही लाभदायक होगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन भूमि भवन में निवेश करने के लिए शुभ अवसर मिलेगा जो आपको आगे चलकर अच्छा लाभ देगा साथ में आपके आमदनी में वृद्धि होगी .समय के उतार चढ़ाव से निराश होंगे. जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता हैं, आज पुराने रोग उभरने की संभावना है. दिनचर्या नियमित बनाए रखने से लाभ होगा. धैर्य आवश्यक है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल अवसर मिलने की संभावना रहेगी धर्म कर्म में रुचि रहेगी और आपको सफलता मिलेगी .आपकी लोकप्रियता से शत्रु परास्त होंगे.पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.मान-प्रतिष्ठा तथा लाभ के योग मजबूत होंगे.वाहन खरीदने के लिए समय उपयुक्त हैं.संपति के विवाद समाप्त होंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन अटके हुए कार्यों को निपटाने के अवसर बनेंगे तथा समय रहते उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .अपने आहार व्यवहार में तालमेल बनाये रखें.आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, लाभ होगा. परिवार में शांति बनाए रखेगा. उदर रोग से पीडि़त रहेंगे, दिन उत्तम रहेगा .

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार मिलेगा जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहायक साबित होगा .यात्रा के योग हैं .समय की अनुकूलता का आभास होगा. लंबे समय से अटके मामलों में आज गती आयेगी. व्यापारिक व्यस्यता बढ़ेगी. स्वास्थ्य नरम रहेगा. खर्च बढ़ेंगे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा लेकिन परिवार के साथ समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी.आज स्त्री पक्ष से लाभ के योग बनते हैं.संतान के स्वास्थ में सुधार होगा.पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते है .सोच के परे काम हो रहे हैं. आज अचानक धनलाभ हो सकता है.करियर में बदलाव आयेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन अनिर्णय की स्थिति से गुज़र सकते है लेकिन समय रहते उचित निर्णय लें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है .आज किसी दूर के मित्र से मुलाकात हो सकती है.नए अनुबंध फायदेमंद साबित होगी. आज धनलाभ होगा. शत्रु वर्ग सक्रिय रहेगा. कार्य की अधिकता रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .आजीविका के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे तथा व्यापार में विस्तार होगा.समय की अनुकूलता का आभास होगा.व्यापार बदलने की जल्दबाजी न करें.खर्च की जगह लाभ होगा. निराशा कम होगी.माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकते है.

