Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह
राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार?
15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया
राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...
Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 09 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन (09 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा
🌹-मेष राशि
आज के दिन सहकर्मी स्वार्थ सिद्धि के लिए मीठा व्यवहार करेंगे .पूर्ति होने के बाद व्यवहार बदल जाएगा, देख कर ही किसी के मदद करें .अनजान लोगों से संबंध स्थापित होंगे. जीवनशैली में परिवर्तन से लोग अचंभित होंगे. आय के नए स्रोत सामने आयेंगे. अपने भविष्य के प्रति भय रहेगा.व्यावसायिक नए अनुबंध होंगे.
🌹-वृषभ राशि
आज के दिन व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट होगा जिससे आपने मूल उद्देश्य से भटक जाएँगे.नौकरी वाले जातकों को पदान्नति के अवसर प्राप्त होंगे .अपनी समझदारी से रुके कार्य पूरे करेंगे.यश प्राप्ति के योग हैं. व्यवसायिक कार्यप्रणाली सुधरेगी.नई योजना बनेगी. निवेश शुभ रहेगा. लाभ के अवसर हाथ आएंगे .
🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आप अपने असंतोषी व्यवहार से ख़राब करेंगे .मानसिक रूप से आज चीर चीरे रहेंगे .कई दिनों से रुके कार्य पूरे होंगे. अपने व्यवहार को नम्र रखें.माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.जीवन साथी के सहयोग से काम पूरे होंगे .यात्रा सफल रहेगी. सामाजिक कार्य में रुचि रहेगी. राजकीय बाधा दूर होगी.विवाद न करें.
🌹-कर्क राशि
आज के दिन पुरानी बात याद आने पर मानसिक रूप से अशांत और ग्लानि महसूस करेंगे.अपने वाक् चातुर्य से कार्यस्थल पर सभी का मन जीत लेंगे.धन लाभ चाहते हैं तो अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा अन्यथा नहीं कर पाएंगे .जीवनसाथी की चिंता रहेगी.निवेश में हानि संभव है. दिल को ठेस पहुंच सकती है, धैर्य रखें.
🌹-सिंह राशि
आज के दिन अधिकांश समय लापरवाही करेंगे .प्रातः काल यात्रा यात्रा की स्थिति बनेगी .जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा नुकसान संभव हैं.मेहनत इच्छाओं की तुलना में कम करेंगे .अपमानित होने से बेहतर है कि अपनी आदत को सुधार लें.व्यवसाय में लाभ हो सकता है.प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है. राजकीय सहयोग मिलेगा.
🌹-कन्या राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें जिससे आपकी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी तथा आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे .व्यवसाय में प्रयास सफल रहेंगे.उत्साह वृ्द्धि होगी.सुख के साधन मिलेंगे. शत्रु परास्त होंगे. यात्रा सुखद रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
🌹-तुला राशि
आज के दिन परिवार में किसी से आर्थिक कारणों को लेकर खिच तान संभव है .उधार के लेनदेन आज सीमित रखें .किसी के बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है.जल्दबाजी न करें, काम बिगड़ सकते हैं.अस्वस्थता रह सकती है.भूमि भवन संबंधी मामलों में सावधानी रखें .मन में आहम की भावना आएगी शुभ समाचार मिलेंगे. आत्मसम्मान बढ़ेगा.चोरी आदि से बचें.
🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपमें धार्मिक भावनाओं का उदय होगा.दैनिक कार्यों से समय निकल पूजा पाठ धार्मिक यात्रा के लिए उपस्थित रहेंगे.क्रोध की अधिकता से बने काम बिगड़ जायेंगे. राजकोप का सामना करना पड़ सकता है.अस्वस्थता रहेगी, भय का वातावरण बनेगा.यात्रा आदि से लाभ होगा. मात-पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे.
🌹-धनु राशि
आज के दिन पर उपकार की भावना बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .सेहत का ध्यान रखें .कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे. सबको साथ में लेकर चलें.आर्थिक संकट संभव है.अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे. कर्ज लेना पड़ सकता है, हानि से बचें, कुसंगति हानिकारक रहेगी.
🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको स्वस्थ और अन्य घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ेगा .संतान के किये कार्य मन को सुख देंगे.गृहस्थ सुख मिलेगा और प्रसन्नता रहेगी. बकाया वसूली होगी.यात्रा सफल रहेगी.परिश्रम अधिक होगा.आजीविका के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी.
🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन नौकरी अथवा व्यवसाय में उन्नति होगी .जिस कार्य को करने से दूर भागोगे परिस्त्तिवश उसी को करना पड़ेगा .साझेदारी में किये कारोबार में तरक्की होगी.धनलाभ होता रहेगा. नया मकान व दुकान खरीदने के योग हैं.धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.शुभ समाचार प्राप्त होंगे.यात्रा सफल रहेगी.
🌹-मीन राशि
आज के दिन कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.नई योजना बनेगी और आपको सफलता प्राप्त हो सकती है.सुख-सुविधा के सामानों पर खर्च होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.जिद न करें, परिजनों की बात मानें, लाभ होगा.घर की साफ-सफाई करने में समय बीतेगा. जीवनशैली में परिवर्तन से लोग अचंभित होंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से