Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस पर गिरा मलबा, 10 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Diabetes का पता लगाने के लिए 2 बार क्यों लिया जाता है Blood Sample, जानिए इसके पीछे की वजह

IBPS PO Score Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्कोर कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

Devendra Fadnavis ने अक्षय कुमार को बताया संतरा खाने का तरीका, कहा- केवल नागपुर...

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Indian Railway: 24,634 करोड़ की लागत के रेल प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 18 जिलों में बिछाई जाएंगी नई रेल लाइनें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 15 की मौत, रेस्क्यू जारी

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 15 की मौत, रेस्क्यू जारी

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 07, 2025, 08:22 PM IST

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 08 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन (08 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा

🌹-मेष राशि
आज दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा.घर  का शांत वातावरण आपसी तालमेल की कमी के कारण खराब रहेगा आज घर किसी भी सदस्य को काम के लिये कहना कलह कराएगा. महिलाये धर्य धारण करने का प्रयास करेंगी लेकिन बचते बचते भी कलह होने की संभावना है.व्यवसायिक क्षेत्र पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे,आवश्यकता अनुसार धन कही ना कही से मिल ही जायेगा.

🌹-वृष राशि
आज का दिन मिला-जुला फल देगा.घर परिवार में ख़ुशियाँ रहेंगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .पार्टी और पिकनिक का योजना बना सकते हैं.संतान की तरफ़ से कोई ख़ास उपहार मिलने की संभावना रहेगी इसलिए आज आपको अपने जीवनसाथी के प्रति अपना व्यवहार ठीक रखें.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.आज परिस्थितियां अनुकूल बन रही है मेहनत करने से पीछे ना हटे किसी भी कार्य से तुरंत लाभ नही होगा लेकिन निकट भविष्य में धन के साथ सम्मान भी मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन स्वभाव में नरमी रखने की आवश्यकता है.बेतुकी बाते कर के परिवार का वातावरण खराब करेंगे परिजन भी उकसाने वाला व्यवहार करेंगे.कार्य क्षेत्र पर सन्ध्या समय तक नरम व्यवहार रखें इसके बाद स्वतः ही अपनी गलतियों का आभास होगा जिससे विवेक जाग्रत होने पर दिन का बाकी भाग शान्ति से बीतेगा.धन लाभ की कामना पूर्ति के लिये आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा इसकी तुलना में सहयोग की कमी रहेगी. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आरम्भ में परिस्थितियां आपको लाभ से दूर रखने वाली रहेंगी आलस्य में पड़कर काम से दूर भागेंगे.कार्य व्यवसाय भी दिन के पूर्वार्ध में ही लाभ के अवसर प्रदान करेगा दोपहर बाद बाजार में उदासीनता आने से धन लाभ के लिये तरसना पड़ेगा.नौकरी वाले जातक आज संतोषजनक कार्य करने के बाद भी अधिकारियों से विशेष प्रयोजन सिद्ध ना कर पाने पर नाराज रहेंगे. परिवार में पूजा पाठ के आयोजन होने से वातावरण मंगलमय रहेगा लेकिन सदस्यों में कुछ ना कुछ मतभेद लगे रहेंगे. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आप आरंभिक भाग में आप किसी महात्त्वपूर्ण कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे .काम-धंधा अपेक्षा के अनुसार नही चलने से अतिरिक्त मानसिक बेचैनी रहेगी. अक्समात यात्रा के योग भी बनेंगे यथा सम्भव टालने का प्रयास करें.व्यवसायी वर्ग तुरंत लाभ पाने की कामना से निवेश ना करें अन्यथा निराश होना पड़ेगा धन की आमद बनी रहेगी .परिवार में मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहने से अव्यवस्था रहेगीं दवाओं पर खर्च करना पड़ेगा.

🌹-कन्या राशि
आज आप दिन के पूर्वार्ध में उदासीनता से ग्रस्त रहेंगे सर पर दायित्व के कारण कार्य करने का मन करेगा लेकिन कही से कोई सहायता ना मिलने से मन मे नकारत्मक विचार आएंगे अनैतिक कार्यो की ओर मन आकर्षित होगा.आज जल्दबाजी से बचें अन्यथा निर्णय गलत ही सिद्ध होगा धैर्य से कार्य करने पर आशा जनक लाभ पा सकते है. धन की आमद दोपहर के बाद ही होगी लेकिन व्यवधानों के बाद ही. 

🌹-तुला राशि
आज कार्य क्षेत्र पर संघर्ष के बाद भी अनुकूल लाभ ना मिलने से मन अनैतिक कार्यो की ओर अग्रसर होगा. आर्थिक मामले अंत समय मे उलझने के कारण व्यवसाय पर असर देखने को मिलेगा फिर भी आज खर्च निकलने लायक धन कही ना कही से मिल ही जायेगा.आज किसी जानने वाले कि बातो पर भी आंख बंद कर भरोषा ना करें.परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने से मनव्यथित होगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज आप कार्यो में व्यस्त रहेंगे.सार्वजिक क्षेत्र पर दान पुण्य के अवसर मिलेंगे लेकिन इससे स्वभाव में अहंकार भी आएगा.कार्य व्यवसाय में आज उन्नति होगी भविष्य के लिये बचत के साथ नई योजनाओं पर भी काम कर सकेंगे.आज आपको कोई लालच देकर ठग सकता है प्रलोभन से बचे अन्यथा आज होने वाला लाभ आते ही व्यर्थ में खर्च हो जाएगा.गृहस्थी चलाने में थोड़ी कठिनाई आएगी फिर भी आपसी तालमेल से विजय पा ले

🌹-धनु राशि
आज लापरवाहि से बचें अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकते है.कार्य व्यवसाय की स्थिति पहले से बेहतर बनेगी.अपने कार्य नियत समय से थोड़े विलम्ब से करेंगे सहयोग की आज कमी नही रहेगी लेकिन धन लाभ समय पर ना होने के कारण थोड़ी असुविधा बनेगी प्रतिस्पर्धा कम रहने का लाभ नही मिल सकेगा.गृहस्थ में छोटी मोटी नोकझोंक के बाद भी आत्मीयता बनी रहेगी.बुजुर्गो की सेहत संबंधित समस्या अनदेखी न करें .

🌹-मकर राशि
आज के दिन आरंभिक भाग में पूजा पाठ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .यात्रा के योग बन रहे हैं .कार्य-व्यवसाय में लाभ की संभावना बनेगी लेकिन अंत समय मे कुछ ना कुछ बाधा आने से धन की प्राप्ति आगे के लिये टलेगी.नौकरी पेशा लोगों के लिये दिन लाभदायक रहेगा अतिरिक्त आय बनाने के अवसर मिलेंगे .परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी वातावरण शांत रहेगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज भी दिन धार्मिक कार्यो में रुचि लेंगे पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यो में मन लगेगा एकाग्रता भी बढ़ेगी.कार्य व्यवसाय से आज आशा कम ही रहेगी धनलाभ भी आशा के अनुरूप कम ही होगा.आज किसी नए कार्य को आरंभ करेंगे अथवा कार्य क्षेत्र पर नए प्रयोग करेंगे इनसे तुरंत लाभ की आशा ना रखें लेकिन निकट भविष्य में धीरे धीरे अवश्य फलदायक बनेंगे.महिलाये आज अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं .

🌹-मीन राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक है .धन की आमद आज निश्चित होगी लेकिन इंतजार करने के बाद ही. दोपहर बाद आपके प्रति लोगो के विचार बदलने लगेंगे कल तक जो आपसे नाराज चल रहे थे वे भी समर्थन करेंगे.पारिवारिक वातावरण में भी दोपहर बाद ही सुधार आएगा परिजन इच्छा पूर्ति होने पर प्रसन्न रहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी... Vivo ने भारत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन, कीमत जानकर आपका भी खरीदने का होगा मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मैथिली ठाकुर जो लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव? DU के इस कॉलेज से ली है डिग्री
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
Inter-Caste Marriage करने वाले कपल्स को मिलती है 10 लाख की सरकारी सौगात! जान लीजिए क्या हैं इससे जुड़ी शर्तें
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE