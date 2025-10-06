Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 06, 2025, 05:26 PM IST

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 07 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन (07 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..


🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य से अधिक शुभ रहेगा .आज आप जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे आस पास वाले लोग उसके विपरीत राय देंगे हानि के भय से मन असमंजस में रहेगा लेकिन आज आप जो भी निर्णय अथवा कार्य करेंगे उसका परिणाम आपके अनुकूल ही रहेगा भले सफलता देर से ही मिले.आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा. नए संपर्क स्थापित होंगे.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके आदतों के कारण आपने अपनों से दूरियाँ बना ली .समय रहते अपने सम स्वभाव और व्यवहार को बदलें तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपके घर परिवार में समंजस बना कर रखना होगा.कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे.भाग्योदय संभव है.जो भी काम करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ और आनंद से करें. महिलाओं के कन्धें और कमर में खिंचाव की समस्या से छुटकारा पाएंगे .निश्चित सफल होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा आज आपको घर और ऑफिस में कुछ अच्छा महसूस होगा.नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी.पेट संबंधित पीड़ा हो सकती है. अनावश्यक विवादों में न बोलें नुकसान हो सकता है.नौकरी में बदलाव के योग हैं.काम धंदा सामान्य रहेगा.आय बनी रहेगी.राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते हैं.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन मन चंचल रहेगा, संगीत कला आदि में रुचि दिखाएँगे .धर्म कर्म करते समय मन एकाग्र रहेगा .आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है. जिन लोगों की आपने मदद की थी वही आप का विरोध करेंगे. रुचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.सुख-सुविधा पर खर्च संभव है.घरेलू वातावरण में अधिक सहज महसूस करेंगे .मानसिक अस्थिरता रहेगी.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपको घरेलू कार्यों के साथ व्यवसाहिक क्षेत्र पर बेमन से काम करना पड़ेगा .व्यवसाय में कुछ समय के लिए तेजी रहेगी लेकिन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है .वैचारिक मतभेद दूर होंगे. किसी को अपने मन की बात बताने का मोका मिलेगा.रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है.मांगलिक खर्च संभव है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन सरकारी कार्यों में ढील न दे वरना लंबे समय तक कार्य अधूरे रह सकते है .आज खाने-पीने मैं विशेष सावधानी बरतें अन्यथा सेहत खराब होने की संभावना रहेगी .बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें.आप की उन्नति से विरोधी को तकलीफ हो सकती है. राजनीति के चलते शत्रु आप को नुकसान पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करेंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .छातीं में संक्रमण के साथ बुखार की आशंका रहेगी इसलिए सतर्क रहें अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव होगा .सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी.मन में किसी बात को लेकर दुविधा है, उसी के कारण आप तनाव महसूस कर रहे हैं.उधार दिया पैसा आने में संदेह है. मित्र और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे .

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन धन की आमद जिस समय उम्मीद नहीं रहेगी तब ही आकस्माद होगी इसलिए सतर्क रहें .कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता से ईष्र्या करेंगे. कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होंगे. कारोबार में नई तकनिकी का प्रयोग लाभान्वित करेगा. बहनों से झगड़ा हो सकता है.धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा .आज के दिन आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा लेकिन आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न दिखाए सेहत के प्रति .धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा. धनार्जन के नये स्रोत स्थापित होंगे. माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी. पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रुपरेखा बनेगी.जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको लाभदायक साबित होगा .घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. बिमारी के कारण तनाव पैदा होगा पर घबराये नहीं अपने इष्ट पर भरोसा रखें. सब अनुकूल होगा, जीवनसाथी का साथ मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा .महिलायें धरेलू कार्यों में व्यस्त रहेगी तथा धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी .नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच समझकर करें. पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मसले लंबित होंगे. शत्रु परास्त होंगे.सरकारी योजनाओं में निवेश से पहले अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करें .नए संपर्क आप को ख्याती दिलवा सकते हैं. कारोबार विस्तार के योग हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन व्यवसायिक मामलों में आप भाग्यशाली साबित होंगे .नया काम शुरू करने से पहले अनुभवियों और बड़ों से मार्गदर्शन लेना जरूरी है.भूमि भवन के निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं .किसी की बातों में जल्द फंस जाते हैं, खुद को परिपक्व करें.संतान की उन्नति में सफलता मिलेगी .संतान पक्ष की उन्नति के योग बनेंगे.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
Delhi Dharam Sansad: दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal को भी देंगे न्यौता
दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, राहुल-केजरीवाल को भी देंगे न्यौता
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Indian Air Force को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, डील पक्की हुई तो उड़ जाएगी चीन की नींद, जानिए खासियत
भारत को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, जो उड़ा देगा चीन की नींद, जानें खासियत
Shocking News: नाराज स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखकर बनाया रिमोट बम, साइंस टीचर की कुर्सी उड़ा दी, पढ़ें Haryana की खौफनाक खबर
स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखा बम बनाना, फिर कुछ ऐसा किया... पढ़ें हरियाणा की खौफनाक खबर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE