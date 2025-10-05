Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

Crime news: झगड़ा सुलझाने के चक्कर में बुरा फंसा पति, गुस्साई पत्नि ने काट दिया प्राइवेट पार्ट, जानें पूरा मामला

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 05, 2025, 09:42 PM IST

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 06 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन (06 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि
आज का दिन आपके ही किसी गलती के कारण हानि हो सकता है. आज आप जिस भी कार्य में प्रयास करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो सकते हैं. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह के योग बन रहे हैं. समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगो से जान-पहचान बढ़ेगी भविष्य में इसका लाभ भी अवश्य मिलेगा. लोगो की खातिरदारी पर खर्च भी करना पड़ेगा. कार्य-व्यवसाय में भी आकस्मिक वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी. आज आप सांसारिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे. मनोरंजन के अवसर भी मिलेंगे. 

वृष राशि
आज के दिन आप निश्चिन्त होकर बिताएंगे. समस्त कार्यों में अधिक प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए आज के दिन अतिमहत्त्वपूर्ण कार्यों को टालना ही बेहतर रहेगा. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा परंतु आवश्यक कार्यों पर ही खर्च करेंगे. मध्यान के बाद लाभ के सौदे हाथ लगेंगे निकट भविष्य में इनसे धन लाभ होगा. घरेलू वातावरण किसी सदस्य के गलत आचरण के कारण कुछ समय के लिए अशांत बनेगा. 

मिथुन राशि
आज के दिन धर्म-कर्म का प्रचार-प्रसार करने में रुचि लेंगे किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा की योजना भी बन सकती है. व्यवसाय में थोड़ी परेशानी के बाद निर्वाह योग्य आय हो जाएगी. नौकरी पेशा जातको को अतिरिक्त कार्य मिलने से कुछ समय के लिए परेशानी रहेगी. घर के सदस्य इच्छा पूर्ति के लिए जिद करेंगे जिसे पूर्ण करने पर खर्च होगा. आज के दिन अपके मन में प्रसन्नता रहेगी.

कर्क राशि
आज का दिन सेहत में प्रातः काल से ही गिरावट बनेगा जिसका प्रभाव समस्त दिनचार्य पर पड़ेगा. अधिकतर कार्य मजबूरी में करने पड़ेंगे. व्यवसायी वर्ग किसी सौदे के निरस्त होने अथवा कार्यो में त्रुटि रहने से निराश होंगे. सरकारी और सम्पति संबंधित मामलों में उलझने बढ़ेंगी इन्हें यथा सम्भव आज ना करें. आज किसी पर भी बिना विचार किये विश्वास ना करें किसी अपरिचित द्वारा धोखा हो सकता है. प्रेम संबंधों में परेशानी होगी.

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए उन्नति कारक रहेगा. आज आपके पास किसी आशा से आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा. कार्य क्षेत्र के साथ ही परोपकार पर भी ध्यान देंगे सामाजिक कार्यों में समय कम दे पाएंगे फिर भी आर्थिक सहयोग करने से मान बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धी आपके आगे टिक नहीं सकेंगे. 

कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए लाभ के साथ ही खर्च वाला भी रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते है. घर की अपेक्षा बाहर के लोग आप पर अधिक विश्वास करेंगे. लेकिन रोजगार संबंधित कार्य स्वयं के बल पर ही करने होंगे. दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च होगा महिलाएं आज ज्यादा खर्चीली रहेंगी जिससे घर का बजट प्रभावित हो सकता है. आपने सेहत का ध्यान रखें.

तुला राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्य व्यवसाय में आज कार्यों को स्वाभाविक ही होने दें सहकर्मियों के कार्यों में टांग अड़ाना भारी पड़ेगा. व्यवसाय नए प्रयोग आज ना करें हानि हो सकती है. सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा हाथ पैरों में शिथिलता आएगी. आज किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य से बचें. परिजनों के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें इससे घर मे शांति बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि
आज बिना मांगे किसी को सलाह ना दें और ना ही किसी के व्यक्तिगत कार्यों में दख़ल दें सम्मान हानि हो सकती है. दिन के अधिकांश समय घरेलू उलझनों के कारण मानसिक रूप से विचलित रहेंगे. भले बुरे का विवेक कम ही रहेगा. व्यवसाय में भी असफलता मिलने पर मन अनैतिक साधनों से कमाई की ओर आकर्षित होगा लेकिन इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है. 

धनु राशि
आज कार्य क्षेत्र पर भी अधिकारी वर्ग एवं परिवार में बुजुर्ग कृपा दृष्टि बनाये रखेंगे. सामाजिक जीवन धनवानों जैसा व्यतीत करेंगे थोड़ा दिखावा भी करना पड़ेगा धन खर्च आवश्यकता से अधिक होगा फिर भी अखरेगा नहीं. व्यवसायी वर्ग आज भूमि भवन में निवेश कर सकते है लाभप्रद ही रहेगा. मित्र रिश्तेदारों के साथ आनंद के क्षण व्यतीत करेंगे शुभ समाचार एवं उपहार का आदान प्रदान करेंगे. 

मकर राशि
आज का दिन लाभदायक रहेगा. आज के दिन व्यवसायी लोगो को सरकारी सहायता मिलने की संभावना आज अधिक है अन्य सरकार संबंधित कार्य भी सहज पूर्ण होंगे. आर्थिक लेन देन भी आज निर्विघ्न चलते रहंगे धन संबंधित मामलों में आपकी छवि ईमानदार वाली बनेगी. घरेलू वातावरण में छोटी मोटी उलझने रहने पर भी परस्पर एकता दिखेगी. 

कुंभ राशि
आज आप किसी पर भी जल्दी से विश्वास नही करेंगे. घर के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखने पर माहौल खराब होगा. पूजा पाठ में श्रद्धा रहेगी फिर भी मन इधर उधर भटकने से एकाग्रता नहीं रहेगी. माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं रखें आज. नौकरी पेशा जातक कामो में लापरवाही दिखाने पर अपमानित हो सकते हैं. काम चलाने लायक आर्थिक लाभ संध्या के आसपास हो जाएगा. 

मीन राशि
आज के दिन आप अपनी ही किसी गलती से हानि कराएंगे. कार्य स्थल पर भी अधिकांश समय अस्त-व्यस्त कार्यो को सुधारने में बीतेगा. धन लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा फिर भी आशाजनक नही होगा. वाणी पर नियंत्रण रखें .कार्यो का विस्तार एवं निवेश आज ना करें. यात्रा सफल रहेगी और यात्रा में सावधानी बरतें .

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
Baba Siddiqui Murder: बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
ये सूखा पत्ता है Diabetes का पक्का इलाज, Sugar Level कंट्रोल में रखना है तो इस तरह करें इस्तेमाल
ये सूखा पत्ता है Diabetes का पक्का इलाज, Sugar Level कंट्रोल में रखना है तो इस तरह करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
पृथ्वी पर यहां है मंगल ग्रह जैसी जगह, इसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE