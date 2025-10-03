Rashifal 04 October 2025: मकर वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 04 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन (04 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन वैसे तो काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं, पढ़ाई-लिखाई के लिए थोड़ा समय निकाल लेना ही बेहतर रहेगा क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा.आंखों को चोट व रोग से बचाएं. कीमती वस्तु गुम हो सकती है. पुराना रोग उभर सकता है.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें.हल्की हंसी-मजाक किसी से भी न करें.नकारात्मकता रहेगी. अकारण क्रोध होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें .

🌹-वृष राशि

आज के दिन बहुत अधिक मानसिक परेशानी महसूस कर सकते है .निवेश में लाभ होगा .सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी .अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे. कर्ज लेना पड़ सकता है. मस्तिष्क पीड़ा हो सकती है.घर-बाहर सहयोग प्राप्त होगा. भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है.बेरोजगारी दूर होगी. अचानक कहीं से लाभ के आसार नजर आ सकते हैं.किसी बड़ी समस्या से निजात मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन किसी भी वस्तु के अधिकता हानिकारक साबित होंगे जिससे आपको मानसिक रूप से प्रभावित होने की संभावना रहेगी.लेन देन में लापरवाही न बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें.भ्रम की स्थिति बन सकती है.थकान व कमजोरी महसूस होगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. कारोबार में मनोनुकूल लाभ होगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आय में बढ़ोतरी होगी जिससे धन की स्थिति अच्छी रहेगी .जल्दबाजी में कोई काम न करें.पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है. कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है. चिंता तथा तनाव रहेंगे.कुंआरों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है.प्रयास सफल रहेंगे.निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में उन्नति होगी.व्यापार लाभदायक रहेगा. प्रमाद न करें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें अन्यथा आपको हानि हो सकते है.व्यवसाय ठीक चलेगा.आय में कमी रह सकती है.व्यर्थ भागदौड़ रहेगी.माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा .काम में मन नहीं लगेगा. बेवजह विवाद की स्थिति बन सकती है. प्रयास अधिक करना पड़ेंगे. दूसरों के उकसाने में न आकर महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लें, लाभ होगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .कोई नए समझौते होंगे जो आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं .किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा.यात्रा लाभदायक रहेगी.विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा. व्यापार मनोनुकूल रहेगा.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य खराब हो सकता है.भूमि भवन में निवेश कर सकते है .

🌹-तुला राशि

आज के दिन किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करने की योजना बना सकते है जिससे आपको सफलता मिल सकते है.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.रोजगार में वृद्धि तथा बेरोजगारी दूर होगी.आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.संचित कोष में वृद्धि होगी. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. शेयर मार्केट में सोच-समझ्कर निवेश करें. संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं. झंझटों से दूर रहें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन लागत संगति से दूर रहें अन्यथा नुकसान हो सकती है.कोर्ट व कचहरी में लंबित कार्य पूरे होंगे.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.शेयर मार्केट से लाभ होगा. नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे.भाग्य का साथ रहेगा. सभी काम पूर्ण होंगे. संतान पक्ष से शुभ सूचना मिल सकती है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यवसायिक यात्रा संभव है.बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें.प्रतिद्वंद्विता कम होगी. शत्रु सक्रिय रहेंगे.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बाद में पछताना पड़े.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा .जोखिम न लें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन कार्यों व व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी,भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.कोर्ट व कचहरी के अटके कामों में अनुकूलता आएगी.व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा.निवेश शुभ रहेगा.दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें. चोट व रोग से बचें. सेहत का ध्यान रखें.दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं.लाभ में वृद्धि होगी. प्रसन्नता रहेगी.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा.नई योजनाओं पर विचार करेंगे और कुछ नए अवसर प्राप्त करेंगे.कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे.कोई बड़ी समस्या से सामना हो सकता है.कार्यप्रणाली में सुधार होगा. किसी विशेष क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी. प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी.निवेश शुभ रहेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन लाभ होगा लेकिन परिवार में सुख शांति शांति बनी रहेगी .कोई व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो सकते है और आपको अपने परिवार में सुख शांति का अनुभव होगा. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी. लाभ के मौके बार-बार प्राप्त होंगे.विवेक का प्रयोग करें. बेकार बातों में समय नष्ट न करें.नौकरी में तरक्की के योग हैं.

