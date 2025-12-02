Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 03 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन (03 December 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.आपका वयक्तित्य ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर आपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं.किसी अपरिचित की बातों में न आएं.धनहानि हो सकती है.थोड़े प्रयास से ही काम सफल रहेंगे.मित्रों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा.किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दख़लअंदाज़ी करेंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.शारीरिक कष्ट संभव है. व्यवसाय धीमा चलेगा.नौकरी में उच्चाधिकारी की नाराजी झेलनी पड़ सकती है.परिवार में मनमुटाव हो सकता है.सुख के साधनों पर व्यय सोच-समझकर करें. निवेश करने से बचें. व्यापार ठीक चलेगा. आय बनी रहेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आप खुदको लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे,जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा .परिवार की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ तथा व्यय की अधिकता रहेगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें.निवेश करने का समय नहीं है. नौकरी में मातहतों से अनबन हो सकती है, धैर्य रखें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होगा , जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी.किसी की बातों में न आएं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. नवीन वस्त्राभूषण पर व्यय होगा. अचानक लाभ के योग हैं.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.व्यापार में वृद्धि से संतुष्टि रहेगी.नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है.पारिवारिक सहयोग मिलेगा. उत्साह से काम कर पाएंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज फिजुलखर्ची से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.कोई राजकीय बाधा हो सकती है.जल्दबाजी में कोई भी गलत कार्य न करें.विवाद से बचें.काफी समय से अटका हुआ पैसा मिलने का योग है, प्रयास करें.आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आप परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कुछ समय व्यतीत करेंगे उसमें आपको प्रसन्नता होगी.अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है.पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है.अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है.प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें. प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी.व्ययसाय लाभप्रद रहेगा.कार्य पर ध्यान दें.

🌹-तुला राशि

आज के दिन पूराना निवेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.यात्रा सफल रहेगी.शारीरिक कष्ट हो सकता है.बेचैनी रहेगी.नई योजना बनेगी.लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं.भरपूर प्रयास करें. आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी.पार्टनरों का सहयोग मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा.तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे.भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी.आय में वृद्धि होगी.मित्रों के साथ बाहर जाने की योजना बनेगी.रोजगार प्राप्ति के योग हैं. परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है.अज्ञात भय रहेगा.थकान महसूस होगी. व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.कष्ट, भय, चिंता व तनाव का वातावरण बन सकता है.जीवनसाथी पर अधिक मेहरबान होंगे.कोर्ट व कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी. पारिवारिक प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी.निवेश शुभ रहेगा.व्यय होगा. मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा.नए संपर्क बन सकते हैं.धनार्जन होगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आप घर से दूर होकर आपने घर के छात या किसी पार्क में टहलना पसंद करेंगे .व्ययवृद्धि से तनाव रहेगा.यात्रा में प्रतिकूल वातावरण रहेगा ,सेहत का ध्यान रखें.किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.भागदौड़ रहेगी.बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. पुराना रोग उभर सकता है.व्यापार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा.जोखिम न उठाएं.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी.किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.व्यापार में वृद्धि के योग हैं.परिवार व मित्रों के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा.शारीरिक कष्ट संभव है.तीर्थयात्रा की योजना बन सकती है.

🌹-मीन राशि

आज के दिन जीवनसाथी के सहयोग प्रात होगा.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.घर में मेहमानों का आगमन होगा.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.व्यापार में लाभ होगा.निवेश शुभ रहेगा. संतान पक्ष से आरोग्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी.दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

