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Rashifal 16 May: अमावस्या और शनि जयंती का खास संयोग! 16 मई 2026 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

16 मई यानी आज अमावस्या और शनि जयंती दोनों है और आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और राहत के साथ करियर और पैसों में फायदा मिलेगा, वहीं कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें आपकी राशि के लिए आज कैसा रहेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : May 15, 2026, 09:27 PM IST

Rashifal 16 May: अमावस्या और शनि जयंती का खास संयोग! 16 मई 2026 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

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16 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए बदलाव, नए मौके और आत्ममंथन लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को करियर और पैसों में राहत मिलेगी, जबकि कुछ राशियों को रिश्तों और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा. ग्रहों की चाल भावनाओं, निर्णयों और दैनिक जीवन पर असर डाल सकती है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार के अनुसार, आज का दिन सोच-समझकर कदम बढ़ाने और अवसरों को पहचानने का है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अचानक गति पकड़ सकता है, जिससे मन में राहत महसूस होगी. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है. व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य की सफलता से खुशी का माहौल रहेगा. हालांकि गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान करा सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद पूरी लेना जरूरी है, वरना थकान बनी रह सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं.

वृषभ राशि
आज आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी. कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम पर नजर रख सकते हैं, इसलिए छोटी गलतियों से भी बचें. व्यापार में निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन शांत व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी. छात्रों के लिए दिन मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है. प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा. आज अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर खानपान और पेट से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें.

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा लेकिन परिणाम देने वाला रह सकता है. कई काम एक साथ आने से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी आपको संभाल लेगी. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है. व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं. सोशल नेटवर्क और संपर्क आज आपके लिए फायदा देने वाले साबित होंगे. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक बातचीत हो सकती है. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत रंग ला सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है.

कर्क राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नौकरी में बदलाव या नई दिशा में सोचने का मन बन सकता है. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत आपके मूड को बेहतर बना सकती है. प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की बात करें तो मौसम बदलने का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहने वाला है.

सिंह राशि
आज आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे और किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल बिताने का मौका मिल सकता है. आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकती है. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा काम की वजह से थकान हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

कन्या राशि
आज का दिन योजनाओं को पूरा करने और मेहनत का परिणाम पाने का हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए कामों में प्रगति देखने को मिलेगी. नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है और नए अवसर भी मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, खासकर यदि आप नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में साथी का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होता दिखाई देगा.

तुला राशि
आज आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. ऑफिस में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी स्थिति को संभाल लेगी. व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर होने के संकेत हैं. छात्रों को समय का सही उपयोग करने की जरूरत होगी. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और निवेश सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव कम करना जरूरी होगा. योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभदायक रह सकता है.

वृश्चिक राशि
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर बात सोच-समझकर बोलें. गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. व्यापार में अचानक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे फैसलों से दूरी रखें. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, खासकर ब्लड प्रेशर और थकान से जुड़ी समस्याओं में. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. आज धैर्य और शांत दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.

धनु राशि
आज आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों का दिन रह सकता है. लंबे समय से जिस काम में रुकावट आ रही थी, उसमें अब प्रगति दिख सकती है. नौकरी में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापारियों को अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं और निवेश से फायदा मिल सकता है.

मकर राशि
आज का दिन मेहनत और अनुशासन का फल देने वाला हो सकता है. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे और भविष्य में लाभ देने वाले अवसर सामने आ सकते हैं. व्यापार में नए संपर्क बनेंगे जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं. परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा काम की वजह से शरीर में थकान महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और पुराने कर्ज या भुगतान से राहत मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि
आज रचनात्मक सोच और नए आइडिया आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकते हैं. नौकरी में आपकी अलग सोच लोगों को प्रभावित करेगी. व्यापार करने वालों को डिजिटल या ऑनलाइन काम से लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. छात्रों के लिए दिन नई सीख और प्रेरणा लेकर आ सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक मामलों में सुधार दिखाई देगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

मीन राशि
आज भावनात्मक फैसले लेने से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उन्हें संभाल लेंगे. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. प्रेम जीवन में पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान भटकने से बचना होगा. स्वास्थ्य के मामले में मौसम का असर महसूस हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती नजर आएगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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