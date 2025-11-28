FacebookTwitterYoutubeInstagram
​​​​​​​Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिनी जेटली का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

अर्जुन तेंदुलकर ने बरपाया गेंद से कहर, मुंबई इंडियंस से बाहर होते ही घातक स्पेल डालकर टीम को दिलाई जीत

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

राशिफल

राशिफल

Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 28, 2025, 10:26 PM IST

Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 29 नवंबर 2025 शनिवार का दिन (29 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले आप सोच समझककर निवेश करें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. पैतृक संबंधित कार्य कुछ समय के लिए स्थगित रखें परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे व्यर्थ की भागदौड़ एवं धन हानि ही होगी. भाई बंधुओ से ही प्रतिस्पर्धा होगी धर्य से काम लेने पर ही इसमें सफलता मिल सकती है. 

वृष राशि
आज का दिन सामान्य फलदायी रहेगा. घर परिवार में सुख शांति रहेगी. व्यवसायी वर्ग को आज अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा शत्रु पक्ष में भी वृद्धि होगी इन पर ज्यादा ढील ना दें अन्यथा आगे के लिए सरदर्दी बढ़ सकती है. धन लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. सेहत पर विशेष सावधानी बरतें. उधारी का व्यवहार बढ़ने के कारण धन की कमी अनुभव होगी.

मिथुन राशि
आज के दिन महिलाएं अधिक बोलने से बचें अन्यथा तनाव भी बढ़ सकते है. कार्य क्षेत्र पर इसके विपरीत व्यवहार रहेगा अपना काम निकालने के लिए अत्यंत मीठा व्यवहार करेंगे फिर भी मन के कड़वे भाव छुप नही पाएंगे. दिमाग की जगह दिल की सुन्ना कुछ ना कुछ हानि ही कराएगा. आध्यत्मिक कार्यो से जुड़े धन के साथ सम्मान लाभ भी मिलेगा. भाग दौड़ कर कही ना कही से धन की व्यवस्था कर ही लेंगे.

कर्क राशि
नौकरी वालों के लिए आज के दिन शुभ रहेगा आपका विचार अधिकार वर्ग को प्रभावित करेंगे. वाणी एवं व्यक्तित्त्व में संयम बरतें. परिवार में किसी गलतफहमी को लेकर मतभेद होंगे यहां भी वाणी एवं विवेक से स्थिति संभाल लेंगे. कार्य व्यवसाय में आज आपकी बराबरी कोई नही कर सकेगा. हानि पहुचाने वाले भी बहुत रहेंगे जो आपसे मन का भेद लेकर अपना प्रयोजन सिद्ध करेंगे.

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा. बाहर जितना खुलापन अनुभव करेंगे घर के अंदर उतना ही दबाव या घुटन जैसी रहेगी. घर के सदस्य आपकी बातों को नजरअंदाज करेंगे इसके विपरीत बाहर के लोगो मे आपकी छवि भद्र इंसान जैसी बनेगी. कार्य व्यवसाय से लाभ तो होगा लेकिन घरेलू अथवा व्यक्तिगत सुख पूर्ति पर खर्च हो जाएगा. धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी .

कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कार्य क्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलेगा सहयोग भी समय पर मिलने से सोची हुई योजनाए समय पर फलित होंगी धन लाभ आशाजनक रहेगा.पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा लेकिन भाई बंधुओ से थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो सकती है. महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि
आज महिलाओं को अथवा किसी महिला द्वारा मानसिक क्लेश मिलेगा. रोजगार के क्षेत्र में संघर्ष अधिक रहेगा सोची हुई योजनाए निष्फल जाएंगी. केवल पूर्व में किये परोपकार का फल ही किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा फिर भी दैनिक खर्च चलाना भी आज मुशिकल लगेगा. नए कार्य का आरंभ अथवा निवेश कुछ दिनों के लिए निरस्त करें. 

वृश्चिक राशि
आज का दिन सामान्य से उत्तम रहेगा. परिवार में किसी ग़लत फ़हमी को लेकर मतभेद हो सकते हैं. आध्यात्म में रुचि केवल व्यवहारिकता मात्र रहेगी. अपने कार्य के प्रति गंभीर रहेंगे फिर भी लापरवाही से बचें मेहनत करने पर पैतृक संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं. संतान की सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. धन लाभ थोड़ा बौद्धिक परिश्रम करने पर हो जाएगा. पारिवारिक स्थिति परेशान करेगी.

धनु राशि
आपके लिये आज का दिन कार्य सिद्धि दायक रहेगा. दौड़ धूप से बचने का प्रयास करेंगे लेकिन मनोवांछित सफलता के लिए भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी. पारिवार में किस के अधिक बोलने की आदत से परेशान रहेंगे. काम की बातों को छोड़ व्यर्थ की बातों को नजरअंदाज करें. धर्म कर्म में के मामलों में चंचलता दिखाएंगे मतलब से ही पूजा पाठ करेंगे.

मकर राशि
आज के दिन मिश्रित रहेगा. कार्य क्षेत्र पर भी आज व्यवस्था रहेगी निश्चित समय से थोड़ा आगे पीछे कार्य पूर्ण कर लेंगे मन मे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी लेकिन धनाभाव अथवा किसी अन्य कारण से कर नहीं पाएंगे. परोपकारी स्वभाव के कारण लोगो की मदद करेंगे बाद में स्वयं परेशानी में पड़ेंगे. धन लाभ आवश्यकता पूर्ति लायक ही मध्यम होगा. 

कुंभ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. व्यावसायिक कार्यो से यात्रा करनी पड़ेगी. मानसिक विकार बनेंगे जो करना चाहेंगे उसके सफल होने के प्रति आशंकित रहेंगे. नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी. सन्तान के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत होगा. पेट संबंधित समस्या से भी परेशानी रहेगी. तले भुने खाने से परहेज करें संतुलित मात्रा में ही खाएं. 

मीन राशि
आज आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे. जीवनसाथी के साथ यात्रा के योजना बना सकते है जिससे आपको प्रसन्नता होगी. कार्य व्यवसाय से लाभ की उम्मीद कई बार बनेगी परन्तु सफलता एक आध में ही मिलेगी. धन लाभ के साथ सुख के साधनों का उपभोग करेंगे लेकिन घर मे किसी को आपकी उन्नति अखरेगी भाई बंधु ईर्ष्या का भाव रखेंगे.

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
