FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

Today Horoscope: शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope: शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

27 दिसंबर 2025, शनिवार का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके दिन की दिशा बताता है. करियर, नौकरी, धन, सेहत, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े संकेत इस राशिफल में शामिल हैं, जिससे आप दिन की बेहतर योजना बना सकते हैं और सही निर्णय ले सकें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 26, 2025, 08:57 PM IST

Today Horoscope: शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार शनिवार का दिन अधिकांश राशियों के लिए संतुलन और आत्ममंथन का है. कुछ को करियर में नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को धैर्य रखने की जरूरत होगी. प्रेम, पैसा और परिवार में तालमेल बना रहेगा. सही सोच, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन को सफल बनाया जा सकता है.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स से सराहना मिलेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्च से बचें. प्रेम और लव लाइफ में सकारात्मक संवाद रहेगा, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. विवाहित जीवन में सहयोग बढ़ेगा. परिवार में आपका निर्णय अहम माना जाएगा. सेहत की बात करें तो थकान या सिरदर्द हो सकता है, पर्याप्त आराम जरूरी है. कुल मिलाकर दिन प्रगति और आत्मबल बढ़ाने वाला है.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन स्थिरता और धैर्य का है. करियर में धीमी लेकिन मजबूत प्रगति दिखेगी. नौकरी में बदलाव का विचार मन में आ सकता है, पर तुरंत निर्णय न लें. धन के मामले में संतुलन बना रहेगा, बचत पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी, पार्टनर से जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान या पूजा लाभदायक रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपके लिए संवाद और बुद्धिमत्ता का दिन है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं, पुराने अटके पैसे मिल सकते हैं. प्रेम और लव लाइफ में स्पष्ट बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन स्क्रीन टाइम कम रखें. कुल मिलाकर दिन सीखने, नेटवर्किंग और आगे बढ़ने का है.

कर्क राशि (Cancer)

आज भावनाएं हावी रह सकती हैं. करियर में निर्णय लेते समय दिल से ज्यादा दिमाग का उपयोग करें. नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे. धन के मामले में सावधानी जरूरी है, अचानक खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी, पार्टनर को समझने की जरूरत है. पारिवारिक रिश्तों में अपनापन और सहयोग मिलेगा. सेहत को लेकर पेट या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. खुद को समय दें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.

सिंह राशि (Leo)

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. करियर में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की चर्चा हो सकती है. नौकरी में आपका प्रदर्शन दूसरों को प्रभावित करेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश के बारे में सोच सकते हैं. प्रेम और लव लाइफ में आकर्षण और रोमांस बना रहेगा. विवाहित जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से थकान हो सकती है. कुल मिलाकर दिन उपलब्धियों और पहचान का है.

कन्या राशि (Virgo)

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने का दिन है. करियर में मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा. नौकरी में सुधार के संकेत हैं, नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है. धन के मामले में संतुलन रहेगा, बजट बनाकर चलें. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पाचन तंत्र का ध्यान रखें. मानसिक रूप से आप अधिक व्यावहारिक और संतुलित रहेंगे.

तुला राशि (Libra)

आज संतुलन और सामंजस्य का दिन है. करियर में साझेदारी या टीमवर्क से लाभ होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. प्रेम और लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी. विवाहित जीवन सुखद रहेगा. परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन तनाव से बचें. कला, संगीत या रचनात्मक कामों में मन लगेगा. दिन कुल मिलाकर सकारात्मक और सुखद रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज मेहनत और धैर्य की परीक्षा होगी. करियर में संघर्ष के बाद सफलता के संकेत हैं. नौकरी में गोपनीय मामलों में सावधानी रखें. धन के मामले में लाभ संभव है, लेकिन जोखिम से बचें. प्रेम जीवन में गहराई आएगी, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान हो सकता है. सेहत को लेकर सावधानी जरूरी है, खासकर ब्लड प्रेशर या थकान. दिन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा.

धनु राशि (Sagittarius)

आज उत्साह और विस्तार का दिन है. करियर में नए अवसर, यात्रा या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम और लव लाइफ में उत्साह और खुशी रहेगी. परिवार के साथ यात्रा या आनंददायक समय बीतेगा. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन लापरवाही न करें. कुल मिलाकर दिन आशावाद और प्रगति से भरा रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

आज जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे अच्छी तरह निभाएंगे. करियर में स्थिरता और सम्मान मिलेगा. नौकरी में सीनियर्स का सहयोग रहेगा. धन के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी, भविष्य की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में गंभीरता और भरोसा बढ़ेगा. परिवार का पूरा साथ मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जोड़ों या पीठ दर्द से बचाव करें. अनुशासन और मेहनत आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज नए विचार और रचनात्मकता का दिन है. करियर में इनोवेटिव सोच से लाभ मिलेगा. नौकरी में बदलाव या नई भूमिका की चर्चा हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अचानक लाभ संभव है. प्रेम और लव लाइफ में मित्रता और समझ बढ़ेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचें. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा. दिन नए रास्ते खोलने वाला है.

मीन राशि (Pisces)

आज अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. करियर में रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी. नौकरी में धैर्य रखना जरूरी है. धन के मामले में संतुलन रखें, उधार देने से बचें. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी, पार्टनर से करीबी बढ़ेगी. परिवार के साथ समय सुकून देगा. सेहत को लेकर आराम जरूरी है, नींद पूरी लें. आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक शांति देंगी. दिन आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन का है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
MORE
Advertisement