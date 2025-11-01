FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ को UNESCO से मिले 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' अवॉर्ड पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह बोले - प्रदेश को नई पहचान मिली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 2 November 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज

मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 01, 2025, 10:43 PM IST

Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 2 नवंबर 2025 रविवार का दिन (2 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि
आज के दिन हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक तनाव और अवसाद का सामना करना पड़ेगा. सर्जरी अथवा अन्य कोई जरूरी इलाज छानबीन के बाद ही कराना चाहिए. काम धंधे की गति धीमी रहने के कारण आर्थिक विषय आज खास परेशान करेंगे. लंबी यात्रा होने की संभावना है.

वृष राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. आप बे फिजूल की बातों पर मानसिक तनाव अनुभव करेंगे. घरेलु वातावरण पहले ही अशांत रहेगा बाहर भी किसी से धन या अन्य विषयों को लेकर बहस हो सकती है. पुर्व नियोजित  पर्यटन की योजना भी बिगड़ सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें. धन की कमी रहेने से महत्त्वपूर्ण योजनाएं लटकेगी.

मिथुन राशि
आज का दिन मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. आज के दिन दान करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. कोर्ट कचहरी में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. परिवार में पैतृक संपत्ति अथवा अन्य कारणों से अहम् को लेकर टकराव हो सकता है. निजी व्यवसाय अथवा नौकरी में अतिरिक्त कार्य मिलने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे .

कर्क राशि
आज के दिन सामान्य फलदायक रहेगा. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. घर में व्यर्थ के विवाद रहने से गृहस्थ से भी मन ऊबने लगेगा. आज कोई आपकी चुगली भी कर सकता है परंतु इसका आपके व्यक्तित्व पर असर नहीं पड़ेगा. प्रातः काल पूर्व में किए गए अनुबंधों से थोड़ा लाभ हो सकता है इसके बाद धन लाभ की इच्छा पूर्ण होने मुश्किल है. परिजनों से विचारो में मतभेद रह सकता है. 

सिंह राशि
आज आप महत्त्वपूर्ण कार्यों को भी दरकीनार करके मौज-शौक में दिन व्यतीत करना अधिक पसंद करेंगे. आज किसी वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति से भेंट होने से भविष्य के लिए लाभ के द्वार खुलेंगे. कार्य क्षेत्र अथवा रिश्तेदारी से शुभ समाचार मिलेंगे. संध्या के बाद के समय उत्तम भोजन वाहन सुख मिलेगा. अपव्यय भी अधिक रहेंगे. आज स्वाभाविक ही लाभदायक दिन है इसलिए प्रलोभनों से बचें. 

कन्या राशि
आज आपको अपने किसी गलत निर्णय या किसी अन्य के गलत मार्गदर्शन के कारण थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है. स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने से घर बाहर का वातावरण अशांत बनेगा. किसी षड्यंत्र में फंसने की संभावना है. मित्र प्रियजनों के साथ ख़ुशी के पल अचानक गम में बदल सकते हैं. बेहतर रहेगा आज का दिन घर में ही ईश्वरीय आराधना में व्यतीत करें. 

तुला राशि
आज का दिन विदेश सम्बंधित कार्यों में व्यवधान आने अथवा विदेश स्थित जातको को आकस्मिक कष्ट देखना पड़ेगा. कार्य क्षेत्र पर आज अधिक ध्यान ना देने पर भी आशा से अधिक लाभ होगा. सामाजिक रूप से भी दिन अच्छा रहेगा मान बढ़ने से गर्वित अनुभव करेंगे. व्यवसाय के सिलसिले से बन रही यात्रा की योजना बना सकते है. ख़राब पेट के कारण थोड़ा असहज रहेंगे. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन भी आपके लिए अनुकूल रहेगा. काम धंधा अपेक्षा अनुसार रहने से धन लाभ सामान्य से अधिक होगा लेकिन आज प्रलोभन में आकर गलत कार्यों में धन फंस सकता है इसका ध्यान रहे. परिजनों के साथ भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ेंगे अधिक भावनाओ में बहकर सामर्थ्य से अधिक खर्च करने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. पारलौकिक रहस्यों को जानने में भी रूचि दिखाएंगे. 


धनु राशि
आज का दिन आप सुख शांति से बिताएंगे. कार्य क्षेत्र पर भी आशा के अनुरूप व्यवसाय होने से धन लाभ होगा लेकिन किसी पुरानी देनदारी के चलते कहा सुनी होने की सम्भवना है यहां धैर्य का परिचय दे अन्यथा धन अथवा किसी कीमती सामान के डूबने की सम्भवना है. घर में मेहमानों के आने से चहल-पहल रहेगी. आय के नवीन साधनों की प्राप्ति होगी. 

मकर राशि
आज के दिन किसी आस-पडोसी से वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति भी बनेगी. वाणी एवं व्यवहार से किसी का अहित ना हो इसका विशेष ध्यान रखें. आज परिजनों के साथ यात्रा पिकनिक पर भी खर्च करेंगे परंतु गलतफहमी के कारण सामंजस्य बैठाना मुश्किल साबित होगा. आध्यात्म से जुड़ेंगे. घर मे बीमारी अथवा अन्य कारण से किसी न किसी को शारीरिक कष्ट होने की सम्भवना है.

कुंभ राशि
आज का दिन आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा. विदेश अथवा दूर रहने वाले किसी स्वजन से आनंद दायक समाचार मिलने की संभावना है, अथवा विदेश जाने में आ रही बाधा शांत होने से राहत मिलेगी. आर्थिक रूप से भी दिन शुभ रहेगा कार्य व्यवसाय में रात तक कोटा पूरा कर लेंगे. शारीरिक रूप से थकान अथवा अन्य प्रकार से कष्टदायक रह सकता है फिर भी परिवार का साथ मिलने से मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे.

मीन राशि 
आज के दिन आपकी दिनचार्य अव्यवस्थित रहेगी काम के समय भी दिमाग मे विपरीत विचार लगे रहेंगे जिसके परिणामस्वरूप आज के दिन से कुछ ना कुछ कमी रहेगी. कार्य क्षेत्र पर कम व्यवहार होने के बाद भी संतोषजनक धन लाभ हो जाएगा. दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर रहेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 2 November 2025: सिंह और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 2 November 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
23 साल पुराने इस आइटम सॉन्ग में 46 बार हुआ है गाली का इस्तेमाल, क्या आपने सुना है ये गाना?
23 साल पुराने इस आइटम सॉन्ग में 46 बार हुआ है गाली का इस्तेमाल, क्या आपने सुना है ये गाना?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE