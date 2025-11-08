9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 

राशिफल
ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 05:59 PM IST
1.मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
आज का दिन आपके लिए मानसिक सुकून और समृद्धि लेकर आएगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए नए विचार और योजनाएं ला सकती है. ध्यान रखें कि मन पर नियंत्रण बनाए रखें — क्योंकि कई बार आप भावनाओं में बहकर कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं.
2.वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)
आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी. किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. आपकी कल्पनाएं आज हकीकत का रूप ले सकती हैं, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. यह दिन लाभदायक रहेगा.
3.मिथुन (21 मई-21 जून)
दिन सामान्य रहेगा लेकिन परिजनों से पुराने मतभेद दूर होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कामकाज में बॉस आपके प्रयासों से खुश होंगे. व्यापारियों को भी लाभ के योग हैं. विवाद और आलोचना से दूर रहें, नहीं तो मन अशांत हो सकता है.
4.कर्क (22 जून-22 जुलाई)
जीवनसाथी और परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. अच्छा समय शुरू होने वाला है और आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे. आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा. अगर इंटरव्यू या आवेदन भेजना चाहते हैं, तो यह दिन शुभ है.
5.सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)
किसी संत या गुरु का आशीर्वाद आपको आंतरिक शांति देगा. लेकिन दोस्तों की दखलअंदाजी से निजी जीवन में तनाव हो सकता है. कार्यस्थल पर अधिक बोलने से बचें, अन्यथा छवि पर असर पड़ सकता है. कारोबारी पुराने निवेश से नुकसान झेल सकते हैं.
6.कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
आज आत्मविश्वास और जोश से भरे रहेंगे. अनावश्यक खर्च से बचें — आज आपको यह समझ में आएगा कि बचाया हुआ धन ही असली सहारा है. आपकी बुद्धिमत्ता और हाजिरजवाबी से लोग प्रभावित होंगे. प्रियजन थोड़ा उदास रह सकते हैं, जिससे मन पर दबाव महसूस होगा.
7.तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)
ऊर्जा से भरे रहेंगे और काम आधे समय में पूरा कर पाएंगे. परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करें, ताकि रिश्ते मजबूत हों. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुशी देगी. नया व्यवसाय शुरू करने से पहले सतर्कता बरतें.
8.वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)
दिन मिश्रित रहेगा. दोस्तों का रवैया उदास कर सकता है, लेकिन इसे अपने मूड पर हावी न होने दें. यदि किसी नए साझेदार से जुड़ने की सोच रहे हैं, तो हर बात को परखने के बाद ही कोई वादा करें. सतर्क रहना आज सबसे जरूरी है.
9.धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)
दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. जीवनसाथी का व्यवहार मन को दुखी कर सकता है. कार्यस्थल पर अनावश्यक बातों से बचें, वरना छवि को नुकसान हो सकता है. यदि किसी से निजी जुड़ाव बनाना चाहते हैं तो ऑफिस के बाहर ही करें. सेहत पर ध्यान दें.
10.मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
कोई पड़ोसी या परिचित आपसे उधार मांग सकता है — पैसा देने से पहले उनकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें. फुर्सत के समय में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना उलझ न जाएं कि जरूरी काम छूट जाएं.
11.कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
जीवनसाथी का स्नेह और व्यवहार आपका दिन खुशनुमा बना देगा. किसी भी निवेश से पहले हर पहलू की जांच जरूरी है. दोस्तों की समस्याओं में उलझकर आप खुद थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं. धैर्य रखें, दिन धीरे-धीरे संभल जाएगा.
12.मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)
दिन मिश्रित रहेगा लेकिन आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. आज बचाया गया पैसा किसी बड़ी परेशानी से निकाल सकता है. दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दें — आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
