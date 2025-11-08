FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव! अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 

आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

HomePhotos

राशिफल

9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 

9 नवंबर 2025 दिन रविवार का दिन कई राशियों के लिए अवसर और सीख लेकर आया है. कुछ के लिए यह शांति का दिन है, तो कुछ के लिए सतर्कता की चेतावनी. आज का दिन किन राशियों को देगा समृद्धि, किसे संभालना होगा गुस्सा और कौन पाएगा नए अवसरों का वरदान. सब डिटेल में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें.

ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 05:59 PM IST

1.मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
1

आज का दिन आपके लिए मानसिक सुकून और समृद्धि लेकर आएगा. पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए नए विचार और योजनाएं ला सकती है. ध्यान रखें कि मन पर नियंत्रण बनाए रखें — क्योंकि कई बार आप भावनाओं में बहकर कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं.
 

Advertisement

2.वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)

वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)
2

आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी. किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. आपकी कल्पनाएं आज हकीकत का रूप ले सकती हैं, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. यह दिन लाभदायक रहेगा.
 

3.मिथुन (21 मई-21 जून)

मिथुन (21 मई-21 जून)
3

दिन सामान्य रहेगा लेकिन परिजनों से पुराने मतभेद दूर होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कामकाज में बॉस आपके प्रयासों से खुश होंगे. व्यापारियों को भी लाभ के योग हैं. विवाद और आलोचना से दूर रहें, नहीं तो मन अशांत हो सकता है.
 

4.कर्क (22 जून-22 जुलाई)

कर्क (22 जून-22 जुलाई)
4

जीवनसाथी और परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. अच्छा समय शुरू होने वाला है और आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे. आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहेगा. अगर इंटरव्यू या आवेदन भेजना चाहते हैं, तो यह दिन शुभ है.
 

TRENDING NOW

5.सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)

सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)
5

किसी संत या गुरु का आशीर्वाद आपको आंतरिक शांति देगा. लेकिन दोस्तों की दखलअंदाजी से निजी जीवन में तनाव हो सकता है. कार्यस्थल पर अधिक बोलने से बचें, अन्यथा छवि पर असर पड़ सकता है. कारोबारी पुराने निवेश से नुकसान झेल सकते हैं.
 

6.कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)

कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
6

आज आत्मविश्वास और जोश से भरे रहेंगे. अनावश्यक खर्च से बचें — आज आपको यह समझ में आएगा कि बचाया हुआ धन ही असली सहारा है. आपकी बुद्धिमत्ता और हाजिरजवाबी से लोग प्रभावित होंगे. प्रियजन थोड़ा उदास रह सकते हैं, जिससे मन पर दबाव महसूस होगा.
 

7.तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)

तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)
7

ऊर्जा से भरे रहेंगे और काम आधे समय में पूरा कर पाएंगे. परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश करें, ताकि रिश्ते मजबूत हों. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुशी देगी. नया व्यवसाय शुरू करने से पहले सतर्कता बरतें.
 

8.वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)

वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)
8

दिन मिश्रित रहेगा. दोस्तों का रवैया उदास कर सकता है, लेकिन इसे अपने मूड पर हावी न होने दें. यदि किसी नए साझेदार से जुड़ने की सोच रहे हैं, तो हर बात को परखने के बाद ही कोई वादा करें. सतर्क रहना आज सबसे जरूरी है.
 

9.धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)

धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)
9

दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. जीवनसाथी का व्यवहार मन को दुखी कर सकता है. कार्यस्थल पर अनावश्यक बातों से बचें, वरना छवि को नुकसान हो सकता है. यदि किसी से निजी जुड़ाव बनाना चाहते हैं तो ऑफिस के बाहर ही करें. सेहत पर ध्यान दें.
 

10.मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)

मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
10

कोई पड़ोसी या परिचित आपसे उधार मांग सकता है — पैसा देने से पहले उनकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें. फुर्सत के समय में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना उलझ न जाएं कि जरूरी काम छूट जाएं.
 

11.कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
11

जीवनसाथी का स्नेह और व्यवहार आपका दिन खुशनुमा बना देगा. किसी भी निवेश से पहले हर पहलू की जांच जरूरी है. दोस्तों की समस्याओं में उलझकर आप खुद थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं. धैर्य रखें, दिन धीरे-धीरे संभल जाएगा.
 

12.मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)

मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)
12

दिन मिश्रित रहेगा लेकिन आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. आज बचाया गया पैसा किसी बड़ी परेशानी से निकाल सकता है. दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दें — आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना
बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना
IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज
IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज
IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड
IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड
1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, इन अहम मुद्दों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, इन अहम मुद्दों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
Haq Box Office Collection: ओपनिंग डे पर ही Haq का निकला दम? जानें कैसा मिला यामी गौतम-इमरान हाशमी की फिल्म को रिस्पॉन्स
Haq Box Office Collection: ओपनिंग डे पर ही Haq का निकला दम? जानें कैसा मिला यामी गौतम-इमरान हाशमी की फिल्म को रिस्पॉन्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 
आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा
T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा
भारत के इस राज्य से निकलते हैं सबसे ज्यादा फौजी, देखिए टॉप 5 राज्यों की पूरी सूची
भारत के इस राज्य से निकलते हैं सबसे ज्यादा फौजी, देखिए टॉप 5 राज्यों की पूरी सूची
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE