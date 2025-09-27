Aaj Ka Rashifal 28 September: आज नवरात्रि का छठवां दिन कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, यहां पढे़ं मेष से मीन तक का राशिफल

12 . मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)

12

हो सकता है कि आपने जो कुछ बीच में ही छोड़ दिया हो, कल उसका स्वाभाविक अंत हो जाए. अगर वह धीरे से दस्तक दे, तो उसे स्वीकार करने से न हिचकिचाएँ. उसे कोमलता से जाने दें, संघर्ष से नहीं. यह नाटकीय होने की ज़रूरत नहीं है—बस ईमानदारी से. किसी काम को पूरा करके आप असफल नहीं हो रहे हैं. कभी-कभी, अंत एक शांत उपहार की तरह होता है. एक बार जब आप उसे पूरा होने देंगे, तो आप हल्का महसूस करेंगे. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: खुद को आंके बिना अंत को स्वीकार करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

