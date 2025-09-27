FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 September: आज नवरात्रि का छठवां दिन कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, यहां पढे़ं मेष से मीन तक का राशिफल

Today Horoscope 28 September: नवरात्रि के छठवें दिन देवी की कृपा किन राशियों पर है और किन राशियों के लिए समय जरा कठिन होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें.

ऋतु सिंह | Sep 27, 2025, 01:49 PM IST

1.मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)

मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
1

कल, पूरी तरह से सामने आने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, किसी को कुछ साबित करने पर नहीं. आपकी उपस्थिति प्रदर्शन से ज़्यादा ज़ोरदार होगी. आपको सबसे ज़ोरदार या सबसे तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है—बस ईमानदार रहें. हो सकता है कि दूसरे आपके शांत प्रयास पर ध्यान न दें, लेकिन आपकी ऊर्जा ज़रूर फ़र्क़ लाएगी. अपने कर्मों को अपनी सच्चाई के अनुरूप बनाएँ. अपने अहंकार को एक तरफ़ रखें और भरोसा रखें कि जो वास्तविक है उसे करने की ज़रूरत नहीं है.

2.वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)

वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)
2

आराम करने या धीमा होने का मतलब यह नहीं कि आप आलसी हो रहे हैं. कल, बिना किसी अपराधबोध के खुद को थोड़ा रुकने दें. अगर जानबूझकर किया जाए तो कम करना एक कारगर विकल्प हो सकता है. हर पल मेहनत से भरा हो, यह ज़रूरी नहीं. मौन, शांति और स्थिरता भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं. आपको शायद एहसास हो कि आप दौड़ न भी रहे हों, तब भी आप कितना कुछ हासिल कर रहे हैं. अपनी प्रगति के लिए अपने शांत स्वभाव पर भरोसा रखें.
 

3.मिथुन (21 मई-21 जून)

मिथुन (21 मई-21 जून)
3

कल संख्याओं और कार्यों से परे देखने की कोशिश करें. जो प्रभावशाली दिखता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह होगा जो अर्थ रखता है. आपका दिमाग तेज़ है, लेकिन आपका दिल जानता है कि कौन सी दिशा सही है. परिणामों के पीछे आँख मूँदकर मत भागो. खुद से पूछो कि कोई चीज़ आपके लिए क्यों मायने रखती है. आपकी स्पष्टता आँकड़ों से नहीं, बल्कि जुड़ाव से आएगी. अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाओ जहाँ आपकी परवाह रहती है, न कि सिर्फ़ वहाँ जहाँ परिणामों का आकलन होता है. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: लक्ष्यों से ज़्यादा उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो.

4.कर्क (22 जून-22 जुलाई)

कर्क (22 जून-22 जुलाई)
4

भले ही कल कुछ बड़ा न हो, लेकिन आपके भीतर कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है. शांत प्रयास अभी भी सार्थक हैं. हर कदम के लिए तालियों की ज़रूरत नहीं होती. आप जो बना रहे हैं, उसमें स्थिर रहें. आपकी लय धीमी लग सकती है, लेकिन यह मज़बूत है. धैर्य को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दें और दबाव की जगह विश्वास को आने दें. अगर आप किसी छोटी सी बात पर ध्यान दें, तो वह आपको शांति दे सकती है. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: धीमी गति को स्थिर विकास मानें.

5.सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)

सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)
5

आपका जुनून प्रबल है, लेकिन कल का दिन आपके प्रयासों को आपके वास्तविक इरादे से मिलाने का है. खुद से पूछें कि क्या आपके कार्य वही दर्शाते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं. अगर कुछ थोपा हुआ लगे, तो पीछे हट जाएँ. अगर कुछ संरेखित लगे, तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें. आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस अपने कारणों के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है. इससे आपका काम हल्का और ज़्यादा वास्तविक लगेगा. कल के लिए लकी टिप: कल अपने कार्यों का नेतृत्व उद्देश्य से करें.


 

6.कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)

कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
6

स्वीकार किए जाने के लिए आपको खुद को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है. कल, अपनी पूरी पहचान सबके सामने आने दीजिए, भले ही हर कोई इसे न समझे. स्पष्ट बोलें, सावधानी से नहीं. आपके विचारों का मूल्य है; आपकी भावनाएँ मान्य हैं. जब आप सिकुड़ना बंद कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी उपस्थिति का सच्चा सम्मान करता है. आत्मविश्वास को अपना आधार बनाएँ, न कि किसी ऐसी चीज़ का जिसका आप इंतज़ार करते हैं. कल के लिए लकी टिप: खुद को रोके बिना, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें.
 

7.तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)

तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)
7

आपने शांति बनाए रखने के लिए कई बार हां कहा है. कल, किसी ऐसी चीज़ के लिए ना कहने की कोशिश करें जो आपको थका देती है. आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है. एक साफ़ इनकार किसी बेहतर चीज़ के लिए जगह बना सकता है. आपकी ऊर्जा अनमोल है, और आपका संतुलन दूसरों के आराम से ज़्यादा मायने रखता है. ईमानदारी को आगे बढ़ने दें, भले ही वह अपरिचित लगे. शांति तब शुरू होती है जब आप दिखावा करना बंद कर देते हैं. कल के लिए लकी टिप: जहाँ आपका दिल हिचकिचाए, वहाँ ना कहें.

8.वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)

वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)
8

कल शांत लग सकता है, लेकिन इसे महत्वहीन समझने की भूल न करें. एक छोटा सा पल, एक शांत चुनाव, या एक हल्का विराम आपके अंदर कुछ बदल सकता है. आपका जीवन न केवल नाटकीय घटनाओं से, बल्कि मौन अनुभूतियों से भी बदलता है. वर्तमान में रहें. आप जो शांति से करते हैं, वह किसी ज़ोरदार काम से ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है. अपनी जागरूकता को अपना मार्गदर्शक बनने दें. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: छोटे-छोटे फैसलों पर पूरा ध्यान दें.


 

9.मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)

मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
9

कल के लिए एक ऐसे विकल्प के बारे में सोचें जो आपके भविष्य के लिए मददगार हो. आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने में माहिर हैं, और अभी उस पर अमल करने का सही समय है. एक छोटा सा कदम भी बाद में समय या तनाव बचा सकता है. सही समय का इंतज़ार मत कीजिए. बस खुद से पूछिए कि भविष्य में आपको किस चीज़ के लिए धन्यवाद मिलेगा. आपको पूरी योजना की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा कदम उठाने की ज़रूरत है. कल के लिए लकी टिप: एक ऐसा काम करें जिसकी आपके भविष्य को ज़रूरत हो.

10.धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)

धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)
10

ज़िंदा महसूस करने के लिए आपको किसी रोमांच की ज़रूरत नहीं है. कल, स्थिर दिनचर्या को अपने लिए खुशी का स्रोत बनने दें. जागरूकता के साथ किया गया एक छोटा सा काम भी आपको रोशन कर सकता है. अपनी स्थिति जानने का सुकून स्पष्टता और शांति के लिए जगह बनाएगा. विकास का एहसास पाने के लिए आपको हमेशा बदलाव की ज़रूरत नहीं होती. कभी-कभी, शांति ही नया रोमांच होती है. अभी के लिए बस इतना ही काफी है. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: स्थिर रहने की खूबसूरती की कद्र करें.
 

11.कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)

कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
11

आपको हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं है. आने वाले कल को शांति का, स्पष्टता का नहीं, बल्कि शांति का होने दें. कभी-कभी शांति खुद बोलती है. आपको किसी को पूरी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है. जो आपके दिल में सही लगता है, उसकी रक्षा करें, भले ही दूसरे उसे अभी तक न समझ पाएँ. शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. स्थिरता को अपनी ताकत बनाएँ. आपको एहसास होगा कि बिना कुछ साबित किए बस ठीक महसूस करना कितना शक्तिशाली है. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: आज ज़्यादा सोचने के बजाय शांति चुनें.


 

12.मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)

मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)
12

हो सकता है कि आपने जो कुछ बीच में ही छोड़ दिया हो, कल उसका स्वाभाविक अंत हो जाए. अगर वह धीरे से दस्तक दे, तो उसे स्वीकार करने से न हिचकिचाएँ. उसे कोमलता से जाने दें, संघर्ष से नहीं. यह नाटकीय होने की ज़रूरत नहीं है—बस ईमानदारी से. किसी काम को पूरा करके आप असफल नहीं हो रहे हैं. कभी-कभी, अंत एक शांत उपहार की तरह होता है. एक बार जब आप उसे पूरा होने देंगे, तो आप हल्का महसूस करेंगे. कल के लिए भाग्यशाली सुझाव: खुद को आंके बिना अंत को स्वीकार करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

