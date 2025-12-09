FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें | लोकसभा में SIR पर अमित शाह का बयानः कांग्रेस राज में 11 बार SIR हुआ, 2004 के बाद 2025 में हो रहा, हम घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे

गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

राशिफल

Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

मूलांक 2 वालों के लिए वर्ष 2026 भावनाओं, उपलब्धियों और संतुलन से भरा रहेगा. कभी करियर तेज़ चलेगा, तो कभी रिश्ते गहराई मांगेंगे. कुछ महीने आर्थिक लाभ देंगे, जबकि कुछ मानसिक शांति पर फ़ोकस कराएंगे. कुल मिलाकर यह साल तरक्की, रिश्तों की मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.

ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 09:30 PM IST

1.साल 2026 मिलाजुला रहने वाला है

साल 2026 मिलाजुला रहने वाला है
1

मूलांक 2 के लिए पूरे साल करियर में महत्वपूर्ण प्रगति, धन लाभ और रिश्तों में स्थिरता के संकेत हैं. कुछ महीनों में मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, लेकिन वर्ष का अंतिम भाग बेहद सकारात्मक रहेगा. सेहत ज्यादातर ठीक रहेगी. यह साल आपके लिए अवसर, प्रेम और आर्थिक मजबूती बढ़ाने वाला है.
 

2.जनवरी 2026 

जनवरी 2026 
2

जनवरी आपके लिए नए अवसरों की दस्तक लेकर आएगा. करियर में स्थिरता बढ़ेगी और कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सपोर्ट मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है. पैसे के मामले में एक पुराना अटका काम भी आगे बढ़ सकता है. सेहत साधारण रहेगी—थकान, नींद की कमी या पेट संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. प्यार में भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन आपको ओवरथिंकिंग से बचना होगा. रिश्ता मजबूत बनाने के लिए संवाद अहम रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए कनेक्शन की शुरुआत संभव है.
 

3.फ़रवरी 2026

फ़रवरी 2026
3

फरवरी संवेदनशीलता बढ़ाने वाला महीना होगा. करियर में थोड़ी धीमी प्रगति होगी, लेकिन रचनात्मक काम करने वालों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा. नौकरी में किसी गलतफ़हमी से बचें. आर्थिक रूप से खर्च अधिक रहेंगे—खासतौर पर परिवार और घर से जुड़े. बचत पर ध्यान दें. सेहत में हार्मोनल असंतुलन, माइग्रेन या लापरवाही से समस्याएँ बढ़ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में भावनाओं का ओवरफ्लो रहेगा—आप ज्यादा सोचेंगे, साथी कम समझ पाएगा, जिससे छोटी नोकझोंक संभव है. अविवाहित लोगों को कोई पुराना रिश्ता या कनेक्शन वापस आकर्षित कर सकता है.
 

4.मार्च 2026 

मार्च 2026 
4

मार्च आपका आर्थिक महीना है. धन लाभ, बोनस या रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी प्रतिभा साबित करेंगे. करियर में कोई अवसर आपकी सोच से बेहतर निकल सकता है. सेहत में एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन गला, सर्दी-जुकाम और स्किन एलर्जी ध्यान मांग सकती है. प्यार में स्थिरता आएगी—संबंध गहराएगा और समझ बढ़ेगी. पति-पत्नी के बीच सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या प्रस्ताव की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, और रिश्तों में मिठास महसूस होगी.

5.अप्रैल 2026 

अप्रैल 2026 
5

अप्रैल मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा. करियर में मेहनत ज्यादा और परिणाम सामान्य मिलेंगे. ऑफिस में राजनीति या गलतफहमी से बचें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से इस महीने बचना चाहिए. स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है—ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी या नींद संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और आपको साथी से पूरी ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए. अविवाहित लोगों को किसी पुराने रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन रह सकता है. भावनाओं में बहकर किसी निर्णय से बचें

6.मई 2026 

मई 2026 
6

मई आपके लिए करियर ग्रोथ का शक्तिशाली महीना है. नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. वरिष्ठ आपकी बात सुनेंगे और प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगी. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी—कोई बड़ा फायदा, पुराना बकाया या इनकम का नया स्रोत बन सकता है. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, केवल मौसम से जुड़ी छोटी समस्याएं आ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में रोमांस, अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी रहेगी. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय घर-परिवार में आनंद बढ़ाने वाला है. अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
 

7.जून 2026  

जून 2026  
7

जून भावनात्मक महीना रहेगा. करियर में सहयोग बढ़ेगा लेकिन आपकी संवेदनशीलता काम को प्रभावित कर सकती है. टीम वर्क में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी—लेकिन परिवार पर खर्च बढ़ सकता है. सेहत में पानी की कमी, कमजोरी और भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है. प्यार में गहरा जुड़ाव होगा—यह महीना रिश्तों को और मजबूत बनाता है. शादीशुदा लोगों के बीच रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित लोग किसी आत्मीय और समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं. परिवार का सपोर्ट मानसिक शांति देगा.
 

8.जुलाई 2026 

जुलाई 2026 
8

जुलाई काम का बोझ बढ़ाने वाला महीना है. करियर में दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त आय की स्थिति बेहतर नहीं होगी. सेहत में बैक पेन, तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है. प्यार-रिलेशनशिप में पार्टनर से दूरियां या गलतफहमी हो सकती है—इसलिए संवाद कायम रखें. अविवाहित लोगों के लिए यह महीना धीमा है. परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी.
 

9.अगस्त 2026 

अगस्त 2026 
9

अगस्त आर्थिक सफलता का महीना है. धन लाभ, कमाई में वृद्धि और बिजनेस में फायदा संभव है. करियर में भी प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. नौकरी बदलने या पदोन्नति के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुरानी समस्या में राहत मिलेगी. प्यार में स्थिरता आएगी—बहुत शांत और संतुलित समय. कन्फ्यूजन दूर होंगे. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. अविवाहित लोगों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है या परिवार प्रस्ताव लेकर आ सकता है.
 

10.सितंबर 2026  

सितंबर 2026  
10

सितंबर उपलब्धियों का महीना है. करियर में बड़ी सफलता, नई पोज़िशन या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह टर्निंग-पॉइंट बन सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत-नया निवेश लाभ देगा. सेहत सामान्य रहेगी, बस यात्रा के दौरान सावधानी रखें. प्यार-रिलेशनशिप में नए मोड़ आएंगे. किसी वैवाहिक निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए भरोसा और समझ गहरी होगी. परिवार में भी शांति और सहयोग बढ़ेगा.
 

11.अक्टूबर 2026  

अक्टूबर 2026  
11

अक्टूबर रिश्तों का महीना है. करियर में थोड़ा धीमापन रहेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा. आप बैक-एंड प्लानिंग और रणनीति बनाते रहेंगे. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी-छोटी बचत बढ़ेगी. सेहत मजबूत रहेगी, केवल छोटी-मोटी एलर्जी या सिरदर्द आ सकता है. प्यार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पार्टनर को लेकर सुरक्षा की भावना रहेगी. शादीशुदा लोगों के लिए परिवार में खुशी, खरीदारी या यात्रा के संकेत हैं. अविवाहित लोगों को कोई सुंदर और सुसंस्कृत व्यक्ति आकर्षित कर सकता है.
 

12.नवंबर 2026 

नवंबर 2026 
12

नवंबर बदलाव का महीना है. करियर में नया प्रोजेक्ट, स्थान परिवर्तन या किसी नई दिशा में कदम संभव है. नौकरीपेशा लोगों को नेतृत्व का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी—यात्रा या घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. सेहत सामान्य लेकिन यात्रा के दौरान ध्यान आवश्यक. प्यार-रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ईगो क्लैश से बचें. शादीशुदा लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ या संबंधों में सुधार मिलेगा. अविवाहित लोगों को कोई दूर रहने वाला व्यक्ति पसंद आ सकता है.
 

13. दिसंबर 2026 

 दिसंबर 2026 
13

दिसंबर वर्ष का सबसे संतुलित और सुखद महीना है. करियर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगें. पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत, बचत में बढ़ोतरी और नया इनकम सोर्स संभव है. सेहत स्थिर रहेगी, पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी. प्यार में रोमांटिक समय, यात्रा या खास पल संभव हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह परिवार को समय देने और रिश्ते मजबूत करने का समय है. अविवाहित लोगों के लिए यह निर्णायक महीना हो सकता है. किसी रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी?
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
