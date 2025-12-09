Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें | लोकसभा में SIR पर अमित शाह का बयानः कांग्रेस राज में 11 बार SIR हुआ, 2004 के बाद 2025 में हो रहा, हम घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे
ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 09:30 PM IST
1.साल 2026 मिलाजुला रहने वाला है
मूलांक 2 के लिए पूरे साल करियर में महत्वपूर्ण प्रगति, धन लाभ और रिश्तों में स्थिरता के संकेत हैं. कुछ महीनों में मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, लेकिन वर्ष का अंतिम भाग बेहद सकारात्मक रहेगा. सेहत ज्यादातर ठीक रहेगी. यह साल आपके लिए अवसर, प्रेम और आर्थिक मजबूती बढ़ाने वाला है.
2.जनवरी 2026
जनवरी आपके लिए नए अवसरों की दस्तक लेकर आएगा. करियर में स्थिरता बढ़ेगी और कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सपोर्ट मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है. पैसे के मामले में एक पुराना अटका काम भी आगे बढ़ सकता है. सेहत साधारण रहेगी—थकान, नींद की कमी या पेट संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. प्यार में भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन आपको ओवरथिंकिंग से बचना होगा. रिश्ता मजबूत बनाने के लिए संवाद अहम रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए कनेक्शन की शुरुआत संभव है.
3.फ़रवरी 2026
फरवरी संवेदनशीलता बढ़ाने वाला महीना होगा. करियर में थोड़ी धीमी प्रगति होगी, लेकिन रचनात्मक काम करने वालों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा. नौकरी में किसी गलतफ़हमी से बचें. आर्थिक रूप से खर्च अधिक रहेंगे—खासतौर पर परिवार और घर से जुड़े. बचत पर ध्यान दें. सेहत में हार्मोनल असंतुलन, माइग्रेन या लापरवाही से समस्याएँ बढ़ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में भावनाओं का ओवरफ्लो रहेगा—आप ज्यादा सोचेंगे, साथी कम समझ पाएगा, जिससे छोटी नोकझोंक संभव है. अविवाहित लोगों को कोई पुराना रिश्ता या कनेक्शन वापस आकर्षित कर सकता है.
4.मार्च 2026
मार्च आपका आर्थिक महीना है. धन लाभ, बोनस या रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी प्रतिभा साबित करेंगे. करियर में कोई अवसर आपकी सोच से बेहतर निकल सकता है. सेहत में एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन गला, सर्दी-जुकाम और स्किन एलर्जी ध्यान मांग सकती है. प्यार में स्थिरता आएगी—संबंध गहराएगा और समझ बढ़ेगी. पति-पत्नी के बीच सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या प्रस्ताव की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा, और रिश्तों में मिठास महसूस होगी.
5.अप्रैल 2026
अप्रैल मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा. करियर में मेहनत ज्यादा और परिणाम सामान्य मिलेंगे. ऑफिस में राजनीति या गलतफहमी से बचें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से इस महीने बचना चाहिए. स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है—ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी या नींद संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और आपको साथी से पूरी ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए. अविवाहित लोगों को किसी पुराने रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन रह सकता है. भावनाओं में बहकर किसी निर्णय से बचें
6.मई 2026
मई आपके लिए करियर ग्रोथ का शक्तिशाली महीना है. नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. वरिष्ठ आपकी बात सुनेंगे और प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगी. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी—कोई बड़ा फायदा, पुराना बकाया या इनकम का नया स्रोत बन सकता है. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, केवल मौसम से जुड़ी छोटी समस्याएं आ सकती हैं. प्यार-रिलेशनशिप में रोमांस, अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी रहेगी. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय घर-परिवार में आनंद बढ़ाने वाला है. अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
7.जून 2026
जून भावनात्मक महीना रहेगा. करियर में सहयोग बढ़ेगा लेकिन आपकी संवेदनशीलता काम को प्रभावित कर सकती है. टीम वर्क में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी—लेकिन परिवार पर खर्च बढ़ सकता है. सेहत में पानी की कमी, कमजोरी और भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है. प्यार में गहरा जुड़ाव होगा—यह महीना रिश्तों को और मजबूत बनाता है. शादीशुदा लोगों के बीच रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित लोग किसी आत्मीय और समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं. परिवार का सपोर्ट मानसिक शांति देगा.
8.जुलाई 2026
जुलाई काम का बोझ बढ़ाने वाला महीना है. करियर में दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त आय की स्थिति बेहतर नहीं होगी. सेहत में बैक पेन, तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है. प्यार-रिलेशनशिप में पार्टनर से दूरियां या गलतफहमी हो सकती है—इसलिए संवाद कायम रखें. अविवाहित लोगों के लिए यह महीना धीमा है. परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी.
9.अगस्त 2026
अगस्त आर्थिक सफलता का महीना है. धन लाभ, कमाई में वृद्धि और बिजनेस में फायदा संभव है. करियर में भी प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. नौकरी बदलने या पदोन्नति के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पुरानी समस्या में राहत मिलेगी. प्यार में स्थिरता आएगी—बहुत शांत और संतुलित समय. कन्फ्यूजन दूर होंगे. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. अविवाहित लोगों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है या परिवार प्रस्ताव लेकर आ सकता है.
10.सितंबर 2026
सितंबर उपलब्धियों का महीना है. करियर में बड़ी सफलता, नई पोज़िशन या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह टर्निंग-पॉइंट बन सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत-नया निवेश लाभ देगा. सेहत सामान्य रहेगी, बस यात्रा के दौरान सावधानी रखें. प्यार-रिलेशनशिप में नए मोड़ आएंगे. किसी वैवाहिक निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए भरोसा और समझ गहरी होगी. परिवार में भी शांति और सहयोग बढ़ेगा.
11.अक्टूबर 2026
अक्टूबर रिश्तों का महीना है. करियर में थोड़ा धीमापन रहेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा. आप बैक-एंड प्लानिंग और रणनीति बनाते रहेंगे. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी-छोटी बचत बढ़ेगी. सेहत मजबूत रहेगी, केवल छोटी-मोटी एलर्जी या सिरदर्द आ सकता है. प्यार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पार्टनर को लेकर सुरक्षा की भावना रहेगी. शादीशुदा लोगों के लिए परिवार में खुशी, खरीदारी या यात्रा के संकेत हैं. अविवाहित लोगों को कोई सुंदर और सुसंस्कृत व्यक्ति आकर्षित कर सकता है.
12.नवंबर 2026
नवंबर बदलाव का महीना है. करियर में नया प्रोजेक्ट, स्थान परिवर्तन या किसी नई दिशा में कदम संभव है. नौकरीपेशा लोगों को नेतृत्व का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी—यात्रा या घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. सेहत सामान्य लेकिन यात्रा के दौरान ध्यान आवश्यक. प्यार-रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ईगो क्लैश से बचें. शादीशुदा लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ या संबंधों में सुधार मिलेगा. अविवाहित लोगों को कोई दूर रहने वाला व्यक्ति पसंद आ सकता है.
13. दिसंबर 2026
दिसंबर वर्ष का सबसे संतुलित और सुखद महीना है. करियर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगें. पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत, बचत में बढ़ोतरी और नया इनकम सोर्स संभव है. सेहत स्थिर रहेगी, पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी. प्यार में रोमांटिक समय, यात्रा या खास पल संभव हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह परिवार को समय देने और रिश्ते मजबूत करने का समय है. अविवाहित लोगों के लिए यह निर्णायक महीना हो सकता है. किसी रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
