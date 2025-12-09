Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

13 . दिसंबर 2026

13

दिसंबर वर्ष का सबसे संतुलित और सुखद महीना है. करियर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगें. पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत, बचत में बढ़ोतरी और नया इनकम सोर्स संभव है. सेहत स्थिर रहेगी, पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी. प्यार में रोमांटिक समय, यात्रा या खास पल संभव हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह परिवार को समय देने और रिश्ते मजबूत करने का समय है. अविवाहित लोगों के लिए यह निर्णायक महीना हो सकता है. किसी रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

