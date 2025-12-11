FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

मूलांक 3 वालों के लिए 2026 बड़े बदलाव, नए अवसर और आत्मविश्वास का साल रहेगा. करियर में तरक्की, रिश्तों में स्थिरता और फाइनेंस में मजबूती दिखेगी. कुछ महीनों में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता आपको हर मोड़ पर आगे ले जाएगी. यह साल ग्रोथ का संकेत देता है.

ऋतु सिंह | Dec 11, 2025, 06:38 PM IST

1. 2026 मूलांक 3 वालों के लिए क्या कुछ लाने वाला है

2026 मूलांक 3 वालों के लिए क्या कुछ लाने वाला है
1

2026 मूलांक 3 वालों के लिए करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय रूप से संतुलित और प्रगतिशील रहेगा. वर्षभर कई नए मौके मिलेंगे और रिश्तों में परिपक्वता बढ़ेगी. कुछ महीनों में तनाव रहेगा, पर मेहनत और समझदारी से स्थितियां सुधरेंगी. साल का अंत उपलब्धियों, आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ होगा.
 

2.जनवरी 2026 (January)

जनवरी 2026 (January)
2

जनवरी ऊर्जा और नए अवसरों का महीना होगा. करियर में कोई रुका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ेगा. नौकरी बदलने का विचार मन में आएगा, लेकिन जल्दबाज़ी न करें. काम का बोझ बढ़ेगा, इसलिए हेल्थ का ख्याल जरूरी है—विशेषकर नींद और माइग्रेन. फाइनेंस स्थिर रहेंगे, पर गैर-ज़रूरी खर्च बढ़ सकते हैं. रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव रहेगा क्योंकि आप अपनी बात ज़्यादा assertively रखेंगे. पार्टनर को समय देना संतुलन बनाएगा. कुल मिलाकर साल की शुरुआत व्यस्त लेकिन प्रोडक्टिव रहेगी.
 

3. फ़रवरी 2026 (February)

 फ़रवरी 2026 (February)
3

फरवरी में काम की गति बढ़ेगी और कई नये अवसर आपके सामने आएंगे. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता सराही जाएगी. प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी मिलने का योग है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पाचन और गैस से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. फाइनेंस में पिछले निवेश से हल्की राहत दिखेगी. लव लाइफ में गलतफहमियां बन सकती हैं, इसलिए संवाद साफ रखें. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बेहतर रहेगा. यात्रा या कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है.
 

4.मार्च 2026 (March)

मार्च 2026 (March)
4

मार्च में करियर के मामले में भाग्य आपके साथ रहेगा. नई स्किल, नया प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग आपको आगे बढ़ाएगी. नौकरी तलाशने वालों के लिए कॉल आती दिखेगी. हेल्थ में ब्लड प्रेशर, पेट और थकान का ध्यान रखें. फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूरी है क्योंकि आप भावनाओं में खर्च कर सकते हैं. रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और पुराने मतभेद खत्म होंगे. अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है. कुल मिलाकर यह महीना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा.

5.अप्रैल 2026 (April)

अप्रैल 2026 (April)
5

अप्रैल में आपका क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव रहेगा. करियर में नई आइडिया और इनिशिएटिव आपको आगे ले जाएंगे. नौकरी में सराहना के संकेत मिलेंगे. हेल्थ ठीक रहेगी, बस ओवरवर्क से बचें. फाइनेंशियल मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं—इस समय कोई बड़ा निवेश टालना बेहतर है. रिलेशनशिप में प्यार और समझ बढ़ेगी. परिवार और पार्टनर दोनों आपका पूरा सहयोग देंगे. छात्रों के लिए पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और अच्छे रिज़ल्ट मिलने की संभावना है.
 

6.मई 2026 (May)

मई 2026 (May)
6

मई भ्रम और निर्णयों का महीना हो सकता है. करियर में आपको कई विकल्प मिलेंगे पर सही चुनाव करना चुनौतीपूर्ण होगा. नौकरी बदलने की इच्छा बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में हल्की सुस्ती—विटामिन या डाइट सुधारने की जरूरत. फाइनेंस में खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय सामान्य रहेगी. रिलेशनशिप में दूरी या गलतफहमी बन सकती है; भावनाओं में बात करें. माता-पिता के साथ समय बिताने से ऊर्जा मिलेगी. कुल मिलाकर मानसिक संतुलन ज़रूरी रहेगा.
 

7.जून 2026 (June)

जून 2026 (June)
7

जून में करियर में बड़े बदलाव का संकेत है—नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट या पद परिवर्तन. टीमवर्क में आपकी लीडरशिप चमकेगी. हेल्थ में पुरानी कोई समस्या दोबारा उभर सकती है, खासकर कमर या गर्दन का दर्द. फाइनेंस में लाभ के संकेत, किसी पुराने रुके पैसे का मिलना संभव है. रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. परिवारिक समारोह या यात्रा के योग हैं. जून आपके आत्मविश्वास को नए लेवल पर ले जाएगा.
 

8.जुलाई 2026 (July)

जुलाई 2026 (July)
8

जुलाई मूलांक 3 वालों के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ का महीना होगा. विदेश से जुड़ा कोई काम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन पानी और गर्मी के कारण थकान हो सकती है. फाइनेंस में निवेश का अच्छा समय माना जाएगा. रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर के साथ प्लानिंग होगी. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. यह महीना प्रगति और सकारात्मकता से भरा रहेगा.
 

9.अगस्त 2026 (August)

अगस्त 2026 (August)
9

अगस्त में काम का दबाव बढ़ेगा लेकिन परिणाम उत्कृष्ट मिलेंगे. नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट की उम्मीद बनेगी. हेल्थ में मानसिक तनाव बढ़ सकता है—योग/मेडिटेशन मदद करेगा. फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, कोई बड़ा खर्च भी संभव है. रिलेशनशिप में ईगो टकरा सकता है, इसलिए धैर्य रखें. परिवार में ख़ुशियाँ बढ़ेंगी और कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है. यह महीना आपकी मेहनत का फल देगा.

10.सितंबर 2026 (September)

सितंबर 2026 (September)
10

सितंबर में आप अपनी लाइफ को री-ऑर्गनाइज़ करेंगे. करियर में नई दिशा या लक्ष्य तय होंगे. नौकरी में बदलाव चाहें तो यह समय सही रहेगा. हेल्थ में एलर्जी, स्किन या सर्द-गर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है. फाइनेंस में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश सावधानी से करें. रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को सगाई/रिश्ते की प्रगति का संकेत है. मानसिक रूप से यह महीना विकास और सीख का समय होगा.
 

11.अक्टूबर 2026 (October)

अक्टूबर 2026 (October)
11

अक्टूबर आपके लिए बदलाव और एक्टिविटी का महीना होगा. करियर में गति बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में विदेश यात्रा, ट्रेनिंग या नई भूमिका का योग है. हेल्थ मजबूत रहेगी, पर अत्यधिक काम से थकान हो सकती है. फाइनेंस में अच्छा लाभ, बोनस या अतिरिक्त इनकम मिलेगी. रिश्तों में गर्मजोशी वापस आएगी. पैरेंटिंग या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी ख़बर संभव है. यह महीना उत्साह और प्रगति से भरा होगा.
 

12.नवंबर 2026 (November)

नवंबर 2026 (November)
12

नवंबर में मूलांक 3 वाले बहुत शांत और संतुलित महसूस करेंगे. करियर में परिणाम धीमे लेकिन स्थिर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. हेल्थ में इम्युनिटी पर ध्यान दें. फाइनेंस में बचत बढ़ सकती है और आप किसी प्रॉपर्टी या बड़े निवेश के बारे में सोच सकते हैं. रिलेशनशिप में गहराई आएगी—पार्टनर आपको मानसिक सपोर्ट देगा. यह महीना भावनात्मक और आर्थिक संतुलन का प्रतीक रहेगा.

13.दिसंबर 2026 (December)

दिसंबर 2026 (December)
13

साल का अंतिम महीना बहुत पॉजिटिव होगा. करियर में अटके काम पूरे होंगे और नई उपलब्धि मिलेगी. नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन/रोल परिवर्तन के संकेत हैं. हेल्थ अच्छी रहेगी, बस सीजनल बीमारियों से सावधान रहें. फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और आप अगले साल की योजनाएँ बनाएंगे. रिलेशनशिप में प्यार, स्थिरता और परिवार के साथ समय बढ़ेगा. यह महीना 2026 को सफल और संतोषजनक बनाकर समाप्त करेगा.

