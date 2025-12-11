Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

3 . फ़रवरी 2026 (February)

3

फरवरी में काम की गति बढ़ेगी और कई नये अवसर आपके सामने आएंगे. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता सराही जाएगी. प्रमोशन या नई ज़िम्मेदारी मिलने का योग है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पाचन और गैस से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. फाइनेंस में पिछले निवेश से हल्की राहत दिखेगी. लव लाइफ में गलतफहमियां बन सकती हैं, इसलिए संवाद साफ रखें. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बेहतर रहेगा. यात्रा या कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है.

