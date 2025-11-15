16 November Horoscope: मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

3 . मिथुन

3

आज के दिन आप खुदको लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे,जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा .परिवार की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ तथा व्यय की अधिकता रहेगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें.निवेश करने का समय नहीं है. नौकरी में मातहतों से अनबन हो सकती है, धैर्य रखें.

