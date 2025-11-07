8 November Saturday Horoscope: आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

3 . मिथुन (21 मई - 21 जून)

3

कल आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गणना आपके काम की मात्रा या आपके काम को देखने वाली आँखों की संख्या से नहीं होती. खुद से पूछें कि आप जो कह रहे हैं, वह दबाव से भरा है या आत्मविश्वास से. सब कुछ अपनी आंतरिक शक्ति से होने दें, कहीं ऐसा न हो कि आप पहचाने न जाने के डर से काम करें. आपमें काफ़ी कुछ है. अपने दिन को एक निश्चित मात्रा में मौन और आत्मविश्वास के साथ बिताएँ. जो लोग आपको सचमुच देखते हैं, वे कभी भी आपसे पीछे हटने या अपनी रोशनी को कम करने के लिए नहीं कहेंगे.

