8 November Saturday Horoscope: आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

राशिफल
ऋतु सिंह | Nov 07, 2025, 05:34 PM IST
1.मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
कल, आपको आस-पास की हर चीज़ ज़रूरी लग सकती है. रुकें और पूछें कि असल में क्या मायने रखता है. जल्दबाज़ी सिर्फ़ उलझन पैदा करेगी. थोड़ा धीमा हो जाएँ, और आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को वाकई आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है और क्या इंतज़ार कर सकता है. अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें, बाहरी शोर पर नहीं. जब भी आप इरादे के बजाय दबाव में काम करते हैं, तो आपका दिन और भी व्यस्त हो जाता है; अपने कामों को समय की मार या किसी और की माँगों से प्रेरित होने के बजाय, शांत सोच का परिणाम बनने दें.
2.वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
जो पहले आपको परेशान करता था, अब आपको कुछ समझ आने लगा है. जो पहले आपको भ्रमित या अनुचित लगता था, वह अब आपको एक छिपा हुआ सबक या कारण दे सकता है. पुरानी कुंठा का बोझ न ढोएँ. यह आपको कल के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण प्रदान करता है. अगर आप उस समझ को अपने अंदर बसने देते हैं, तो यह आपकी आत्मा पर पड़े बोझ को हल्का करने में मदद करेगा. अपने दिल को माफ़ करने दें, भले ही इसका मतलब खुद को माफ़ करना ही क्यों न हो.
3.मिथुन (21 मई - 21 जून)
कल आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गणना आपके काम की मात्रा या आपके काम को देखने वाली आँखों की संख्या से नहीं होती. खुद से पूछें कि आप जो कह रहे हैं, वह दबाव से भरा है या आत्मविश्वास से. सब कुछ अपनी आंतरिक शक्ति से होने दें, कहीं ऐसा न हो कि आप पहचाने न जाने के डर से काम करें. आपमें काफ़ी कुछ है. अपने दिन को एक निश्चित मात्रा में मौन और आत्मविश्वास के साथ बिताएँ. जो लोग आपको सचमुच देखते हैं, वे कभी भी आपसे पीछे हटने या अपनी रोशनी को कम करने के लिए नहीं कहेंगे.
4.कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
कहते हैं कि अगर कोई चीज़ बार-बार काम न करे, तो कुछ नया करने का समय आ गया है. हो सकता है कि कल आपके लिए उसे शुरू करने का एक छोटा सा रास्ता मिल जाए; ऐसे तरीकों से न चिपके जो सिर्फ़ तनाव पैदा करते हैं. खुद के प्रति दयालु बनें और अपने मन को नए विचारों के लिए खुला रखें. शुरुआत में, कोई नया रास्ता थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन अंततः, यह बदलाव आपको बेहतर शांति प्रदान कर सकता है. उन आदतों को छोड़ दें जो आपको प्रगति के बजाय ज़्यादा दुख देती हैं.
5.सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
कल, सितारे आपको धीमा होने के लिए कहेंगे. आपकी योजनाएँ पूरी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा को अभी भी शांति की ज़रूरत है. दस मिनट के लिए खुद को एक शांत जगह दें जहाँ किसी चीज़ की उम्मीद न हो. यह मौन विचारों को अपनी जगह पर आने देगा और दिल आपको स्पष्ट रूप से बता देगा. हर पल को भरने की ज़रूरत नहीं है. यह बुद्धिमत्ता है, आलस्य नहीं. जब आप अपने कार्यक्रम में शांति को शामिल करेंगे, तो सब कुछ संतुलित लगने लगेगा.
6.कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
अगर आपको लगता है कि कल आप टूट जाएँगे, तो यह वास्तव में एक संकेत हो सकता है कि आपको एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है. आपका मन और शरीर आराम की माँग कर रहे हैं, असफलता की नहीं. अपनी सीमाओं से आगे न बढ़ें. एक कदम पीछे हटें, साँस लें और खुद को थोड़ा रुकने दें. आराम करना कभी भी शर्म की बात नहीं होती. ऐसे समय की ज़रूरत आपको कमज़ोर नहीं बनाती; यह आपको इंसान बनाती है. एक छोटा सा ब्रेक आपको पहले से ज़्यादा स्पष्टता और मज़बूती के साथ वापस आने का मौका देगा.
7.तुला (24 सितंबर - 23 अक्टूबर)
कल, अपनी पसंद को ज़्यादा समझाने या उसका बचाव करने के बजाय, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें. किसी बात को समझाने के लिए लंबी बातचीत ज़रूरी नहीं है. कर्म शब्दों से ज़्यादा ज़ोरदार होते हैं. शोर केवल संदेश को धुंधला करता है. एक शांत हृदय और एक सचेतन आत्मा दूसरे को निर्देशित करेगी. प्रतिक्रिया के बजाय शांति चुनें. आपकी ज़ोरदार आवाज़ आपकी ताकत नहीं है - यह शांत एकाग्रता में है. जब आप उद्देश्य के साथ चलते हैं, तो कई लोगों को अनुसरण करने के लिए अनगिनत शब्दों को सुनने की ज़रूरत नहीं होती.
8.वृश्चिक (Oct 24-Nov 22)
कल जो भी हो उसे सामने आने दो, भले ही अभी तुम्हें उस बारे में पूरी तरह से यकीन न हो. हर छोटी-बड़ी बात जानने की ज़रूरत नहीं है. ज़िंदगी हमेशा अच्छी और शुरू से ही बिल्कुल साफ़ नहीं होती. धैर्य के साथ इस प्रक्रिया की समीक्षा करो और संभावनाओं को कुछ देर अपने साथ रहने दो. जल्दबाज़ी में कोई भी बात मत सोचो. हो सकता है कि अनजान में भी कुछ ख़ूबसूरत हो. जाने दो, ज़रूरी आश्चर्यों को आमंत्रित करो जो तुम्हें विकास की राह पर ले जाएँगे.
9.धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)
आगे का रास्ता शायद वैसा न दिखे जैसा आपने सोचा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है. कभी-कभी ज़िंदगी आपके भले के लिए आपको एक अलग राह पर ले जाती है. उस तस्वीर को छोड़ दें और देखें कि आपके सामने क्या है. यकीन मानिए कि बदलाव आपका दुश्मन नहीं है. थोड़ा सा लचीलापन आपको बहुत आसानी से आगे ले जाएगा. कल, नए रास्तों के लिए तैयार रहें. हो सकता है आपको वहाँ शांति और प्रगति मिले जहाँ आपको लगता था कि कुछ नहीं है.
10. मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
कल होने वाले उस छोटे से बदलाव को नज़रअंदाज़ न करें. यह छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें असली ताकत है. चाहे वह विचार, क्रिया या प्रतिक्रिया में एक छोटा सा बदलाव हो, या एक शांत विराम, यह क्षण शांति ला सकता है. बड़े बदलाव हमेशा नहीं होते. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से स्पष्टता और नियंत्रण आएगा. खुद को धीरे-धीरे समायोजित होने दें. भरोसा रखें कि स्थिर कदम और कोमल मोड़ आपको आगे ले जाएँगे. थोड़े से विकास की शक्ति का सम्मान करें.
11.कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
कल अपने आस-पास और अपने विचारों में कुछ जगह खाली कर लीजिए. अव्यवस्थित मन अस्तित्व के बोझ को कम सहनीय बना देता है. आपको आज ही सब कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है; थोड़ी सी सफाई भी आपको बेहतर साँस लेने में मदद करने के लिए काफ़ी है. आप जितनी ज़्यादा शांति के लिए जगह बनाएँगे, वह उतनी ही शांत होती जाएगी. शांति को बढ़ने के लिए जगह दीजिए, और आपकी ऊर्जा पुनः बहाल हो जाएगी.
12.मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)
हो सकता है कि कल आपको अपनी पुरानी आदत पर वापस लौटने का मन करे, लेकिन रुकें और खुद से पूछें: क्या यह अब भी मेरे काम आती है, या बस इतनी जानी-पहचानी लगती है? कभी-कभी, आराम का मतलब अच्छा नहीं होता. अपने भविष्य के उस रूप को आज एक विकल्प चुनकर विकसित होने का मौका दें. एक छोटा सा विराम भी पूरी राह बदल सकता है. आप अपने पुराने, पुराने ढर्रे पर नहीं हैं. इसके बजाय, सचेत रूप से चुनाव करने से आपको सचेत रूप से उस चीज़ को न दोहराने की शक्ति मिलेगी जो अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है.