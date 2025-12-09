FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लंदन में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को गाड़ी से उतारकर ली गई तलाशी, पुलिस ने शक के आधार पर की जांच | लूथरा ब्रदर्स के विदेश भागने पर कांग्रेस का आरोप, सरकार की मिलीभगत के बिना संभव नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

IPL 2026 Auction: ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

Uric Acid Treatment: यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

HomePhotos

राशिफल

Numerology: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें

2026 Monthly Astro-Numerology Analysis: 2026 मूलांक 1 वालों के लिए बड़े बदलावों और नए अवसरों का साल रहेगा. करियर में मजबूती, रिश्तों में सुधार और आर्थिक स्थिरता दिखेगी. कुछ महीनों में सावधानी की जरूरत होगी, लेकिन साल कुल मिलाकर ग्रोथ, पहचान और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 09:35 AM IST

1.मूलांक 1 वालों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे

मूलांक 1 वालों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे
1

पूरे साल में करियर, पैसा, जॉब और पढ़ाई के लिहाज़ से मूलांक 1 वालों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. जुलाई, सितंबर और नवंबर सबसे शुभ रहेंगे, जबकि अगस्त में सावधानी जरूरी है. रिश्ते, स्वास्थ्य और परिवार में भी स्थिरता रहेगी. कुल मिलाकर 2026 प्रोग्रेस और सफलता का साल होगा.
 

Advertisement

2.January 2026 – नई शुरुआत व फैसले

January 2026 – नई शुरुआत व फैसले
2

जनवरी आपके लिए नई शुरुआत, नए अवसर और मजबूत आत्मविश्वास का महीना रहेगा. करियर में रुका हुआ काम गति पकड़ेगा. जॉब में पोजीशन मजबूत होगी, जबकि बिज़नेस में नई प्लानिंग बनेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन फालतू खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है. रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो टकराव हो सकता है, इसे संभालें. स्वास्थ्य सामान्य पर थकान बनी रहेगी. छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और किसी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चलेगी. इस महीने आप किसी बड़े निर्णय की नींव रखेंगे जो आगे चलकर सफलता देगा.
 

3.February 2026 – रिश्ते और भावनाओं का महीना

February 2026 – रिश्ते और भावनाओं का महीना
3

फरवरी में रिश्तों पर फोकस रहेगा. पार्टनर के साथ गलतफहमियाँ दूर होंगी और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को प्रपोज़ल मिल सकता है. करियर में स्थिरता रहेगी लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा. पैसे का आना-जाना दोनों रहेगा, इसलिए बचत का प्लान बनाएं. छात्रों को पढ़ाई में distractions रहेंगे जिन्हें नियंत्रित करना होगा. स्वास्थ्य में स्टमक या हार्मोनल इश्यू हल्के रूप में परेशान कर सकते हैं. यात्रा संभव है, जो रिलैक्स देगी.
 

4.March 2026 – विकास और अवसर

March 2026 – विकास और अवसर
4

मार्च करियर के लिए बहुत अच्छा महीना है. नई नौकरी, प्रमोशन या किसी नई डील का योग है. पैसों की स्थिति सुधरेगी और रुका पैसा वापस मिलेगा. बिज़नेस वालों के लिए नए क्लाइंट बनेंगे. रिलेशनशिप में भरोसा मजबूत होगा. परिवार में खुशी और शांति रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर ओवरवर्क से बचें. छात्रों को परीक्षा में अच्छा परिणाम और फोकस दोनों मिलेंगे. इस महीने आपकी पहचान और इमेज बेहतर होगी.
 

TRENDING NOW

5.April 2026 – मेहनत, संघर्ष और सफल परिणाम

April 2026 – मेहनत, संघर्ष और सफल परिणाम
5

अप्रैल में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे. जॉब में workload बढ़ेगा. बिज़नेस में अटके हुए काम प्रगति करेंगे. पैसे को लेकर सावधानी रखें—गलत निवेश से बचें. रिलेशनशिप में partner को समय देना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर खर्च हो सकता है. छात्रों का कॉम्पिटिशन में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बस ध्यान लगाए रखें. यह महीना स्थिरता और जिम्मेदारियों में वृद्धि लाएगा.
 

6.May 2026 – आर्थिक लाभ

May 2026 – आर्थिक लाभ
6

मई धन, सौभाग्य और आर्थिक प्रगति का समय है. जॉब में salary बढ़ने या बोनस मिलने की संभावना है. बिज़नेस वालों को लाभदायक डील मिलेगी. रिश्तों में रोमांस और प्यार बढ़ेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थी भी पढ़ाई में बेहतर करेंगे. इस महीने आपकी दूसरों पर पकड़ मजबूत होगी और आप नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे.
 

7.June 2026 – भावुकता और व्यवस्था

June 2026 – भावुकता और व्यवस्था
7

जून भावनात्मक उतार-चढ़ाव का समय रहेगा. रिलेशनशिप में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बात साफ करें. ऑफिस में किसी सहकर्मी से टकराव संभव है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. निवेश सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य में माइग्रेन या तनाव बढ़ सकता है. छात्र पढ़ाई में अनियमित महसूस करेंगे. हालांकि महीने के अंत तक स्थिति सुधर जाएगी. घर में किसी यात्रा या फंक्शन की संभावना है.

8.July 2026 – मजबूती और पहचान

July 2026 – मजबूती और पहचान
8

जुलाई आपके लिए चमक और उपलब्धियों का समय है. करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे. बिज़नेस में बड़े ग्राहक जुड़ेंगे. आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी. रिलेशनशिप मजबूत रहेगा और परिवार का समर्थन मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्रों को पढ़ाई में नई ऊर्जा मिलेगी. यह महीना आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा.
 

9.August 2026 – सावधानी और संयम

August 2026 – सावधानी और संयम
9

अगस्त में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. करियर में राजनीति या जलन करने वाले लोग परेशान कर सकते हैं. बिज़नेस में बड़े फैसले टालें. पैसे का नुकसान या धोखा संभव है—सावधान रहें. रिश्तों में ठंडापन आ सकता है. स्वास्थ्य में BP, हार्ट रेट या पेट की समस्या. छात्रों को ध्यान भटकने से रोकना होगा. महीना धीमा रहेगा लेकिन अंत तक सुधार दिखेगा.
 

10.September 2026 – वापसी व उन्नति

September 2026 – वापसी व उन्नति
10

सितंबर में आप फिर से मजबूत होंगे. जॉब में स्थिरता और मान-सम्मान मिलेगा. बिज़नेस में प्रॉफिट बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी. रिश्तों में प्यार बढ़ेगा. स्वास्थ संतुलित रहेगा. छात्र पढ़ाई में टॉप कर सकते हैं. यह महीने आपकी लाइफ को फिर से पटरी पर लाएगा और पुराने डर हटेंगे.
 

11.October 2026 – परिवार और खुशी

October 2026 – परिवार और खुशी
11

अक्टूबर परिवार, रिश्ते और निजी जीवन में खुशियां लाएगा. घर में कोई शुभ कार्य, यात्रा या गिफ्ट मिल सकता है. करियर स्थिर रहेगा. बिज़नेस में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा. आर्थिक लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा. रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा. छात्रों के लिए भी यह माह आसान और सुकून भरा होगा.
 

12.November 2026 – बड़ा अवसर

November 2026 – बड़ा अवसर
12

नवंबर बड़ा करियर अवसर देगा—प्रमोशन, नई जॉब या बिज़नेस में विस्तार संभव है. पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी. निवेश से लाभ मिलेगा. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा. छात्र प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यह आपके वर्ष के सबसे अच्छे महीनों में से एक है.
 

13.December 2026 – समापन और शांति

December 2026 – समापन और शांति
13

दिसंबर संतुलन और परिवार का महीना है. पूरे साल की मेहनत का फल मिलने लगेगा. जॉब में संतोष रहेगा. बिज़नेस में धीमी गति पर स्थिरता. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विद्यार्थी लक्ष्य तय करेंगे. यह महीना आपको मानसिक शांति और अगली प्लानिंग करने का मौका देगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया
मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया
रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद
रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद
भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास
भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास
8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब
सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब
Numerology: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement