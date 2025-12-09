Numerology: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें

2 . January 2026 – नई शुरुआत व फैसले

2

जनवरी आपके लिए नई शुरुआत, नए अवसर और मजबूत आत्मविश्वास का महीना रहेगा. करियर में रुका हुआ काम गति पकड़ेगा. जॉब में पोजीशन मजबूत होगी, जबकि बिज़नेस में नई प्लानिंग बनेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन फालतू खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है. रिलेशनशिप में थोड़ा ईगो टकराव हो सकता है, इसे संभालें. स्वास्थ्य सामान्य पर थकान बनी रहेगी. छात्रों को पढ़ाई में मन लगेगा और किसी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चलेगी. इस महीने आप किसी बड़े निर्णय की नींव रखेंगे जो आगे चलकर सफलता देगा.

