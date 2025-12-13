Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल

13 . दिसंबर 2026

दिसंबर साल का संतोषजनक अंत लेकर आएगा. करियर में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. हेल्थ में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में खुशी और अपनापन महसूस होगा. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाएं बनेंगी. परिवार के साथ उत्सव और यात्रा के योग हैं. कुल मिलाकर यह महीना संतुलन, सुख और आत्मसंतोष देगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

