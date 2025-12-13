Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल

राशिफल
ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 07:05 PM IST
1.2026 मूलांक 6 वालों के लिए प्रगति और आत्म-संतोष का वर्ष रहेगा
2026 मूलांक 6 वालों के लिए प्रगति और आत्म-संतोष का वर्ष रहेगा. जहां करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं रिश्तों में मधुरता और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा. संयम, सौम्यता और निरंतर प्रयास से यह साल आपके जीवन को सुंदर दिशा दे सकता है.
2.जनवरी 2026
जनवरी आपके लिए आत्मचिंतन और संतुलन का महीना रहेगा. करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बड़े फैसलों को थोड़ा टालना बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स से सहयोग मिलेगा. पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकता है, खासकर घर और परिवार से जुड़ी जरूरतों पर. हेल्थ सामान्य रहेगी, लेकिन नींद की कमी परेशानी दे सकती है. रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को पुराने परिचित से प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम संबंधों में संवाद ज़रूरी रहेगा.
3.फरवरी 2026
फरवरी में मूलांक 6 वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे संकेत मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. हेल्थ में पेट और हार्मोन से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं. रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा न रखें. दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए यह महीना आकर्षण और प्रेम का संकेत देता है.
4.मार्च 2026
मार्च रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क का महीना है. करियर में कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया या ब्यूटी सेक्टर से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी. पैसों के मामले में निवेश सोच-समझकर करें. हेल्थ में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान से बचें. रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. परिवार में किसी महिला सदस्य का सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा.
5.अप्रैल 2026
अप्रैल में करियर से जुड़े फैसले अहम रहेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं. बिज़नेस में नई साझेदारी लाभ दे सकती है. पैसों के मामले में स्थिरता रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. हेल्थ में त्वचा और शुगर से जुड़ी सावधानी रखें. रिलेशनशिप में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत साफ रखें. प्रेम संबंधों में ईगो टकराव से बचना जरूरी है. शादीशुदा लोगों को परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना होगा.
6.मई 2026
मई महीना मूलांक 6 वालों के लिए भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा. करियर में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य रखना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. हेल्थ में ब्लड प्रेशर या तनाव की समस्या हो सकती है. योग और मेडिटेशन लाभ देगा. रिश्तों में पुराने मुद्दे उभर सकते हैं. प्रेम संबंधों में भरोसे की परीक्षा होगी. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.
7.जून 2026
जून आपके लिए संतुलन और सुधार का समय है. करियर में रुके काम आगे बढ़ेंगे. नई नौकरी या इंटरव्यू के अच्छे योग बनेंगे. पैसों के मामले में आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हेल्थ में सुधार दिखेगा, खासकर मानसिक शांति मिलेगी. रिलेशनशिप में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने की संभावना है. परिवार में सुखद माहौल रहेगा.
8.जुलाई 2026
जुलाई में करियर में बदलाव के संकेत हैं. नई भूमिका या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिज़नेस में विस्तार का योग है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचें. हेल्थ में इम्युनिटी पर ध्यान दें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना सहयोग और समझदारी का रहेगा. बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है.
9.अगस्त 2026
अगस्त में मूलांक 6 वालों को धैर्य की जरूरत होगी. करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. नौकरी में राजनीति से दूर रहें. पैसों के मामले में खर्च अचानक बढ़ सकता है. हेल्थ में पीठ या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. रिलेशनशिप में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होगी. प्रेम जीवन में ईमानदारी जरूरी है. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान दें.
10.सितंबर 2026
सितंबर प्रगति और पहचान का महीना रहेगा. करियर में मेहनत रंग लाएगी. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग हैं. पैसों के मामले में बचत पर ध्यान दें. हेल्थ में सुधार रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. शादीशुदा जीवन में स्थिरता और सहयोग मिलेगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.
11.अक्टूबर 2026
अक्टूबर में करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. बिज़नेस में जोखिम लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार अधिक रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. हेल्थ में थकान और नींद की कमी हो सकती है. रिश्तों में भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. प्रेम जीवन में रोमांटिक पल आएंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
12.नवंबर 2026
नवंबर मूलांक 6 वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. करियर में नई दिशा मिलेगी. नौकरी बदलने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का अच्छा समय है. पैसों में स्थिरता और लाभ के योग हैं. हेल्थ अच्छी रहेगी. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
13.दिसंबर 2026
दिसंबर साल का संतोषजनक अंत लेकर आएगा. करियर में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. हेल्थ में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में खुशी और अपनापन महसूस होगा. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाएं बनेंगी. परिवार के साथ उत्सव और यात्रा के योग हैं. कुल मिलाकर यह महीना संतुलन, सुख और आत्मसंतोष देगा.
