FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DDA Admit Card 2025: डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

डीडीए ने जारी किया JE से लेकर पटवारी भर्ती तक का एडमिट कार्ड, dda.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

Lionel Messi: कोलकाता-हैदराबाद दौरा पूरा, अब मुंबई में होंगे लियोनल मेसी के कार्यक्रम, यहां जानें दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

AFCAT 1 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब afcat.cdac.in पर इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय

भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई 

भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई

दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

HomePhotos

राशिफल

Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल

मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 संतुलन, सौंदर्य और भावनात्मक स्थिरता लेकर आने वाला है. शुक्र ग्रह के प्रभाव में यह वर्ष करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव के संकेत देता है. सही निर्णय और आत्मविश्वास से यह साल नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है.

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 07:05 PM IST

1.2026 मूलांक 6 वालों के लिए प्रगति और आत्म-संतोष का वर्ष रहेगा

2026 मूलांक 6 वालों के लिए प्रगति और आत्म-संतोष का वर्ष रहेगा
1

2026 मूलांक 6 वालों के लिए प्रगति और आत्म-संतोष का वर्ष रहेगा. जहां करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं रिश्तों में मधुरता और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा. संयम, सौम्यता और निरंतर प्रयास से यह साल आपके जीवन को सुंदर दिशा दे सकता है.
 

Advertisement

2.जनवरी 2026

जनवरी 2026
2

जनवरी आपके लिए आत्मचिंतन और संतुलन का महीना रहेगा. करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बड़े फैसलों को थोड़ा टालना बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स से सहयोग मिलेगा. पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकता है, खासकर घर और परिवार से जुड़ी जरूरतों पर. हेल्थ सामान्य रहेगी, लेकिन नींद की कमी परेशानी दे सकती है. रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को पुराने परिचित से प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम संबंधों में संवाद ज़रूरी रहेगा.
 

3.फरवरी 2026

फरवरी 2026
3

फरवरी में मूलांक 6 वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे संकेत मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. हेल्थ में पेट और हार्मोन से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं. रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा न रखें. दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए यह महीना आकर्षण और प्रेम का संकेत देता है.

4.मार्च 2026

मार्च 2026
4

मार्च रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क का महीना है. करियर में कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया या ब्यूटी सेक्टर से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी. पैसों के मामले में निवेश सोच-समझकर करें. हेल्थ में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकान से बचें. रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. परिवार में किसी महिला सदस्य का सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा.
 

TRENDING NOW

5.अप्रैल 2026

अप्रैल 2026
5

अप्रैल में करियर से जुड़े फैसले अहम रहेंगे. प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं. बिज़नेस में नई साझेदारी लाभ दे सकती है. पैसों के मामले में स्थिरता रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. हेल्थ में त्वचा और शुगर से जुड़ी सावधानी रखें. रिलेशनशिप में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत साफ रखें. प्रेम संबंधों में ईगो टकराव से बचना जरूरी है. शादीशुदा लोगों को परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना होगा.
 

6.मई 2026

मई 2026
6

मई महीना मूलांक 6 वालों के लिए भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा. करियर में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य रखना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. हेल्थ में ब्लड प्रेशर या तनाव की समस्या हो सकती है. योग और मेडिटेशन लाभ देगा. रिश्तों में पुराने मुद्दे उभर सकते हैं. प्रेम संबंधों में भरोसे की परीक्षा होगी. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.
 

7.जून 2026

जून 2026
7

जून आपके लिए संतुलन और सुधार का समय है. करियर में रुके काम आगे बढ़ेंगे. नई नौकरी या इंटरव्यू के अच्छे योग बनेंगे. पैसों के मामले में आय के नए स्रोत बन सकते हैं. हेल्थ में सुधार दिखेगा, खासकर मानसिक शांति मिलेगी. रिलेशनशिप में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने की संभावना है. परिवार में सुखद माहौल रहेगा.

8.जुलाई 2026

जुलाई 2026
8

जुलाई में करियर में बदलाव के संकेत हैं. नई भूमिका या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिज़नेस में विस्तार का योग है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उधार देने से बचें. हेल्थ में इम्युनिटी पर ध्यान दें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना सहयोग और समझदारी का रहेगा. बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है.
 

9.अगस्त 2026

अगस्त 2026
9

अगस्त में मूलांक 6 वालों को धैर्य की जरूरत होगी. करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. नौकरी में राजनीति से दूर रहें. पैसों के मामले में खर्च अचानक बढ़ सकता है. हेल्थ में पीठ या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. रिलेशनशिप में दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होगी. प्रेम जीवन में ईमानदारी जरूरी है. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान दें.
 

10.सितंबर 2026

सितंबर 2026
10

सितंबर प्रगति और पहचान का महीना रहेगा. करियर में मेहनत रंग लाएगी. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग हैं. पैसों के मामले में बचत पर ध्यान दें. हेल्थ में सुधार रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. शादीशुदा जीवन में स्थिरता और सहयोग मिलेगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.
 

11.अक्टूबर 2026

अक्टूबर 2026
11

अक्टूबर में करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. बिज़नेस में जोखिम लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार अधिक रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. हेल्थ में थकान और नींद की कमी हो सकती है. रिश्तों में भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. प्रेम जीवन में रोमांटिक पल आएंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
 

12.नवंबर 2026

नवंबर 2026
12

नवंबर मूलांक 6 वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. करियर में नई दिशा मिलेगी. नौकरी बदलने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का अच्छा समय है. पैसों में स्थिरता और लाभ के योग हैं. हेल्थ अच्छी रहेगी. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
 

13.दिसंबर 2026

दिसंबर 2026
13

दिसंबर साल का संतोषजनक अंत लेकर आएगा. करियर में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. हेल्थ में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में खुशी और अपनापन महसूस होगा. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाएं बनेंगी. परिवार के साथ उत्सव और यात्रा के योग हैं. कुल मिलाकर यह महीना संतुलन, सुख और आत्मसंतोष देगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई 
भारत की टॉप 7 महिला कथावाचकों में कौन है सबसे अमीर? स्पिरिचुअल ब्रांड बन चुकी इन आध्यात्मिक सुपरगुरुओं की जानें कमाई
दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में सबसे छोटे कद के लोग किस देश में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Homemade Hair Dye: व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई
व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
MORE
Advertisement