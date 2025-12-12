FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

राशिफल

Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल

मूलांक 5 वालों के लिए साल 2026 बदलाव, गति और नई शुरुआतों का वर्ष साबित होगा. यह साल आपको करियर, पैसे, रिश्तों और सेहत में नई राहें दिखाएगा. कई महीनों में तेजी से प्रगति और कई में धैर्य की जरूरत होगी. जानिए पूरे साल का महीनेवार विस्तृत राशिफल.

ऋतु सिंह | Dec 12, 2025, 07:58 PM IST

1.साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए क्या कुछ लाएगा?

साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए क्या कुछ लाएगा?
1

साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए विकास, बदलाव और प्रगति का साल है. कुछ महीनों में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन साल का बड़ा हिस्सा अवसरों, करियर ग्रोथ, आर्थिक सुधार और रिश्तों की मजबूती से भरा रहेगा. कुल मिलाकर 2026 आपके लिए उन्नति और नए अध्यायों का वर्ष है.

2.जनवरी 2026 -नई उमंग और नए अवसर 

जनवरी 2026 -नई उमंग और नए अवसर 
2

जनवरी की शुरुआत आपके लिए उर्जा और नए अवसर लेकर आएगी. करियर में अचानक कोई नया प्रोजेक्ट या भूमिका मिल सकती है जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी. फाइनेंस में कोई रुकी हुई राशि मिलने का योग है. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन पर्याप्त नींद ज़रूरी है. रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियाँ समाप्त होंगी. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत संभव है. यह महीना आपकी तेजी और निर्णय क्षमता के कारण काफी फलदायी रहेगा, बस जल्दबाजी में लिया गया कोई कदम नुकसान भी दे सकता है. सोच-समझकर कार्य करने से सफलता सुनिश्चित है.
 

3.फ़रवरी 2026- शांत रहें और संतुलन बनाएं

फ़रवरी 2026- शांत रहें और संतुलन बनाएं
3

फ़रवरी थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. करियर में सहकर्मियों की वजह से तनाव या छोटी-सी राजनीति सामना करवाएगी. वित्तीय मामलों में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट मेन्टेन करना ज़रूरी होगा. सेहत में पेट और गैस से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. रिश्तों में गलतफहमी या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन में संयम रखें. यह महीना आपको धैर्य सिखाएगा, इसलिए हर स्थिति पर शांत दिमाग से सोचें. अगर आपने भावनाओं को नियंत्रण में रखा तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी.
 

4.मार्च 2026- तरक्की और नई उपलब्धियां  

मार्च 2026- तरक्की और नई उपलब्धियां  
4

मार्च आपका सबसे प्रगति वाला महीना होगा. करियर में प्रमोशन, बेहतर पोजीशन या नई नौकरी की संभावना बहुत मजबूत है. वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और सेविंग बढ़ेगी. हेल्थ में पुरानी परेशानी में राहत मिलेगी और एनर्जी बढ़ेगी. रिलेशनशिप में नज़दीकियां बढ़ेंगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. यह महीना आपकी मेहनत का परिणाम लेकर आएगा. कोई नया स्किल सीखना या कोर्स शुरू करना बहुत लाभ देगा. कुल मिलाकर मार्च आपके जीवन में नई दिशा देने वाला समय होगा.
 

5.अप्रैल 2026-भागदौड़ और तनाव का समय 

अप्रैल 2026-भागदौड़ और तनाव का समय 
5

अप्रैल में काम का बोझ बढ़ सकता है. करियर में कई प्रोजेक्ट एक साथ आ सकते हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट चुनौतीपूर्ण रहेगा. पैसे के मामले में बड़े खर्च से बजट बिगड़ सकता है. हेल्थ में थकान और तनाव बढ़ने की संभावना है, इसलिए योग या मेडिटेशन मददगार रहेगा. रिलेशनशिप में साथी को समय न दे पाने से छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है. यह महीना आपसे अनुशासन और संतुलन की मांग करेगा. धैर्य और सही प्लानिंग से आप इस समय को आसानी से पार कर सकते हैं.

6.मई 2026-स्थिरता और आत्मविश्वास  

मई 2026-स्थिरता और आत्मविश्वास  
6

मई का महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा. करियर में आपके काम की सराहना होगी और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. फाइनेंस मजबूत रहेगा और अचानक धन लाभ भी संभव है. हेल्थ में सुधार होगा और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ेगी. रिलेशनशिप में प्यार गहराएगा और सिंगल लोगों को अच्छा साथी मिलने की पूरी संभावना है. यह महीना आपके आत्मविश्वास को नई दिशा देगा. किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए समय बहुत शुभ है. कुल मिलाकर मई आपके लिए मजबूती और स्थिरता का महीना होगा.
 

7.जून 2026-यात्रा और नए अवसर  

जून 2026-यात्रा और नए अवसर  
7

जून में आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं. करियर में ट्रांसफर, बिजनेस ट्रिप या नई जगह काम शुरू करने का योग बन रहा है. फाइनेंस में लाभ के नए स्रोत खुल सकते हैं, खासकर यात्रा या बाहर से जुड़े कामों में. हेल्थ सामान्य रहेगी, बस यात्रा के दौरान सावधानी रखें. रिश्तों में रोमांस और समझ बढ़ेगी. यह महीना आपके जीवन में नई दिशा देकर कई अवसर लाएगा. यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय इसके लिए अनुकूल है.

8.जुलाई 2026-सावधानी और धैर्य का महीना  

जुलाई 2026-सावधानी और धैर्य का महीना  
8

जुलाई में आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा. करियर में देरी या सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं. फाइनेंस में निवेश के फैसले सोच-समझकर लें, जोखिम वाले विकल्पों से दूर रहें. हेल्थ में Anxiety, BP और नींद की समस्या बढ़ सकती है. रिलेशनशिप में दूरी या गलतफहमी होने की संभावना है. यह महीना आपकी परीक्षा लेगा, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें. अच्छी बात यह है कि धैर्य से सब कुछ संभल जाएगा और महीने के अंत में स्थिति बेहतर हो जाएगी.

9.अगस्त 2026-कमबैक और सफलता 

अगस्त 2026-कमबैक और सफलता 
9

अगस्त आपका कमबैक महीना होगा. करियर में आपकी प्रतिभा चमकेगी और काम की सराहना होगी. नई नौकरी या बड़ा अवसर मिलने की संभावना है. फाइनेंस में बोनस, साइड इनकम या अचानक धन लाभ हो सकता है. हेल्थ बेहतरीन रहेगी और मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे. रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता संभव है. यह महीना ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता लेकर आएगा.
 

10.सितंबर 2026-सोच-समझकर निर्णय लें 

सितंबर 2026-सोच-समझकर निर्णय लें 
10

सितंबर में आप बदलाव चाहते हुए भी थोड़ा कन्फ्यूज रह सकते हैं. करियर में नौकरी बदलने या दिशा बदलने का मन बनेगा, लेकिन जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और बड़ी खरीदारी टाल दें. हेल्थ में स्किन या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. रिलेशनशिप में किसी पुराने मुद्दे पर बात करके सुधार संभव है. यह महीना संतुलन और समझदारी की मांग करता है.

12.अक्टूबर 2026- प्रतिष्ठा और उन्नति 

अक्टूबर 2026- प्रतिष्ठा और उन्नति 
12

अक्टूबर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा. करियर में प्रमोशन, सम्मान या बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत हैं. फाइनेंस मजबूत होगा और निवेश में लाभ मिलेगा. हेल्थ अच्छी रहेगी और फिटनेस में सुधार होगा. रिश्तों में खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. यह महीना आपको समाज और कार्यस्थल दोनों में पहचान देगा. आपके आत्मविश्वास और मेहनत का फल आपको मिलेगा.

13.नवंबर 2026-रिश्तों का महीना  

नवंबर 2026-रिश्तों का महीना  
13

नवंबर में करियर स्थिर रहेगा. बिना तनाव के काम पूरा होगा. फाइनेंस भी संतुलित रहेगा, न कोई बड़ा लाभ न कोई बड़ा नुकसान. हेल्थ में मौसम बदलने के कारण हल्की सर्दी-जुकाम या एलर्जी परेशान कर सकती है. रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी—कभी-कभी साथी की छोटी बातें भी चुभ सकती हैं. समझदारी और बातचीत से सारी उलझनें खत्म हो जाएँगी. यह महीना भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा.

14.दिसंबर 2026-साल का सबसे शुभ महीना  

दिसंबर 2026-साल का सबसे शुभ महीना  
14

दिसंबर आपके लिए 2026 का सबसे शानदार महीना रहेगा. करियर में बड़ी उपलब्धि, सम्मान या मनचाहा मौका मिलने का योग है. फाइनेंस में बड़ा लाभ और सेविंग बढ़ेगी. हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और ऊर्जा भी भरपूर रहेगी. रिश्तों में खुशियाँ आएंगी और पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा. यह महीना आपकी मेहनत का वास्तविक फल देगा और साल का बेहतरीन अंत बनाएगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

