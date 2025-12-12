Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 

13 . दिसंबर 2026

13

दिसंबर उपलब्धियों का महीना है. करियर में आप साल भर की मेहनत का फल पाएंगे. नए ऑफर, प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि का योग है. फाइनेंस में पैसा आएगा और बड़ा निवेश संभव है. हेल्थ मजबूत रहेगी लेकिन ठंड में सांस या सर्दी की समस्या हो सकती है. रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. सिंगल लोगों के लिए वर्ष के अंत में रिश्ते की शुरुआत संभव है. परिवार में उत्सव और खुशी रहेगी. यह साल शानदार अंत के साथ समाप्त होगा.ॉ

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

