उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा

राशिफल

Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 

मूलांक 4 वालों के लिए 2026 मेहनत, स्थिरता और प्रैक्टिकल फैसलों का साल साबित हो सकता है. यह वर्ष करियर और पैसों में मजबूत पकड़ दिलाएगा, लेकिन रिश्तों और हेल्थ में थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी. प्लानिंग और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और यही आपको आगे बढ़ाएंगे.

ऋतु सिंह | Dec 12, 2025, 07:12 PM IST

1.2026 मूलांक 4 वालों के लिए ग्रोथ और स्थिरता लेकर आएगा

2026 मूलांक 4 वालों के लिए ग्रोथ और स्थिरता लेकर आएगा
1

2026 मूलांक 4 वालों के लिए ग्रोथ और स्थिरता लेकर आएगा. करियर में प्रमोशन, नौकरी में सुरक्षा और पैसों में बचत बढ़ने की संभावना है. हेल्थ में रूटीन ज़रूरी रहेगा. रिश्तों में जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन प्यार और भरोसा मजबूत होगा. कुल मिलाकर यह साल विकास और स्थिरता का है.
 

2.जनवरी 2026  

जनवरी 2026  
2

जनवरी आपके लिए प्लानिंग और नए लक्ष्य सेट करने का महीना है. करियर में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत की दिशा सही रहेगी. नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, पर अभी शांत रहना बेहतर होगा. पैसों में स्थिरता बनी रहेगी और आप सेविंग बढ़ा पाएंगे. हेल्थ में सर्दी, थकान या बॉडी पेन परेशान कर सकता है, इसलिए रूटीन का पालन करें. रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन खुलकर बात करने से सब सहज हो जाएगा. कुल मिलाकर साल की धीमी लेकिन मजबूत शुरुआत होगी.
 

3. फ़रवरी 2026  

 फ़रवरी 2026  
3

इस महीने कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रैक्टिकल सोच और प्लानिंग के कारण तारीफ मिल सकती है. नए प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे. फाइनेंस में कोई पुराना रुका पैसा मिलने की संभावना है. खर्च भी थोड़ा बढ़ेगा. हेल्थ में डाइट और नींद का ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना कमजोरी या गैस्ट्रिक समस्या बढ़ सकती है. रिलेशनशिप में पार्टनर भावनात्मक सपोर्ट चाहेंगे; आपका रवैया थोड़ा सख्त लग सकता है. इसलिए बातों में नरमी रखें. सिंगल लोगों के लिए पुरानी जान-पहचान से रोमांटिक शुरुआत हो सकती है.
 

4.मार्च 2026  

मार्च 2026  
4

मार्च करियर ग्रोथ का पॉजिटिव समय है. प्रमोशन, वेतनवृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग मजबूत हैं. बिज़नेस वालों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं. फाइनेंस में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर ही करें. हेल्थ में स्किन, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं—व्यायाम जरूरी है. रिश्तों में आपका भरोसेमंद स्वभाव पार्टनर को सुकून देगा. घरेलू कामों में व्यस्तता रहेगी लेकिन मन संतुष्ट रहेगा. किसी मित्र से सपोर्ट मिलेगा जो मानसिक शांति देगा. कुल मिलाकर करियर के लिए बेहतरीन महीना है.
 

TRENDING NOW

5.अप्रैल 2026 

अप्रैल 2026 
5

अप्रैल में कार्यस्थल पर चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी अनुशासित सोच से सब संभाल लेंगे. टीमवर्क कमज़ोर लगेगा, इसलिए ज़्यादातर काम आपको खुद करना पड़ेगा. फाइनेंस में निवेश या नया फाइनेंशियल प्लान बनाने का सही समय है. हेल्थ में पेट और पाचन संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं. रिश्तों में धैर्य की आवश्यकता है; पार्टनर को आपके ध्यान की कमी महसूस हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो मानसिक स्पष्टता देंगे.
 

6.मई 2026 

मई 2026 
6

मई बदलाव और सुधार का महीना है. करियर में आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या अचानक नया अवसर मिलेगा. नौकरी बदलने वालों के लिए अच्छा समय है. पैसों में खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सेविंग सुरक्षित रहेगी. हेल्थ में थकान, बैक पेन और ओवरवर्किंग से बचें. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. पार्टनर आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की तारीफ करेगा. परिवार में शांति बनी रहेगी. किसी बड़े रिश्तेदार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. यह महीना मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता लाएगा.
 

7.जून 2026  

जून 2026  
7

जून स्थिरता और मेहनत का महीना है. करियर में आपको ज्यादा काम मिलेगा लेकिन आपको उस पर पूरा नियंत्रण रहेगा. ऑफिस में नए लोग आपके काम का सम्मान करेंगे. फाइनेंस में अचानक लाभ होने के योग हैं, खासकर प्रॉपर्टी या सेविंग से. हेल्थ स्थिर रहेगी लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. रिश्तों में आपका व्यस्त शेड्यूल तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए समय निकालें. सिंगल लोगों के लिए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताना आपको ऊर्जा देगा.
 

8.जुलाई 2026  

जुलाई 2026  
8

जुलाई में करियर थोड़ा धीमा रहेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों में देरी हो सकती है. नौकरी में सावधानी रखें और किसी भी गलती से बचें. पैसों में स्थिरता रहेगी लेकिन बड़े खर्चों से बचें. हेल्थ में मौसम बदलने के कारण थकान या वायरल हो सकता है. रिश्तों में भावनाओं का उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर आपके समय की कमी को लेकर शिकायत कर सकता है. परिवार के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन बहुत फायदेमंद रहेगा. यात्रा से बचें.

9.अगस्त 2026  

अगस्त 2026  
9

अगस्त तेजी और अवसरों का महीना है. करियर में कोई नया प्रोजेक्ट या पोज़िशन मिलने के योग हैं. आप अपनी प्लानिंग से सबको प्रभावित करेंगे. बिज़नेस में लाभ होगा. फाइनेंस में सेविंग बढ़ेगी और कोई बड़ी खरीदारी संभव है. हेल्थ बेहतर रहेगी लेकिन नींद पूरी करना जरूरी है. रिश्तों में समझ और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर आपके सपोर्ट से खुश होगा. सिंगल लोगों के लिए नई मुलाकात रोमांटिक मोड़ ले सकती है. परिवार में उत्सव या पार्टी का माहौल रहेगा. यह महीना सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.
 

10.सितंबर 2026  

सितंबर 2026  
10

सितंबर पेशेवर विकास का बेहतरीन समय है. आपको बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा मौका मिल सकता है. इंटरव्यू, परीक्षा या प्रमोशन के लिए समय शुभ है. फाइनेंस में किसी निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हेल्थ में ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या तनाव से सावधान रहें. रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी. पार्टनर को आपकी स्थिर सोच पसंद आएगी. परिवार में किसी मुद्दे को सुलझाने में आपकी अहम भूमिका होगी. यह महीना विकास, सम्मान और प्रगति लेकर आएगा.
 

11.अक्टूबर 2026  

अक्टूबर 2026  
11

अक्टूबर में करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. लोग आपके काम से जलन रख सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. फाइनेंस में पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. हेल्थ में पेट, हार्मोन या स्किन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. रिश्तों में ईगो टकरा सकता है, इसलिए शांत रहें. सिंगल लोगों के लिए रिलेशन शुरू हो सकता है लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ें. घर में कोई छोटा बदलाव या यात्रा की संभावना है. यह महीना भावनात्मक संतुलन मांगता है

12.नवंबर 2026 

नवंबर 2026 
12

नवंबर करियर में मजबूती और स्थिरता लाएगा. प्रमोशन या मान-सम्मान मिल सकता है. नौकरी में आपकी क्षमता की तारीफ होगी. फाइनेंस में लाभ और सेविंग बढ़ेगी. हेल्थ में ऊर्जा बढ़ेगी—जिम या योग शुरू करना फायदेमंद होगा. रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. पार्टनर के साथ कोई खुशखबरी मिल सकती है. परिवार के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए रिश्ते के योग बने हुए हैं. यह महीना सफलता और स्थिरता का संकेत देता है.
 

13.दिसंबर 2026  

दिसंबर 2026  
13

दिसंबर उपलब्धियों का महीना है. करियर में आप साल भर की मेहनत का फल पाएंगे. नए ऑफर, प्रमोशन या बड़ी उपलब्धि का योग है. फाइनेंस में पैसा आएगा और बड़ा निवेश संभव है. हेल्थ मजबूत रहेगी लेकिन ठंड में सांस या सर्दी की समस्या हो सकती है. रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. सिंगल लोगों के लिए वर्ष के अंत में रिश्ते की शुरुआत संभव है. परिवार में उत्सव और खुशी रहेगी. यह साल शानदार अंत के साथ समाप्त होगा.ॉ

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

