Aaj Ka Rashifal: रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

10 . मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)

10

कोई अनसुलझा मामला बिना जवाब के भी हल हो सकता है. कल वहाँ शांति आ सकती है जहाँ तनाव था, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ समझ लिया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे छोड़ने का फैसला किया. हर स्थिति को बेहतर महसूस करने के लिए उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं होती. कभी-कभी छोड़ देने का एक छोटा सा कदम लंबी बातचीत से ज़्यादा असरदार होता है. उस शांत भावना पर भरोसा करें, भले ही आप उसे पूरी तरह से न समझें. आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्पष्टीकरण के साथ हो या बिना स्पष्टीकरण के.

भाग्यशाली सुझाव: स्पष्टता के लिए दबाव डाले बिना शांति को आने दें.

