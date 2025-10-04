Aaj Ka Rashifal: रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 5 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर
राशिफल
ऋतु सिंह | Oct 04, 2025, 04:53 PM IST
1.मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
कल आपका अंतर्ज्ञान विशेष रूप से तीव्र होगा. कोई अचानक एहसास या आंतरिक प्रेरणा आपको सामान्य से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करेगी. इस पर भरोसा रखें. हो सकता है कि आप किसी के सच्चे इरादों को भांप लें या बिना कारण जाने ही सही चुनाव की ओर आकर्षित हो जाएं. इस अंतर्ज्ञान पर सिर्फ़ इसलिए संदेह न करें क्योंकि यह तर्क के अनुकूल नहीं है. जो सही लगे उसे चुपचाप सुनें, भले ही वह आपको आश्चर्यचकित करे. उत्तर पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं; आपको बस रुककर उन्हें सुनने की ज़रूरत है.
भाग्यशाली सुझाव: अपनी पहली मजबूत भावना पर भरोसा करें.
2.वृषभ (21 अप्रैल-20 मई)
कल आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आप कितने सक्षम महसूस करते हैं. जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वे अब आसानी से हो जाएँगे. एक पल आपको अपनी ताकत का एहसास दिला सकता है. ज़रूरत पड़ने पर खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें. आपको किसी की मंज़ूरी या मार्गदर्शन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा.अपने शांत प्रयास से अपनी शक्ति दिखाएं. आप बिना ज़्यादा कोशिश किए भी अपने आप पर भरोसा बना रहे हैं.
भाग्यशाली सुझाव: वह काम करें जिसे आप टालते आ रहे हैं.
3.मिथुन (21 मई-21 जून)
आपको एहसास होगा कि दरवाज़ा असल में कभी बंद ही नहीं था. जिस चीज़ को आप खत्म या बंद मान रहे थे, वह अब बदलने लगी है. आपको एक छोटा सा संकेत या पल दिखाई देगा जो नई संभावनाओं का द्वार खोलता है. अतीत ने आपको निराश नहीं किया; उसे बस समय की ज़रूरत थी. पुराने डर के कारण पीछे न हटें. इस बार, आपकी ऊर्जा अलग है. इसे जिज्ञासा से देखें, दबाव से नहीं. आपको खुशी होगी कि आप खुले रहे. अब जो लौटता है, वह ज़्यादा कोमल और समझदारी भरा होता है.
भाग्यशाली सुझाव: जो काम आपने अधूरा छोड़ दिया था, उसे फिर से करें.
4.कर्क (22 जून-22 जुलाई)
अपनी उपस्थिति की शक्ति को कम मत आँकिए. कल, कोई आपके आस-पास होने से ज़्यादा शांत या ज़्यादा सहारा महसूस कर सकता है. आपको कुछ ठीक करने या सलाह देने की ज़रूरत नहीं है. बस वहाँ मौजूद रहना ही काफ़ी है. आपकी शांत शक्ति और देखभाल करने वाला स्वभाव ही आपकी देन है. अपनी ऊर्जा को अपने शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलने दीजिए. आप देखेंगे कि जब आप शांतचित्त होकर सामने आते हैं तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. स्थिर रहें, और आपका दिन आपकी गर्मजोशी को प्रतिबिंबित करेगा.
भाग्यशाली सुझाव: केवल सहायक ही नहीं, बल्कि उपस्थित भी रहें.
5.सिंह (23 जुलाई-23 अगस्त)
आपको अपना मन बदलने की इजाज़त है, खासकर कल. नज़रिए में बदलाव आ सकता है, और आप कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे. सिर्फ़ इसलिए कि आपने उसे ज़ोर से कहा है, खुद को किसी पुराने विचार पर अड़े रहने के लिए मजबूर न करें. विकास का मतलब है कि आप सीख रहे हैं, असंगत नहीं. खुद को फिर से चुनने की आज़ादी दें. हो सकता है आपका दिल आपको बेहतर रास्ते पर ले जाए. जो लोग आपका सम्मान करते हैं, वे इसे समझेंगे. अपनी नई भावना पर भरोसा रखें, यह मान्य है.
6.कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
ध्यान दें कि कौन सी चीज़ आपकी खुशी को कम कर देती है. कल, आपकी ऊर्जा आपके शब्दों से पहले बोलेगी. ध्यान दें कि कौन या क्या आपको भारी महसूस कराता है. आपको हर चीज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको नीचे खींचता है उससे दूर हटें और अपना ध्यान उस पर लगाएँ जो आपको रोशन करता है. आप अपने समय को कहाँ लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव आपके मूड को बेहतर बना देगा. आपको पूरी तरह से पलायन की ज़रूरत नहीं है, बस बेहतर संतुलन की. आपकी शांति पूर्णता से ज़्यादा मायने रखती
7.तुला (24 सितंबर-23 अक्टूबर)
आपको वहां भी प्रगति दिखाई दे सकती है जहाँ आपको लगता था कि कोई प्रगति नहीं है. कोई धीमी स्थिति आगे बढ़ने लगेगी, या कोई व्यक्ति बदलाव के संकेत दिखा सकता है. उस पल में जल्दबाज़ी न करें, बस उसका अवलोकन करें. बदलाव के छोटे-छोटे संकेत भी जश्न मनाने लायक होते हैं. आपने धैर्य रखा है, और अब आपका धैर्य फल देने लगा है. भरोसा रखें कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, भले ही गति धीमी लगे. कल एक अनुस्मारक है कि विकास तो विकास ही है, भले ही वह धीमा हो.
भाग्यशाली सुझाव: छोटे प्रगति संकेतों पर ध्यान से देखें.
8.वृश्चिक (24 अक्टूबर-22 नवंबर)
अंतरिक्ष अंतर्दृष्टि लाएगा. हर पल को कल से भरने की जल्दी मत करो. एक शांत विराम आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप क्या खो रहे हैं. खुद को सांस लेने, सोचने और बस होने के लिए कुछ जगह दें. आप पाएंगे कि स्पष्टता ज़्यादा करने से नहीं, बल्कि कम करने से आती है. आप पीछे नहीं हैं. आप रुकने और विचार करने के लिए सही जगह पर हैं. जब आप पीछा करना बंद कर दें, तो उत्तर आपको मिल जाएंगे.
भाग्यशाली सुझाव: चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दूर हटें.
9.धनु (23 नवंबर-21 दिसंबर)
जिस बातचीत से आप घबरा रहे थे, वह उम्मीद से बेहतर हो सकती है. कल ईमानदारी और शांति के लिए जगह है. आपको सही समय पर सही शब्द मिलेंगे, खासकर अगर आप सोच-समझकर बोलेंगे. जो भारी लग रहा था, वह बातचीत का दरवाज़ा खोलते ही हल्का होने लगेगा. बात होने से पहले ज़्यादा सोचने से बचें. बस मौजूद रहें और सच्चे रहें. भले ही आप सब कुछ हल न कर पाएँ, लेकिन सामने आकर आपको राहत ज़रूर मिलेगी.
भाग्यशाली सुझाव: स्पष्ट बोलें, जल्दी-जल्दी नहीं.
10.मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
कोई अनसुलझा मामला बिना जवाब के भी हल हो सकता है. कल वहाँ शांति आ सकती है जहाँ तनाव था, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ समझ लिया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे छोड़ने का फैसला किया. हर स्थिति को बेहतर महसूस करने के लिए उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं होती. कभी-कभी छोड़ देने का एक छोटा सा कदम लंबी बातचीत से ज़्यादा असरदार होता है. उस शांत भावना पर भरोसा करें, भले ही आप उसे पूरी तरह से न समझें. आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्पष्टीकरण के साथ हो या बिना स्पष्टीकरण के.
भाग्यशाली सुझाव: स्पष्टता के लिए दबाव डाले बिना शांति को आने दें.
11.कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
एक छोटी सी दयालुता किसी और का पूरा दिन बदल सकती है. कल, आपके विचारशील शब्द या छोटा सा इशारा किसी को आपकी कल्पना से भी ज़्यादा ऊपर उठा सकता है. आपको किसी बड़ी योजना की ज़रूरत नहीं है, बस सच्ची उपस्थिति की. आपके द्वारा दी गई ऊर्जा दूर तक फैलेगी. दिन भर आप कैसे बोलते और चलते हैं, इस पर ध्यान दें. आपके आस-पास के लोग जितना दिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं. आपका हल्का सा स्पर्श भी गहरा प्रभाव डाल सकता है, भले ही आप उसे कभी न देख पाएं.
भाग्यशाली सुझाव: बिना किसी मान्यता की आवश्यकता के दयालुता प्रदर्शित करें.
12.मीन (20 फ़रवरी-20 मार्च)
अपने कल के चुनावों को इस बात का प्रतिबिंब बनने दें कि आप क्या बन रहे हैं, न कि आप क्या थे. हो सकता है कि आपको पुराने ढर्रे पर चलने का प्रलोभन महसूस हो, लेकिन रुकें और अपने वर्तमान स्वरूप को जाँचें. आप बड़े हो गए हैं. जो पहले सुरक्षित लगता था, वह अब छोटा लग सकता है. जो आपकी नई शांति से मेल खाता है, उसे हाँ कहें, न कि अपने पुराने डर को. बदलाव हमेशा ज़ोरदार नहीं होता, यह छोटे, शांत विकल्पों से शुरू होता है. अपने वर्तमान स्वरूप के प्रति सच्चे रहें.
भाग्यशाली सुझाव: अपनी आदत से नहीं, बल्कि अपने विकास से चुनाव करें.
