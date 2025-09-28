FacebookTwitterYoutubeInstagram
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा

IND vs PAK Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1

IND vs PAK: टॉस के समय दिखे 2 अलग-अलग प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाक कप्तान से बात

IND vs PAK Final: जसप्रीत बुमराह ने गिराया रऊफ का 'जहाज', बोल्ड करके उड़ाया मजाक, मुंह देखता रह गया पाक गेंदबाज

US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

IND vs PAK Final: हार्दिक पंड्या फाइनल से बाहर, जानें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का क्यों नहीं मिला मौका?

VVIP खेल से लेकर सीक्रेट ईमेल तक... स्वामी चैतन्‍यानंद के एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा, कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा

राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज सोमवार का दिन कैसा होगा सभी 12 राशियों के लिए? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का 29 सितंबर का राशिफल

आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन देवी कालरात्रि कुछ राशियों के लिए सुख-सौभाग्य के दरवाजे खोलने जा रही हैं. भय- शत्रु से बचाव के साथ कुछ राशियों के लिए आज सोमवार 29 सितंबर का दिन थोड़ा मुश्किल भरा भी होगा. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें सभी 12 राशियों का आज का दिन कैसा होगा?

ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 01:35 PM IST

1.मेष राशि

मेष राशि
1

आज के दिन आपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे .वाद विवाद और झगड़े से मानसिक कष्ट संभव हैं .बच्चों के व्यवहार से मन में निराशा होगी .इन दिनों आपमें प्रोफेशन में परिवर्तन की चाह उत्पन्न होने लगी है.पढ़ाई में आलस्य हावी रहेगा. पैरों में दर्द की वजह से अस्त व्यस्त रहेंगे.उत्तेजना से कार्य बिगाड़ेंगे.व्यय वृद्धि होगी. तनाव तथा चिंता हावी होंगे. जोखिम न उठाएं.

2.वृषभ राशि

वृषभ राशि
2

आज के दिन पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा.वाणी पर नियंत्रण रखें.समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे.आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकते है.अपने व्यवसाय को लेकर यात्रा होगी.प्रोजेक्ट के लिए नए साझेदार मिलेंगे.घर के किसी सदस्य की चिंता रहेगी.अस्वस्थता रहेगी, बकाया वसूली होगी.नौकरी में पदोन्नति के योग हैं.यात्रा लाभकारी रहेगी.

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.रोज नई योजना बनती है, पर चालू एक भी नहीं होती.परिवार में पूछ परख होगी.माता के साथ आजकल अच्छी घुल-मिल रही है.समाज के कामों में रुचि बढ़ सकते है .कार्यप्रणाली में सुधार होगा. भय, चिंता तथा तनाव का माहौल खत्म होगा.आज पारिवारिक सुख व बढ़ेगा .मेहनत अधिक होगी.

4.कर्क राशि

कर्क राशि
4

आज का दिन महत्वपूर्ण है.आज करियर को लेकर चिंतित रहेंगे .नयें काम में शीघ्रता नहीं करें .पारिवारिक जिम्मेदारियोंका निर्वाह वखूबी कर पाएंगे .नए लोगों से जरा संभल कर मित्रता करें.किसी देव स्थान का भ्रमण संभव है.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. निवेश शुभ रहेगा.कोर्ट कचहरी से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है .राजकीय सहयोग मिलेगा. दुर्घटनादि से बचें.लेन देन में सावधानी बरतें .
 

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

दिन की शुरुआत में आलस हावी रहेगा. संतों का सानिध्य मिलेगा. वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें. आज दूसरों के मदद करने मै सदैव तैयार रहते है .आज खर्च अधिक रहेगा .दूर के रिश्तेदार से मुलाक़ात संभव है और कुछ नया सीखने की इच्छा भी होगी .विवाद से बचें, अतिविश्वास हानिकर सिद्ध होगा.

6.कन्या राशि

कन्या राशि
6

आज के दिन मिला-जुला रहेगा .दूसरों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी जिससे आप अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे .किसी भी कीमत पर झुकना आप को पसंद नहीं है.जीवनसाथी की सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें अन्यथा तनाव रहेगा .वैवाहिक यात्रा सफल रहेगी. गृहस्थ सुख मिलेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें. कार्य में बाधा संभव है.मकान बदलने से लाभ होगा.
 

7.तुला राशि

तुला राशि
7

आज के दिन आप के लिए अच्छा रहेगा .दूसरों के साथ या दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी और आप खुश भी रहेंगे .अपने करियर को लेकर आप ईमानदार नहीं है.संभल जायें, संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं, जो लाभ देंगे.कार्यस्थल में उन्नति होगी.निवेश आदि लाभदायक रहेंगे.यश,मान सम्मान बढ़ेगा.थकान हावी रहेगी.
 

8.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
8

आज के दिन सरकारी योजनाओं में सफलता मिलेगी लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें .समय के परिवर्तन से राहत महसूस करेंगे.विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.अनाज में निवेश शुभ रहेगा. सोच-विचार कर व्यापार करें, अन्यथा अचानक हानि हो सकती है.

9.धनु राशि

धनु राशि
9

आज के दिन क्रोध की अधिकता रहेगी .परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा तथा पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी जिससे आप प्रसन्न रहेंगे .आपके हौसले से ही आप उन्नति करेंगे. नए वस्त्र की प्राप्ति संभव है. माता-पिता को अस्वस्थता रहेगी.आपसी विवाद न करें. शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी में प्रयास अधिक करना पड़ेंगे.

10.मकर राशि

मकर राशि
10

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .व्यापार अच्छा चलेगा जिससे व्यापार में उन्नति होगी और कारोबार में विस्तार होगा.नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में तरक्की मिल सकते है .पर अधिकारियों से विवाद होगा. आपकी गलती के कारण बने बनाये काम बिगड़ सकते हैं.बातचीत से काम बन जायेंगे.कार्यसिद्धि होगी.अपनों पर विश्वास रखें .सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धनलाभ होगा. किसी चीज़ से डरे हुए हैं.

11.कुंभ राशि

कुंभ राशि
11

आज के दिन घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे.आप अपना संपर्क बढ़ाने की कोशिश करें .निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा .बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिये.पुराने मित्र-संबंधी से मुलाकात आज संभव है. मित्रों से शुभ समाचार मिलेंगे.आत्मसम्मान बढ़ेगा.मानसिक शांति की तलाश में आध्यात्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा .

12.मीन राशि

मीन राशि
12

आज के दिन आपके लिए आछा रहेगा .रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी लेकिन आपको अपने जीवनसाथी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे .कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं .आज पर उपकार करके मानसिक शांति अर्जित करेंगे .आज किसी से भी विवाद न करें.अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें. यात्रा लाभकारी रहेगी.आप की मेहनत से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.
 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

