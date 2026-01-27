FacebookTwitterYoutubeInstagram
400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध

रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट

साइंस

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध 

एक हालिया शोध में ये सामने आया है कि मेनोपॉज़ के बाद महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर का काफी नुकसान होता है, जिससे यह पता चल सकता है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 27, 2026, 08:08 PM IST

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध 
भागम भाग भरी इस ज़िंदगी में हम इंसान तमाम तरह की बीमारियों की जद में हैं. ऐसा क्यों हो रहा है कि 40 की उम्र आते-आते हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल बिल्स पर खर्च हो जा रहा है? एक्सपर्ट्स की मानें तो चाहे वो हमारा खानपान हो या फिर लाइफ स्टाइल।  कई करक हैं, जो स्वतः इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि, यदि हमने अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारा, तो आने वाले वक़्त में सिवाए पछतावे के हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा. 

जिक्र बीमरियों का हुआ है और उससे भी ज्यादा 40 पार की उम्र का हुआ है, तो हमारे लिए मेनोपॉज़ पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है. मेनोपॉज़ आज बढ़ती उम्र की महिलाओं के बीच एक आम समस्या है. 

एक नई स्टडी के मुताबिक, मेनोपॉज़ के बाद महिलाओं के दिमाग में ग्रे मैटर का काफी नुकसान होता है, जिससे यह पता चल सकता है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है. रिसर्चर्स ने दिमाग पर मेनोपॉज़ के असर की जांच करने और यह देखने के लिए कि क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) सोचने-समझने की क्षमता में कमी को रोक सकती है, 124,780 महिलाओं पर स्टडी की.

मेनोपॉज़ के बाद की महिलाओं में, उन्हें ग्रे ब्रेन मैटर में काफ़ी कमी मिली, जो मानसिक कामों, याददाश्त, भावनाओं और मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इसी तरह, दिमाग के सबसे ज़्यादा प्रभावित हिस्से वे थे जो इन कामों को कंट्रोल करते हैं जिसमें हिप्पोकैम्पस, एंटोरहिनल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स शामिल हैं.'

स्टडी की को-ऑथर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बारबरा सहकियन ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि, 'दिमाग के जिन हिस्सों में हमने ये अंतर देखे, वे ऐसे हिस्से हैं जो अल्ज़ाइमर बीमारी से प्रभावित होते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि, मेनोपॉज़ इन महिलाओं को आगे चलकर और भी कमज़ोर बना सकता है.

हालांकि यह पूरी कहानी नहीं है, लेकिन यह ये समझाने में मदद कर सकता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में डिमेंशिया के लगभग दोगुने मामले क्यों देखे जाते हैं.' अल्ज़ाइमर सोसाइटी की चीफ एग्जीक्यूटिव मिशेल डायसन के अनुसार, UK में अल्ज़ाइमर बीमारी से पीड़ित लोगों में से लगभग दो-तिहाई महिलाएं हैं.

महिलाओं में मेनोपॉज़ की समस्या पर मिशेल ने तर्क दिया कि, हालांकि हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि वे पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील क्यों हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हार्मोन इसमें भूमिका निभा सकते हैं.'

'यह बड़ी स्टडी इस बात के सबूतों को और मज़बूत करती है कि मेनोपॉज़ दिमाग पर कैसे असर डालता है, जिसमें दिमाग के वॉल्यूम में कमी जैसे शारीरिक बदलाव भी शामिल हैं.

मिशेल ने बताया कि अगर हम लंबे समय तक पार्टिसिपेंट्स पर नज़र नहीं रखते, यह देखने के लिए कि क्या उन्हें बाद में डिमेंशिया होता है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि मेनोपॉज़ से जुड़े ये दिमागी बदलाव डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ाते हैं.'

ध्यान रहे कि हार्मोन की भूमिका को समझने के लिए, रिसर्चर्स ने मेनोपॉज़ से पहले और बाद की महिलाओं की जांच की, जिसमें बाद वाले ग्रुप को उन महिलाओं में बांटा गया जिन्होंने HRT का इस्तेमाल किया था और जिन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था.

हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने नींद और क्या उन्हें डिप्रेशन और एंग्जायटी थी, जैसे टॉपिक पर सवालों के जवाब दिए, और कुछ ने अपनी याददाश्त और रिएक्शन टाइम को चेक करने के लिए कॉग्निटिव टेस्ट में हिस्सा लिया. लगभग 11,000 महिलाओं का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैन भी किया गया, जिससे एक्सपर्ट्स को उनके दिमाग की बनावट देखने का मौका मिला.

रिसर्चर्स ने पाया कि जिन पोस्ट-मेनोपॉज़ल महिलाओं ने HRT नहीं लिया था, उनका रिएक्शन टाइम उन महिलाओं की तुलना में धीमा था जिन्होंने HRT लिया था, या उन महिलाओं की तुलना में जिन्हें अभी मेनोपॉज़ नहीं हुआ था.

स्टडी में यह भी पता चला कि पोस्ट-मेनोपॉज़ल महिलाओं को इंसोम्निया होने की संभावना ज़्यादा थी, उन्हें कुल मिलाकर कम नींद आती थी और वे थका हुआ महसूस करती थीं. HRT लेने वाली महिलाओं ने तीनों ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा थकान महसूस होने की बात कही, जबकि उन्हें उतनी ही नींद मिल रही थी जितनी उन महिलाओं को जो HRT नहीं ले रही थीं.

लेकिन सभी पोस्ट-मेनोपॉज़ल महिलाओं ने, चाहे वे HRT ले रही हों या नहीं, कहा कि वे उन महिलाओं की तुलना में ज़्यादा थकी हुई थीं जिन्हें मेनोपॉज़ नहीं हुआ था. हालांकि, मेमोरी टास्क में परफॉर्मेंस के मामले में तीनों ग्रुप्स के बीच कोई खास अंतर नहीं था.

स्टडी की को-ऑथर कैथरीना ज़ुहल्सडॉर्फ, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हैं, ने कहा कि HRT का थोड़ा फायदेमंद असर दिख रहा है. उन्होंने कहा कि, 'जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे रिएक्शन टाइम धीमे होने लगते हैं.  यह उम्र बढ़ने की नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा है और यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ होता है.

'मेनोपॉज़ इस प्रोसेस को तेज़ करता है, लेकिन HRT इस पर ब्रेक लगाता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रोसेस थोड़ी धीमी हो जाती है.'

उनकी सहयोगी और को-ऑथर क्रिस्टेल लैंगली ने कहा कि,' ज़्यादातर महिलाएं मेनोपॉज़ से गुज़रेंगी, और यह ज़िंदगी बदलने वाला अनुभव हो सकता है, चाहे वे HRT लें या नहीं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल - जैसे एक्सरसाइज़ करना, एक्टिव रहना और हेल्दी खाना - इस दौरान इसके कुछ असर को कम करने में मदद करने के लिए बहुत ज़रूरी है..

