दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान

साइंस
Jaya Pandey | Jun 01, 2026, 01:45 PM IST
1.गर्मी से बेहद परेशान रहते हैं ये 5 जानवर
गर्मी का बढ़ता प्रकोप सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए गंभीर है. जहां कुछ जानवर अत्यधिक गर्म जलवायु में जिंदा रहने के लिए विकसित हुए हैं, वहीं कुछ के शरीर में तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती. ऐसे जानवरों को हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और जानलेवा हीटस्ट्रोक का सामना करना पड़ता है. साइंटिस्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज और लगातार बढ़ते तापमान की वजह से कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है.
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2.ध्रुवीय भालू
ध्रुवीय भालू बेहद ठंडे आर्कटिक के वातावरण में जिंदा रहने के अनुकूल हैं. उनके शरीर पर घने फर और मोटी चर्बी की परत होती है. यह उन्हें जमा देने वाली ठंड से बचाती है. लेकिन उनकी यही खासियत गर्म वातावरण में उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं. बढ़ते तापमान और बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण उन्हें अधिक दूरी तक चलना पड़ता है. इससे उनके शरीर को गर्मी और ऊर्जा का दबाव झेलना पड़ता है.
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3.गैंडे
गैंडे भी गर्मी से प्रभावित होने वाले बड़े स्तनधारियों में शामिल हैं. उनकी मोटी त्वचा उन्हें सूर्य की किरणों से कुछ हद तक तो सुरक्षा देती है, लेकिन उनके शरीर में पसीने की ग्रंथियां बहुत कम होती हैं इसलिए वे शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए कीचड़ में लोटते हैं या लंबे समय तक पानी में रहते हैं. कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखने के साथ-साथ कीड़ों और परजीवियों से भी उन्हें बचाता है.
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4.कोआला
कोआला खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस जंगलों में पाए जाते हैं. वे अपने भोजन और पानी की जरूरतें यूकेलिप्टस की पत्तियों से पूरी करते हैं. लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी और सूखे की स्थिति में इन पत्तियों में नमी कम हो जाती है, जिससे कोआला को डिहाइड्रेशन और खाने की कमी से जूझना पड़ता है. हाल के साल में ऑस्ट्रेलिया की भीषण गर्मी और जंगल की आग से उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है.
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5.चिड़िया
चिड़िया भी गर्मी के प्रति संवेदनशील होती हैं क्योंकि उनके शरीर में पसीने की ग्रंथियां नहीं होतीं. वे शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए तेज सांस लेना, पंख फैलाना और छायादार जगहों पर रहती हैं. लेकिन भीषण गर्मी और पानी की कमी से उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है. तेज गर्मी की वजह से, उन जगहों पर जहां पानी के स्रोत सीमित होते हैं, पक्षियों के मौत की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं.
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6.बुलडॉग
बुलडॉग, पग और दूसरे छोटी नाक वाले कुत्ते गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं. कुत्तों की इन नस्लों को ब्रैकीसेफेलिक कहा जाता है. उनकी सांस की नली दूसरे कुत्तों के मुकाबले छोटी और संकरी होती हैं. इस वजह से ये दूसरे कुत्तों की तरह हांफकर अपने शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकाल पाते. इस वजह से गर्म मौसम में इनमें हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है.
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