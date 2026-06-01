दुनिया के टॉप 5 जानवर जिन्हें सबसे ज्यादा लगती है गर्मी, डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक से चली जाती है जान

6 . बुलडॉग

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बुलडॉग, पग और दूसरे छोटी नाक वाले कुत्ते गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं. कुत्तों की इन नस्लों को ब्रैकीसेफेलिक कहा जाता है. उनकी सांस की नली दूसरे कुत्तों के मुकाबले छोटी और संकरी होती हैं. इस वजह से ये दूसरे कुत्तों की तरह हांफकर अपने शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकाल पाते. इस वजह से गर्म मौसम में इनमें हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है.

(Image Credit: Canva)



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