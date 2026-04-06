सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'

2 . अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे क्या-क्या मौजूद?

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नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी एक स्टडी में बताया गया कि बर्फ की मोटी चादर हटने के बाद अंटार्कटिका की असली भौगोलिक संरचना सामने आएगी. इस जमीन के नीचे पहाड़, घाटियां, दर्रे और यहां तक कि ज्वालामुखी भी मौजूद हैं. अब तक वैज्ञानिक सिर्फ बर्फ की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करते थे, लेकिन इस रिसर्च में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि बर्फ पिघलने के बाद जमीन कैसे ऊपर उठेगी और समुद्र का स्तर इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा.

(Image Credit: NASA)