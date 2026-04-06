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सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'

सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'

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सफेद बर्फ के नीचे सोने की दुनिया, अंटार्कटिका में कहां छिपा है 'मिनरल गोल्डमाइन'

नई स्टडी के मुताबिक बर्फ की मोटी चादर हटने के बाद अंटार्कटिका की असली भौगोलिक संरचना सामने आएगी जिसमें कई कीमती धातुओं का खजाना होने का साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं...

Jaya Pandey | Apr 06, 2026, 04:21 PM IST

1.अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे 'खजाना'

अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे 'खजाना'
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धरती पर तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर अब बर्फ से ढके महाद्वीप अंटार्कटिका पर भी दिखने लगा है. वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह जारी रही, तो साल 2300 तक अंटार्कटिका में बड़े पैमाने पर बर्फ पिघल सकती है और इसके नीचे छिपी जमीन का एक विशाल हिस्सा सामने आ सकता है. यह भूभाग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के आकार के बराबर हो सकता है.
(Image Credit: NASA)

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2.अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे क्या-क्या मौजूद?

अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे क्या-क्या मौजूद?
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नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी एक स्टडी में बताया गया कि बर्फ की मोटी चादर हटने के बाद अंटार्कटिका की असली भौगोलिक संरचना सामने आएगी. इस जमीन के नीचे पहाड़, घाटियां, दर्रे और यहां तक कि ज्वालामुखी भी मौजूद हैं. अब तक वैज्ञानिक सिर्फ बर्फ की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करते थे, लेकिन इस रिसर्च में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि बर्फ पिघलने के बाद जमीन कैसे ऊपर उठेगी और समुद्र का स्तर इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा.
(Image Credit: NASA)

3.बर्फ के नीचे कौन सी धातुएं मौजूद?

बर्फ के नीचे कौन सी धातुएं मौजूद?
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इस स्टडी से जुड़ी साइंटिस्ट एरिका लुकास ने बताया कि  जैसे-जैसे अंटार्कटिका में बिना बर्फ वाली जमीन बढ़ेगी, वैसे-वैसे दुनिया के देशों की दिलचस्पी भी इस क्षेत्र में बढ़ेगी. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस नई उभरती जमीन में तांबा, सोना, चांदी, लोहा और प्लैटिनम जैसे कीमती खनिजों का विशाल भंडार होने की संभावना है. ये धातुएं भविष्य की तकनीक और उद्योगों के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं.
(Image Credit: NASA)

4.स्टडी में कौन सी अनोखी बातें आईं सामने?

स्टडी में कौन सी अनोखी बातें आईं सामने?
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स्टडी में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर बर्फ पिघलने की दर ज्यादा रहती है तो 149 वर्ग किलोमीटर  से 1,20,610 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन सामने आ सकती है. खास बात यह है कि यह उभरता हुआ भूभाग उन इलाकों में ज्यादा हो सकता है जिन पर पहले से अर्जेंटीना, चिली और यूके अपने दावे जताते रहे हैं. ऐसे में भविष्य में इस क्षेत्र की भू-राजनीति ज्यादा जटिल हो सकती है. 
(Image Credit: NASA)

TRENDING NOW

5.क्या है अंटार्कटिका संधि?

क्या है अंटार्कटिका संधि?
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फिलहाल अंटार्कटिका संधि के तहत अंटार्कटिका में किसी भी तरह के कॉमर्शियल माइनिंग पर बैन है और यहां सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की ही इजाजत है. हालांकि इस संधि के पर्यावरण प्रोटोकॉल की समीक्षा का मौका 2048 में आएगा और अगर तब तक खनिज संसाधनों को लेकर वैश्विक मांग और बढ़ती है तो कई देश इस पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं. भविष्य में अंटार्कटिका वैश्विक राजनीति, संसाधनों की होड़ और भूगोल में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है.
(Image Credit: NASA)

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