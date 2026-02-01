दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन

4 . क्या है इस तितली में क्रोमोसोम बढ़ने की वजह?

रिसर्च से पता चला कि इस तितली में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने का कारण साधारण डुप्लीकेशन नहीं बल्कि क्रोमोसोम फिशन(Chromosome Fission) है यानी समय के साथ बड़े क्रोमोसोम छोटे-छोटे हिस्सों में टूटते गए. यह विभाजन अक्सर उन क्षेत्रों में हुआ जहां डीएनए कम कसकर पैक था. सेक्स क्रोमोसोम अपेक्षाकृत स्थिर रहे जबकि बाकी क्रोमोसोम कई भागों में बंटते गए. अनुमान है कि लाखों साल में यह संख्या लगभग 24 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई. विकास की दृष्टि से यह बहुत तेज जेनेटिक बदलाव माना जाता है.