दुनिया की सबसे अनोखी तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, इसे कहते हैं प्रकृति की जेनेटिक क्वीन

साइंस
जया पाण्डेय | Feb 01, 2026, 04:27 PM IST
1.वो तितली जिसके पास हैं सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स
प्रकृति के हर जीव अपने आप में अनोखे हैं. तितलियां धरती के सबसे सुंदर और जैव विविधता से भरपूर जीवों में गिनी जाती हैं. हाल की जेनेटिक रिसर्च ने एक खास तितली प्रजाति के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है जिसमें असाधारण रूप से ज्यादा क्रोमोसोम पाए गए हैं.
(नोट-सभी तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं.)
2.Atlas Blue तितली में होते हैं 229 तक क्रोमोसोम
जिस तितली की बात हो रही है उसे आम तौर पर Atlas Blue कहा जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम Polyommatus atlanticus है. वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रजाति में लगभग n=223–229 क्रोमोसोम (हैप्लॉइड संख्या) हो सकते हैं, जो तितलियों में दर्ज सबसे ऊंची संख्याओं में से एक है. आम तौर पर कई तितली प्रजातियों में यह संख्या लगभग n=24 के आसपास होती है इसलिए यह प्रजाति जेनेटिक दृष्टि से बेहद असामान्य मानी जा रही है.
3.जीनोम की सिक्वेंसिंग से साइंटिस्ट को क्या मिला?
इस तितली के जीनोम की सिक्वेंसिंग अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने की जिसमें जीनोमिक रिसर्च से जुड़े यूरोपीय संस्थान शामिल थे. अध्ययन में हाई क्वॉलिटी रिफ्रेंस जीनोम तैयार किया गया, जिससे इसके डीएनए की संरचना को विस्तार से समझा जा सका. इस तरह का जीनोम भविष्य में दूसरी प्रजातियों से तुलना करने में बहुत मददगार होता है.
4.क्या है इस तितली में क्रोमोसोम बढ़ने की वजह?
रिसर्च से पता चला कि इस तितली में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने का कारण साधारण डुप्लीकेशन नहीं बल्कि क्रोमोसोम फिशन(Chromosome Fission) है यानी समय के साथ बड़े क्रोमोसोम छोटे-छोटे हिस्सों में टूटते गए. यह विभाजन अक्सर उन क्षेत्रों में हुआ जहां डीएनए कम कसकर पैक था. सेक्स क्रोमोसोम अपेक्षाकृत स्थिर रहे जबकि बाकी क्रोमोसोम कई भागों में बंटते गए. अनुमान है कि लाखों साल में यह संख्या लगभग 24 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई. विकास की दृष्टि से यह बहुत तेज जेनेटिक बदलाव माना जाता है.
5.क्या इस तितली के विकास में फायदेमंद हैं इतने ज्यादा क्रोमोसोम?
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने ज्यादा क्रोमोसोम इस तितली को वातावरण के अनुसार तेजी से ढलने में मदद करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिक क्रोमोसोम विभाजन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन genetic recombination के ज्यादा मौके मिल सकते हैं, जिससे विविधता बढ़ती है. यही वजह हो सकती है कि यह प्रजाति कठिन पर्यावरणीय हालात में भी लंबे समय तक जीवित रह सकी.
6.खतरे में है यह तितली
हालांकि अब यह तितली खतरे में मानी जा रही है. यह मुख्य रूप से मोरक्को और उत्तरी अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है. जलवायु परिवर्तन, चराई का दबाव और आवास क्षति इसके लिए खतरा बन रहे हैं. यह प्रजाति दुर्लभ है और संरक्षण की जरूरत रखती है. ऐसी स्टडी जैव विविधता संरक्षण और मानव जेनेटिक रिसर्च दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
