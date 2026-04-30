दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग

1 . दिखने में खूबसूरत, लेकिन इन फूलों के पास जाना है मुश्किल

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फूलों के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में खुशबू और सुंदरता की तस्वीर बनती है, लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी उम्मीदों से अलग व्यवहार करके हमें अचरज में डाल देती है. दुनिया में कई ऐसे फूल हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी गंध इतनी तीखी और असहनीय होती है कि उनके पास ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह बदबू इन फूलों के लिए कमी नहीं बल्कि इसके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये फूल अपने परागण के लिए खास तरह के कीड़ों को आकर्षित करते हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)