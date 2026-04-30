दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग

साइंस
Jaya Pandey | Apr 30, 2026, 11:34 AM IST
1.दिखने में खूबसूरत, लेकिन इन फूलों के पास जाना है मुश्किल
फूलों के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में खुशबू और सुंदरता की तस्वीर बनती है, लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी उम्मीदों से अलग व्यवहार करके हमें अचरज में डाल देती है. दुनिया में कई ऐसे फूल हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी गंध इतनी तीखी और असहनीय होती है कि उनके पास ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह बदबू इन फूलों के लिए कमी नहीं बल्कि इसके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये फूल अपने परागण के लिए खास तरह के कीड़ों को आकर्षित करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.Titan arum
इसे आमतौर पर लाश का फूल कहा जाता है. यह इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है. इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है, जो मक्खियों और डेडबॉडी पर रहने वाले कीड़ों को अपनी ओर खींचती है. यह फूल 24 से 48 घंटे तक के बहुत कम समय के लिए ही खिलता है इसलिए इसका खिलना एक दुर्लभ घटना माना जाता है. यह असल में सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि कई छोटे-छोटे फूलों का समूह है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.Rafflesia arnoldii
इसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है. यह मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है. इसका आकार बहुत बड़ा और रंग लाल होता है, जिस पर सफेद धब्बे होते हैं. इसकी गंध भी सड़े हुए शव जैसी होती है, जिससे मक्खियां आकर्षित होती हैं और परागण में मदद करती हैं. खास बात यह है कि इसमें पत्तियां, तना या जड़ नहीं होतीं. यह पूरी तरह एक परजीवी पौधा है, जो दूसरे पौधों के भीतर ही विकसित होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
4.Stapelia gigantea
इसे सड़े हुए मांस का फूल भी कहा जाता है. यह अफ्रीका का एक रसीला पौधा है. इसका फूल तारे के आकार का होता है और देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है. यह गंध मक्खियों को भ्रमित करती है, जो इसे असली मांस समझकर इसके पास आती हैं और इसी प्रक्रिया में परागण हो जाता है. इसकी सतह पर बाल और पैटर्न भी होते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
5.Hydnora africana
यह एक बेहद अनोखा पौधा है. यह ज्यादातर जमीन के नीचे ही रहता है और केवल फूलने के समय ही बाहर दिखाई देता है. इसका फूल मांसल और अजीब आकार का होता है, जिससे गोबर जैसी तीखी गंध निकलती है. यह गंध भंवरों को आकर्षित करती है. जब ये कीड़े फूल के अंदर जाते हैं, तो कुछ समय के लिए उसमें फंस जाते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बाद में वह बाहर निकल पाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
6.Skunk cabbage
यह एक और अनोखा पौधा है, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह अपने फूलने के दौरान गर्मी पैदा कर सकता है, जिससे आसपास की बर्फ भी पिघल जाती है. इसकी गंध स्कंक जानवर जैसी तीखी होती है, जो कीड़ों को आकर्षित करती है. इस अनुकूलन की वजह से ही यह ठंडे वातावरण में भी जिंदा रह पाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.