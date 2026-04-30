FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पुतिन के एक बयान से पलटा पूरा सीन! ट्रंप से चर्चा में ईरान को लेकर कह दी वो बात, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना!

पुतिन के एक बयान से पलटा पूरा सीन! ट्रंप से चर्चा में ईरान को लेकर कह दी वो बात, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना!

Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

ICSE Class 10th Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें स्कोरकार्ड चेक करने का सबसे आसान तरीका

ICSE Class 10th Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें स्कोरकार्ड चेक करने का सबसे आसान तरीका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
4Min 44Sec का 61Yr पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसके लिए 1-2 नहीं Mohammed Rafi को लेने पड़े थे 47रीटेक; आज भी हर आशिक का पसंदीदा

4Min 44Sec का 61Yr पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसके लिए 1-2 नहीं Mohammed Rafi को लेने पड़े थे 47रीटेक; आज भी हर आशिक का पसंदीदा

दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग

दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग

दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं

दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं

HomePhotos

साइंस

दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग

आज हम आपको दुनिया के उन 5 फूलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में तो बेहद खूबसूरत लगते हैं लेकिन इनके पास पलभर भी खड़ा होना मुश्किल होता है, जानें क्यों...

Jaya Pandey | Apr 30, 2026, 11:34 AM IST

1.दिखने में खूबसूरत, लेकिन इन फूलों के पास जाना है मुश्किल

दिखने में खूबसूरत, लेकिन इन फूलों के पास जाना है मुश्किल
1

फूलों के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में खुशबू और सुंदरता की तस्वीर बनती है, लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी उम्मीदों से अलग व्यवहार करके हमें अचरज में डाल देती है. दुनिया में कई ऐसे फूल हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी गंध इतनी तीखी और असहनीय होती है कि उनके पास ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह बदबू इन फूलों के लिए कमी नहीं बल्कि इसके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये फूल अपने परागण के लिए खास तरह के कीड़ों को आकर्षित करते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.Titan arum

Titan arum
2

इसे आमतौर पर लाश का फूल कहा जाता है. यह इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है. इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है, जो मक्खियों और डेडबॉडी पर रहने वाले कीड़ों को अपनी ओर खींचती है. यह फूल  24 से 48 घंटे तक के बहुत कम समय के लिए ही खिलता है इसलिए इसका खिलना एक दुर्लभ घटना माना जाता है. यह असल में सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि कई छोटे-छोटे फूलों का समूह है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.Rafflesia arnoldii

Rafflesia arnoldii
3

इसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है. यह मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है. इसका आकार बहुत बड़ा और रंग लाल होता है, जिस पर सफेद धब्बे होते हैं. इसकी गंध भी सड़े हुए शव जैसी होती है, जिससे मक्खियां आकर्षित होती हैं और परागण में मदद करती हैं. खास बात यह है कि इसमें पत्तियां, तना या जड़ नहीं होतीं. यह पूरी तरह एक परजीवी पौधा है, जो दूसरे पौधों के भीतर ही विकसित होता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.Stapelia gigantea

Stapelia gigantea
4

इसे सड़े हुए मांस का फूल भी कहा जाता है. यह अफ्रीका का एक रसीला पौधा है. इसका फूल तारे के आकार का होता है और देखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है. यह गंध मक्खियों को भ्रमित करती है, जो इसे असली मांस समझकर इसके पास आती हैं और इसी प्रक्रिया में परागण हो जाता है. इसकी सतह पर बाल और पैटर्न भी होते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.Hydnora africana

Hydnora africana
5

यह एक बेहद अनोखा पौधा है. यह ज्यादातर जमीन के नीचे ही रहता है और केवल फूलने के समय ही बाहर दिखाई देता है. इसका फूल मांसल और अजीब आकार का होता है, जिससे गोबर जैसी तीखी गंध निकलती है. यह गंध भंवरों को आकर्षित करती है. जब ये कीड़े फूल के अंदर जाते हैं, तो कुछ समय के लिए उसमें फंस जाते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बाद में वह बाहर निकल पाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.Skunk cabbage

Skunk cabbage
6

यह एक और अनोखा पौधा है, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह अपने फूलने के दौरान गर्मी पैदा कर सकता है, जिससे आसपास की बर्फ भी पिघल जाती है. इसकी गंध स्कंक जानवर जैसी तीखी होती है, जो कीड़ों को आकर्षित करती है. इस अनुकूलन की वजह से ही यह ठंडे वातावरण में भी जिंदा रह पाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4Min 44Sec का 61Yr पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसके लिए 1-2 नहीं Mohammed Rafi को लेने पड़े थे 47रीटेक; आज भी हर आशिक का पसंदीदा
4Min 44Sec का 61Yr पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसके लिए 1-2 नहीं Mohammed Rafi को लेने पड़े थे 47रीटेक; आज भी हर आशिक का पसंदीदा
दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग
दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत फूल, जानें फिर भी क्यों पलभर में दूर भागते हैं लोग
दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं
दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं
IPL 2026: SRH से हार के बाद क्या मुंबई इंडियंस हो गई बाहर? जानिए प्लेऑफ का पूरा गणित
IPL 2026: SRH से हार के बाद क्या मुंबई इंडियंस हो गई बाहर? जानिए प्लेऑफ का पूरा गणित
Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Numerology: लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं इन मूलांक के लोग, आपके आस-पास तो नहीं कोई ऐसा?
Horoscope 29 April 2026: सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Grahan 2026: जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
जल्द लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जान लें तारीख से लेकर इसका समय और सूतक काल
May 2026 Festival List: इस माह में कब है गंगा दशहरा और किस दिन है बड़ा मंगल, जानें मई के त्योहार और तिथि
इस माह में कब है गंगा दशहरा और किस दिन है बड़ा मंगल, जानें मई के त्योहार और तिथि
Mahalakshmi Temple: इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा
इस मंदिर में जाते ही सोने चांदी से भर जाती है भक्तों की झोली, घर लौटते-लौटते रंक से बन जाते हैं राजा
MORE
Advertisement