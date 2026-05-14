अक्सर शाम-रात को ही क्यों आती है आंधी?

5 . आंधी आए तो क्या करें?

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आंधी आने पर घर या किसी पक्की इमारत के अंदर रहें. घर के खिड़की-दरवाज़े बंद रखें. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अनप्लग कर दें. बालकनी या छत पर सूख रहे कपड़े हटा दें, गमले अंदर की तरफ रखें. ऐसा कोई भी सामान बाहर न रखें जिसके हवा में उड़ने का खतरा हो. अगर आप घर से बाहर हैं तो फ्लाईओवर के नीचे, पेड़ या खंभों के आसपास पनाह न लें. किसी बिल्डिंग में चले जाएं. अगर आप कार में हैं तो किसी खुली जगह पर कार खड़ी करके उसके अंदर ही बैठे रहें. फोटो- PTI