अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

साइंस
Jaya Pandey | Jul 13, 2026, 03:13 PM IST
1.दुनिया के सबसे खतरनाक पेड़ों में से एक
प्रकृति एक ही समय में जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी हो सकती है. दुनिया में कई ऐसे पेड़-पौधे हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके पास जाना या उन्हें छूना नुकसानदायक साबित हो सकता है. आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक पेड़ों में गिना जाता है.
(All Images: Wikimedia Commons)
2.अपने खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से दुनियाभर में पहचान
इस पेड़ का नाम है सैंडबॉक्स ट्री. अपने कांटेदार तने, जहरीले दूधिया रस और विस्फोट की तरह फटने वाले फलों की वजह से यह दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है. इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम Hura crepitans है. यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इलाकों खासकर अमेजन वर्षावन और कैरेबियाई द्वीपों में पाया जाता है.
3.खतरनाक हैं इसके गोल-गोल कद्दू जैसे फल
यह पेड़ 30 से 60 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और इसका तना बड़े-बड़े नुकीले कांटों से ढका रहता है. दूर से देखने पर यह किसी सामान्य पेड़ की तरह ही लगता है लेकिन इस पेड़ के कई हिस्से इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इस पेड़ का फल कद्दू जैसे छोटे गोल आकार का होता है. जब ये पूरी तरह से पककर सूख जाता है तो एक समय के बाद तेज आवाज के साथ फट जाता है. इसे साइंटिफिक टर्म में एक्सप्लोसिव डीहिसेन्स कहा जाता है.
4.इस वजह से कहा जाता है डायनामाइट ट्री
फल के फटते ही उसके बीज बहुत तेज गति से कई मीटर दूर तक उछल जाते हैं. साइंटिफिक स्टडी के अनुसार ये बीज लगभग 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं. अगर कोई इंसान या जानवर उस समय बहुत करीब मौजूद हो तो उड़ते हुए बीज या फल के टुकड़े चोट पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से ही इसे डायनामाइट ट्री भी कहा जाता है.
5.नुकीले कांटो से ढका रहता है तना
इस पेड़ का तना मजबूत और नुकीले शंकु जैसे कांटों से ढका रहता है. ये कांटे किसी भी जानवर या इंसान के लिए इस पर चढ़ना लगभग असंभव बना देते हैं. माना जाता है कि ये कांटे पेड़ को जानवरों का भोजन बनने से बचने के लिए विकसित हुए हैं. इस वजह से इस पेड़ को मंकी नो-क्लाइंब ट्री के नाम से भी जाना जाने लगा. इसके फल और तने ही सिर्फ खतरनाक नहीं हैं बल्कि इनके तनों से निकलने वाला सफेद दूधिया रस भी जहरीला होता है.
6.कैसे इस पेड़ को जिंदा रखने में मदद करती है यह व्यवस्था?
सैंडबॉक्स ट्री की ये सभी विशेषताएं दरअसल उसकी सुरक्षा व्यवस्था हैं. कांटे जानवरों को दूर रखते हैं, जहरीला रस पेड़ को नुकसान पहुंचाने वालों से बचाता है और विस्फोटक फल बीजों को दूर तक फैलाने में मदद करते हैं. करोड़ों साल के इवॉल्यूशन में यह पेड़ ऐसे गुण विकसित कर चुका है जो इसे कठिन उष्णकटिबंधीय वातावरण में भी आसानी से जिंदा रहने में मदद करते हैं.