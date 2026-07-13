अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

3 . खतरनाक हैं इसके गोल-गोल कद्दू जैसे फल

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यह पेड़ 30 से 60 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और इसका तना बड़े-बड़े नुकीले कांटों से ढका रहता है. दूर से देखने पर यह किसी सामान्य पेड़ की तरह ही लगता है लेकिन इस पेड़ के कई हिस्से इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इस पेड़ का फल कद्दू जैसे छोटे गोल आकार का होता है. जब ये पूरी तरह से पककर सूख जाता है तो एक समय के बाद तेज आवाज के साथ फट जाता है. इसे साइंटिफिक टर्म में एक्सप्लोसिव डीहिसेन्स कहा जाता है.