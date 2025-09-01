FacebookTwitterYoutubeInstagram
Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा

रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स

भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?

महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Mahalaxmi Vrat Katha 2025: मां लक्ष्मी का व्रत और कथा पढ़ने से दूर हो जाएगी दरिद्रता, भगवान शिव ने बताया है इसका महत्व

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई ने जारी किया sbi.co.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बहुत खतरनाक, अपनों के लिए जान देते भी हैं और लेते भी

Shardiya Navratri 2025: इस बार 9 नहीं, 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानें तिथि के बढ़ना देता है कैसा प्रभाव

प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबीन बनाने की मशीन हैं ये 3 हरी पत्तियां, रोज जूस पीने से दूर होगी थकान और कमजोरी

दिल्ली में कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब

साइंस

हमेशा गोल ही क्यों होता है कुआं, चौकोर या आयताकार क्यों नहीं? समझें इसके पीछे का साइंस

क्या आपने कभी सोचा है कि कुएं हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? इसके पीछे साइंस काम करता है. समझिए हर एक बात...

जया पाण्डेय | Sep 01, 2025, 02:37 PM IST

1.हमेशा गोलाकार ही क्यों होते हैं कुएं?

हमेशा गोलाकार ही क्यों होते हैं कुएं?
1

आप किसी भी गांव से गुजरें या फिर ऐतिहासिक तस्वीरों को देखने पर भी हमेशा कुआं एक ही डिजाइन में नजर आता है. कुआं हमेशा की गोल आकार में पाया जाता है. यह गोलाकार भारत में कांस्य युग की बावड़ियों, मध्ययुगीन यूरोप में पत्थर की शाफ्टों और यहां तक कि आज नए फार्महाउसों के बगल में डाली गई कंक्रीट की आवरणों में भी दिखाई देता है.

2.काफी सोच-समझकर बनाया गया है गोल कुआं

काफी सोच-समझकर बनाया गया है गोल कुआं
2

पहली नजर में आपको कुएं का गोल आकार दिखावटी या सांस्कृतिक लग सकता है लेकिन असल में इसे ऐसा काफी सोच समझकर बनाया गया है. इसके पीछे फिजिक्स और प्रैक्टिकल इकोनॉमी काम करता है. दरअसल एक गोल दीवार मिट्टी के दबाव को सामान्य रूप से सहकर ढहने से बचाती है. इतना ही नहीं गोलाकार बनाना खुदाई करने वालों को सामान्य उपकरणों से भी चिकना छेद बनाने में सुविधाजनक होता है.

3.चौकोर कुओं में क्या होती दिक्कतें?

चौकोर कुओं में क्या होती दिक्कतें?
3

वहीं अगर कुआं गोल न होकर चौकोर होता तो इसके कोनों पर तनाव बढ़ता और इससे दरारें पड़ना निश्चित हो जाता. इस तरह से गोल कुआं संरचनात्मक मजबूती के साथ-साथ निर्माण की आसानी के लिए भी बेहद जरूरी है. 

4.साधारण औजारों से बन जाता है गोल कुआं

साधारण औजारों से बन जाता है गोल कुआं
4

पारंपरिक कुएं हाथ के औज़ारों या एक साधारण घूमने वाले बरमे से बनना शुरू होते हैं. कुदाल घुमाने या बोरिंग बिट घुमाने से स्वाभाविक रूप से एक गोलाकार आकृति बनती है. वहीं चौकोर बनाने पर अतिरिक्त छेनी, सावधानीपूर्वक ब्रेसिंग और एक संकरे गड्ढे में खतरनाक काम के लिए अधिक समय की जरूरत होगी.

5.ज्यादा मेहनत के बिना बन जाता है गोल कुआं

ज्यादा मेहनत के बिना बन जाता है गोल कुआं
5

एक बार गड्ढा बन जाने पर राजमिस्त्री पहले से बने कंक्रीट के छल्ले या सूखे ढेर वाले पत्थर के ब्लॉक डालते हैं. गोलाकार छल्ले नीचे उतरते समय अपने आप फिक्स हो जाते है और बिना जटिल फॉर्मवर्क के अपनी जगह पर लॉग हो जाते हैं और कुआं बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाता है. 

6.गोल कुएं में आसानी से सरकती है बाल्टी

गोल कुएं में आसानी से सरकती है बाल्टी
6

कुएं में पानी मौसम के साथ बढ़ता और घटता रहता है. एक गोलाकार दीवार में कोई भी खाली कोना नहीं होता जहां गाद जम सके या शैवाल बिना किसी रुकावट के पनप सकें. बाल्टियां या आधुनिक सक्शन पंप बिना किसी रुकावट के गोल कुएं पर सरकते हैं.

7.गोल कुएं में आसानी से फिट हो जाते हैं बेलनाकार उपकरण

गोल कुएं में आसानी से फिट हो जाते हैं बेलनाकार उपकरण
7

अगर तकनीशियन बाद में पीवीसी लाइनर या सबमर्सिबल पंप लगाते हैं तो चौकोर की जगह गोल कुएं में मानक बेलनाकार उपकरण अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं. इससे दूषित पदार्थ बाहर रहता है और पंप की उम्र बढ़ाते हैं.

8.गोल कुएं के जबरदस्त हैं फायदे

गोल कुएं के जबरदस्त हैं फायदे
8

दशकों से ये छोटी-छोटी क्षमताएं कम रखरखाव बजट और घरों के लिए साफ पानी में तब्दील हो रही हैं. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन पत्थर काटने वालों से लेकर आधुनिक इंजीनियरों तक गहराई तक जाने के लिए कुएं का गोलाकार आकार ही पसंदीदा बना हुआ है. आकार और काम दोनों ही दृष्टि से गोल कुएं साबित करते हैं कि सरलता अक्सर भूमिगत जल का सबसे आसान समाधान होती है.

