अंटार्कटिका के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते हवाई जहाज? समझें इसके पीछे की साइंस

7 . जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट

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हालांकि, रिसर्च और टूरिस्ट फ्लाइट्स कभी-कभी अंटार्कटिका के पास तक जाती हैं. 1979 में एयर न्यूजीलैंड की एक टूरिस्ट फ्लाइट यहां दुर्घटनाग्रस्त भी हुई थी, जिसने इस क्षेत्र के खतरों को उजागर किया. दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ानें कम होने की वजह कठिन मौसम, सीमित सुविधाएं और कम व्यावसायिक जरूरत है. यही कारण है कि आज भी अंटार्कटिका दुनिया के उन इलाकों में शामिल है, जहां नियमित कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं जातीं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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