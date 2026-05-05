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साइंस

अंटार्कटिका के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते हवाई जहाज? समझें इसके पीछे की साइंस

आखिर अंटार्कटिका के ऊपर से फ्लाइट्स क्यों नहीं उड़तीं, क्या आप इसकी असली वजह जानते हैं? दरअसल इसका कारण साइंस, भूगोल के साथ-साथ सुरक्षा नियम और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है...

Jaya Pandey | May 05, 2026, 03:34 PM IST

1.अंटार्कटिका के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती फ्लाइट्स?

अंटार्कटिका के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती फ्लाइट्स?
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क्या आपने कभी सोचा है कि लंबी दूरी की उड़ानें अक्सर उत्तर की ओर मुड़ती हुई क्यों दिखाई देती हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ानें क्यों नहीं जाती हैं? यह कोई संयोग नहीं है बल्कि इसकी वजह साइंस, भूगोल के साथ-साथ सुरक्षा नियम और आर्थिक पहलुओं से जुड़ी हुई है.
(Image: AI Generated) 

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2.ग्रेट सर्कल रूट अपनाती हैं फ्लाइट्स

ग्रेट सर्कल रूट अपनाती हैं फ्लाइट्स
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हमारी पृथ्वी आकार में गोल है, इसलिए विमान नक्शे पर दिखने वाली सीधी रेखा में नहीं उड़ते, बल्कि ग्रेट सर्कल रूट अपनाते हैं. ये दो जगहों के बीच सबसे छोटा रास्ता होता है. इसी वजह से न्यूयॉर्क सिटी से हॉन्ग कॉन्ग या लंदन से टोक्यो जाने वाली उड़ानें अक्सर आर्कटिक क्षेत्र के पास से गुजरती हैं. इससे दूरी तो कम होती ही है, साथ ही समय और ईंधन की भी बचत होती है. यह एयरलाइंस के लिए बेहद फायदेमंद है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

3.साउथ पोल में बड़े शहर हैं कम

साउथ पोल में बड़े शहर हैं कम
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दूसरी तरफ साउथ पोल में बड़े शहर कम हैं और वे इस तरह स्थित हैं कि उड़ानों को अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सिडनी, जोहान्सबर्ग और सेन्टियागो के बीच उड़ानें आमतौर पर समुद्र के ऊपर से ही गुजरती हैं. यहां यात्रियों और कार्गो की मांग भी कम है इसलिए यहां नियमित कॉमर्शियल उड़ानों की जरूरत नहीं पड़ती. 
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

4.सुरक्षा नियम भी हैं वजह

सुरक्षा नियम भी हैं वजह
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अंटार्कटिका के ऊपर से न उड़ने की एक वजह सुरक्षा नियम भी है. इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेशन ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) यह तय करता है कि विमान हमेशा किसी नजदीकी वैकल्पिक हवाई अड्डे से एक निश्चित समय के भीतर रहना चाहिए. आर्कटिक क्षेत्र में एंकोरेज, केफ्लाविक और इकालुइट जैसे हवाई अड्डे मौजूद हैं, जहां जरूरत पड़ने पर लैंडिंग की जा सकती है. लेकिन अंटार्कटिका में ऐसे स्थायी और बड़े हवाई अड्डों की कमी है. ऐसे में  यहां आपात स्थिति में उतरना बेहद मुश्किल हो जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

TRENDING NOW

5.मौसम की वजह से भी अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं उड़ते हवाई जहाज

मौसम की वजह से भी अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं उड़ते हवाई जहाज
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अंटार्कटिका के ऊपर से हवाई जहाज के न उड़ने की एक और वजह मौसम भी है. अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है. यहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. यहां बर्फीले तूफान, तेज हवाएं और लंबे समय तक अंधेरा रहने जैसी परिस्थितियां उड़ान को जोखिम भरा बना देती हैं. इसके मुकाबले अंटार्कटिक में मौसम का अनुमान लगाना ज्यादा आसान है.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

6.इतिहास भी निभाता है बड़ी भूमिका

इतिहास भी निभाता है बड़ी भूमिका
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दुनिया का इतिहास भी इसमें भूमिका निभाता है. शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के बीच सबसे छोटा रास्ता ध्रुवीय क्षेत्र से होकर गुजरता था, इसलिए आर्कटिक मार्गों का विकास हुआ. बाद में कॉमर्शियल एयरलाइंस ने भी इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल शुरू कर दिया. वहीं, अंटार्कटिका में न तो ऐसी सैन्य जरूरत रही और न ही आर्थिक, इसलिए वहां उड़ान नेटवर्क विकसित नहीं हो पाया.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

7.जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट

जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट
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हालांकि, रिसर्च और टूरिस्ट फ्लाइट्स कभी-कभी अंटार्कटिका के पास तक जाती हैं. 1979 में  एयर न्यूजीलैंड की एक टूरिस्ट फ्लाइट यहां दुर्घटनाग्रस्त भी हुई थी, जिसने इस क्षेत्र के खतरों को उजागर किया. दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ानें कम होने की वजह कठिन मौसम, सीमित सुविधाएं और कम व्यावसायिक जरूरत है. यही कारण है कि आज भी अंटार्कटिका दुनिया के उन इलाकों में शामिल है, जहां नियमित कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं जातीं.
(Image Credit: Wikimedia Commons) 

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