अंतरिक्ष काला होने के बावजूद आकाश क्यों दिखाई देता है नीला? समझें इसके पीछे की साइंटिफिक वजह

4 . आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?

आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से इसे Rayleigh scattering या रेले प्रकीर्णन कहते हैं. रेले प्रकीर्णन वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणुओं जैसे छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण है. इसका नाम लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया था. यह घटना आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार है.