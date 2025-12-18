अंतरिक्ष काला होने के बावजूद आकाश क्यों दिखाई देता है नीला? समझें इसके पीछे की साइंटिफिक वजह

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 08:51 AM IST
1.नीला आकाश और रंग बदलता आसमान
दिन के उजाले में आसमान चमकीला नीला दिखाई देता है और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इसका रंग बदलकर नारंगी, गुलाबी या गहरा लाल हो जाता है. लेकिन जैसे ही अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें घोर अंधकार दिखाई देता है. यह अचानक बदलाव लोगों को हैरान कर देता है.
2.पृथ्वी से अंतरिक्ष का अचानक अंधकार
वायुमंडल के पार जाते ही इतना चमकीला आसमान अचानक काला क्यों हो जाता है? यहां तक कि रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती, तब भी आसमान पूरी तरह काला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है?
3.सूर्य का प्रकाश और वैज्ञानिक कारण
हालांकि स्कूल में साइंस की किताबों में अक्सर यह पढ़ाया जाता है, फिर भी कई लोग इन आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. यह सब एक वैज्ञानिक कारण से होता है और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष के साथ अलग-अलग तरह से परस्पर क्रिया करता है.
4.आकाश नीला क्यों दिखाई देता है?
आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से इसे Rayleigh scattering या रेले प्रकीर्णन कहते हैं. रेले प्रकीर्णन वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणुओं जैसे छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण है. इसका नाम लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया था. यह घटना आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार है.
5.तरंगदैर्ध्य और गैस अणु
जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसे छोटे गैसीय कणों से टकराता है क्योंकि ये अणु लाल Wavelength या तरंगदैर्ध्य की तुलना में नीली तरंगदैर्ध्य को अधिक बिखेरते हैं इसलिए हमें नीला आकाश दिखाई देता है.
6.अंतरिक्ष पूरी तरह से काला क्यों है?
अंतरिक्ष अंधेरा इसलिए दिखता है क्योंकि यह खाली है और इसमें कोई वायुमंडल नहीं है. अंतरिक्ष के निर्वात में हवा के कण, धूल या गैसें मौजूद नहीं होतीं. इन चीजों के बिना सूर्य की किरणें किसी भी चीज से टकराकर बिखर नहीं सकतीं इसलिए प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चली जाती हैं और उस क्षेत्र को रोशन नहीं करतीं.
