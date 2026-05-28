बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव

3 . बारिश और तापमान का मेंढक पर असर

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बारिश और तापमान दोनों मेंढकों की गतिविधि पर असर डालते हैं. केवल बारिश ही उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि तापमान, नमी और वातावरण में बदलाव भी इसमें जरूरी भूमिका निभाते हैं. साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक, तापमान मेंढकों की एक्टिविटी और उनके आवाज निकालने के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जबकि बारिश इस व्यवहार के समय और अवधि को बढ़ा सकते हैं. वहीं, अगर बारिश गर्म या उमस भरे मौसम के साथ हो तो मेंढक ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. दरअसल मेंढकों की त्वचा नम वातावरण में बेहतर काम करती है और सूखे मौसम की तुलना में वे नमी में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.

(Image Credit: Canva)