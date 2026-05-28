बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव

साइंस
Jaya Pandey | May 28, 2026, 01:30 PM IST
1.बारिश के बाद कहां से आते हैं मेंढक?
बारिश के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक ही मेंढक के टर्र-टर्राने की आवाजें आने लगती है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मेंढक अचानक कैसे पैदा हो जाते हैं? या फिर अगर पैदा नहीं होते तो अचानक ये आते कहां से हैं. आज हम आपको इसका साइंटिफिक जवाब देने वाले हैं.
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2.बारिश से पहले कहां छिपे रहते हैं मेंढक?
एम्फिबियंस की स्टडी करने वाले बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि मेंढक आमतौर पर मिट्टी, घाट, पत्थरों के नीचे, गड्ढों या नम जगहों में छिपे रहते हैं जिससे उनके शरीर में नमी बनी रहे. ये जीव कोल्ड ब्लडेड होते हैं. जैसे ही बारिश होती है और मौसम उनके अनुकूल होता है. ये बाहर निकल आते हैं जिससे लोगों को लगता है कि वे बरसात में अचानक से प्रकट हो गए हैं.
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3.बारिश और तापमान का मेंढक पर असर
बारिश और तापमान दोनों मेंढकों की गतिविधि पर असर डालते हैं. केवल बारिश ही उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि तापमान, नमी और वातावरण में बदलाव भी इसमें जरूरी भूमिका निभाते हैं. साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक, तापमान मेंढकों की एक्टिविटी और उनके आवाज निकालने के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जबकि बारिश इस व्यवहार के समय और अवधि को बढ़ा सकते हैं. वहीं, अगर बारिश गर्म या उमस भरे मौसम के साथ हो तो मेंढक ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. दरअसल मेंढकों की त्वचा नम वातावरण में बेहतर काम करती है और सूखे मौसम की तुलना में वे नमी में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.
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4.अलग-अलग प्रजातियों के मेंढक का अलग-अलग होता है व्यवहार
स्टडी बताती है कि अलग-अलग प्रजातियों के मेंढक पर्यावरण के संकेतों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं. कुछ प्रजातियां हवा में बढ़ी नमी, तापमान में बदलाव या मौसम के दबाव में बदलाव को महसूस कर एक्टिव होती हैं. कई बार मेंढक बारिश से पहले भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वे वातावरण में हो रहे बदलावों को पहले से ही भाप लेते हैं.
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5.बारिश और मेंढक के प्रजनन का संबंध
बारिश का मेंढकों के प्रजनन से भी गहरा संबंध है. अधिकतर मेंढक पानी में अंडे देते हैं इसलिए बारिश उनके लिए प्रजनन का अनुकूल समय बनाती है. बारिश के बाद बने छोटे तालाब और गड्ढों में जमा पानी अंडे देने और टैडपोल के विकास के लिए सुरक्षित जगह बन जाती है. कई साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि पर्याप्त बारिश और अनुकूल तापमान वाले मौसम में मेंढकों की प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और अंडों की संख्या भी बढ़ जाती है. यही कारण है कि जिन जगहों पर बरसात के बाद जलभराव होता है, वहां मेंढकों की संख्या अधिक और उनकी आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं.
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6.बारिश के बाद मेंढकों के टर्र-टर्राने की असली वजह?
ऐसे में हमें यह समझना होगा कि बारिश के बाद मेंढकों का अचानक दिखना कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है. बल्कि यह तापमान, नमी, मौसम और प्रजनन से जुड़े प्राकृतिक संकेतों का मिला-जुला असर होता है. मेंढक पहले से आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन बारिश उनके लिए ऐसा वातावरण बना देती है जिसमें वे अधिक एक्टिव, सुरक्षित और प्रजनन के लिए तैयार महसूस करते हैं.
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