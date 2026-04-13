सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम

3 . सांप के जीभ निकालने के पीछे का साइंस

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जब सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, तो वे हवा, मिट्टी या आसपास की सतह से बेहद सूक्ष्म रासायनिक कणों को इकट्ठा करते हैं. फिर जीभ को अंदर लेकर वे इन कणों को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक खास अंग तक पहुंचाते हैं, जिसे जैकबसन अंग या वोमेरोनैसल अंग कहा जाता है. यही अंग इन कणों का विश्लेषण करता है और सांप को बताता है कि आसपास क्या है. इससे उन्हें शिकार, शिकारी या साथी का अंदाजा लग जाता है. इस प्रक्रिया की वजह से सांप अंधेरे में भी बहुत सटीक तरीके से रास्ता खोज लेते हैं.

(Image Credit: Canva)