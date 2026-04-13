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सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम

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सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम

अपने जीभ बाहर निकालता हुआ सांप दिखने में बेहद खतरनाक होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वह गुस्से की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी में करता है...

Jaya Pandey | Apr 13, 2026, 12:02 PM IST

1. बार-बार अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं सांप?

बार-बार अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं सांप?
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सांपों को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है. इन्हें देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप बार-बार अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं. दरअसल यह कोई डराने वाला व्यवहार नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.
(Image: AI Generated)

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2.सांपों का खास सेंसिंग सिस्टम

सांपों का खास सेंसिंग सिस्टम
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सांपों का बार-बार जीभ निकालना उनके लिए एक खास तरह का सेंसिंग सिस्टम होता है. इंसान जहां देखने और सुनने पर ज्यादा निर्भर करता है, वहीं सांप अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए मुख्य रूप से गंध यानी रासायनिक संकेतों पर निर्भर रहते हैं. कई सांपों की नजर कमजोर होती है और उनके बाहरी कान भी नहीं होते, इसलिए वे आवाज सुनने के बजाय जमीन के कंपन को महसूस करते हैं. ऐसे में उनकी जीभ उनका सबसे भरोसेमंद साधन बन जाती है.
(Image Credit: Canva)

3.सांप के जीभ निकालने के पीछे का साइंस

सांप के जीभ निकालने के पीछे का साइंस
3

जब सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, तो वे हवा, मिट्टी या आसपास की सतह से बेहद सूक्ष्म रासायनिक कणों को इकट्ठा करते हैं. फिर जीभ को अंदर लेकर वे इन कणों को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक खास अंग तक पहुंचाते हैं, जिसे जैकबसन अंग या वोमेरोनैसल अंग कहा जाता है. यही अंग इन कणों का विश्लेषण करता है और सांप को बताता है कि आसपास क्या है. इससे उन्हें शिकार, शिकारी या साथी का अंदाजा लग जाता है. इस प्रक्रिया की वजह से सांप अंधेरे में भी बहुत सटीक तरीके से रास्ता खोज लेते हैं.
(Image Credit: Canva)

4.दो हिस्से में क्यों बंटी होती है सांपों की जीभ?

दो हिस्से में क्यों बंटी होती है सांपों की जीभ?
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सांप की जीभ का दो हिस्सों में बंटा होना भी एक बेहद खास अनुकूलन है. साइंस मैग्जीन में छपी रिसर्च के मुताबिक जब जीभ के दोनों सिरे अलग-अलग दिशाओं से कण इकट्ठा करते हैं, तो सांप यह तुलना कर पाता है कि गंध किस दिशा से ज्यादा आ रही है. इसे वैज्ञानिक भाषा में केमिकल ग्रेडिएंट समझना कहा जाता है. इसी क्षमता की वजह से सांप न केवल गंध पहचानते हैं, बल्कि यह भी समझ लेते हैं कि शिकार किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.साथी को ढूंढने में भी मददगार हैं जीभ

साथी को ढूंढने में भी मददगार हैं जीभ
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साइंटिफिक रिसर्च से यह भी पता चला है कि सांपों की जीभ उनके प्रजनन व्यवहार में भी अहम भूमिका निभाती है. नर सांप जीभ के जरिए मादा के छोड़े गए रासायनिक संकेतों यानी फेरोमोन को पहचानते हैं. कुछ प्रजातियों में नर की जीभ थोड़ी अधिक विकसित या सक्रिय होती है, जिससे वे साथी को जल्दी खोज पाते हैं.
(Image Credit: Canva)

6.अजीब आदत नहीं हैं सांपों का जीभ निकालना

अजीब आदत नहीं हैं सांपों का जीभ निकालना
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सांप का जीभ निकालना कोई अजीब आदत नहीं बल्कि एक प्राकृतिक तकनीक है, जो उन्हें शिकार ढूंढने, खतरे से बचने, साथी पहचानने और अपने वातावरण में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है. यही कारण है कि बिना ज्यादा देखे और सुने भी सांप अपने आसपास की दुनिया को बेहद सटीक तरीके से समझ लेते हैं.
(Image Credit: Canva)

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