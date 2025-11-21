जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

4 . गंभीर बनाम हल्की घटना में अंतर

प्ले फ़्रेम इस बात का जवाब हो सकता है कि हममें से ज़्यादातर लोगों को यह मज़ेदार क्यों नहीं लगता कि कोई 20 मंज़िला इमारत से गिरकर मर जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि गिरने वाले व्यक्ति की पीड़ा उस गैर-गंभीर संदर्भ को स्थापित करने की अनुमति नहीं देती. लेकिन अगर कोई महिला लापरवाही से सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ाकर गिर जाए तो प्ले फ़्रेम स्थापित हो जाता है और हम दर्शकों को यह मजेदार लगता है.