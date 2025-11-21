जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

साइंस
जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 04:26 PM IST
1.किसी के गिरने पर हंसी क्यों आती है?
जब भी हम अपने किसी दोस्त को लड़खड़ाते हुए या गिरते हुए देखते हैं तो अक्सर हमें हंसी आ जाती है. कई बार बाद में हम अपनी इस हरकत से ग्लानि से भर जाते हैं लेकिन अगली बार ऐसी स्थिति दोबारा आने पर हम अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते.
2.मिरर न्यूरॉन्स वाला साइंस
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक और लाफिंग रिसर्चर के अनुसार जब लोग किसी को लड़खड़ाते या गिरते हुए देखते हैं तो उनकी कुछ मस्तिष्क कोशिकाएं मिरर न्यूरॉन्स ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे लड़खड़ा रहे हों. रिसर्चर ने कहा कि यह छोटा सा नकल प्रभाव हमारे दिमाग को एक छोटी अचेतन गुदगुदी देता है जिससे क्षणभर में वह और भी मजेदार लगता है.
3.प्ले फ़्रेम क्या है?
शोधकर्ताओं ने इस बात का एक तार्किक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है कि जब कोई गलती से गिर जाता है तो यह इतना मज़ेदार क्यों लगता है. ये 'प्ले फ़्रेम' नामक एक ऐसी घटना है जो किसी वास्तविक घटना को एक गैर-गंभीर संदर्भ में रखती है और एक असामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को जन्म देती है.
4.गंभीर बनाम हल्की घटना में अंतर
प्ले फ़्रेम इस बात का जवाब हो सकता है कि हममें से ज़्यादातर लोगों को यह मज़ेदार क्यों नहीं लगता कि कोई 20 मंज़िला इमारत से गिरकर मर जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि गिरने वाले व्यक्ति की पीड़ा उस गैर-गंभीर संदर्भ को स्थापित करने की अनुमति नहीं देती. लेकिन अगर कोई महिला लापरवाही से सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ाकर गिर जाए तो प्ले फ़्रेम स्थापित हो जाता है और हम दर्शकों को यह मजेदार लगता है.
5.दूरी, सहानुभूति और हंसी का संबंध
कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि पीड़ित से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दूरी जितनी ज्यादा होगी, हमारे जोर से हंसने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी का गिरना तभी मज़ेदार लगता है जब हम पीड़ित के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखते.
