FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दुबई एयर शो में जमीन से टकराते ही 'तेजस' में आग लगी | दुबई एयर शो में दोपहर 2:10 बजे भारतीय HAL तेजस क्रैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

HomePhotos

साइंस

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे आसपास कोई अपनी लापरवाही से गिरता है तो हमें हंसी आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है. जानिए आखिर हमारे इस व्यवहार के पीछे क्या साइंस है...

जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 04:26 PM IST

1.किसी के गिरने पर हंसी क्यों आती है?

किसी के गिरने पर हंसी क्यों आती है?
1

जब भी हम अपने किसी दोस्त को लड़खड़ाते हुए या गिरते हुए देखते हैं तो अक्सर हमें हंसी आ जाती है. कई बार बाद में हम अपनी इस हरकत से ग्लानि से भर जाते हैं लेकिन अगली बार ऐसी स्थिति दोबारा आने पर हम अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते.

Advertisement

2.मिरर न्यूरॉन्स वाला साइंस

मिरर न्यूरॉन्स वाला साइंस
2

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक और लाफिंग रिसर्चर के अनुसार जब लोग किसी को लड़खड़ाते या गिरते हुए देखते हैं तो उनकी कुछ मस्तिष्क कोशिकाएं मिरर न्यूरॉन्स ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे लड़खड़ा रहे हों. रिसर्चर ने कहा कि यह छोटा सा नकल प्रभाव हमारे दिमाग को एक छोटी अचेतन गुदगुदी देता है जिससे क्षणभर में वह और भी मजेदार लगता है.

3.प्ले फ़्रेम क्या है?

प्ले फ़्रेम क्या है?
3

शोधकर्ताओं ने इस बात का एक तार्किक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है कि जब कोई गलती से गिर जाता है तो यह इतना मज़ेदार क्यों लगता है. ये 'प्ले फ़्रेम' नामक एक ऐसी घटना है जो किसी वास्तविक घटना को एक गैर-गंभीर संदर्भ में रखती है और एक असामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को जन्म देती है.

4.गंभीर बनाम हल्की घटना में अंतर

गंभीर बनाम हल्की घटना में अंतर
4

प्ले फ़्रेम इस बात का जवाब हो सकता है कि हममें से ज़्यादातर लोगों को यह मज़ेदार क्यों नहीं लगता कि कोई 20 मंज़िला इमारत से गिरकर मर जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि गिरने वाले व्यक्ति की पीड़ा उस गैर-गंभीर संदर्भ को स्थापित करने की अनुमति नहीं देती. लेकिन अगर कोई महिला लापरवाही से सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ाकर गिर जाए तो प्ले फ़्रेम स्थापित हो जाता है और हम दर्शकों को यह मजेदार लगता है.

TRENDING NOW

5.दूरी, सहानुभूति और हंसी का संबंध

दूरी, सहानुभूति और हंसी का संबंध
5

कुछ सिद्धांतकारों का मानना ​​है कि पीड़ित से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दूरी जितनी ज्यादा होगी, हमारे जोर से हंसने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी का गिरना तभी मज़ेदार लगता है जब हम पीड़ित के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखते. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE