मरे हुए कौए के पास क्यों लगती है हजारों कौओं की भीड़? समझें इसके पीछे का साइंस

7 . इससे जुड़ा सबसे सटीक एक्सपेरिमेंट

इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध रिसर्च में से एक Kaeli Swift और उनके सहयोगियों द्वारा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में किया गया अध्ययन है. उनके शोध से पता चलता है कि कौए इन सभाओं का इस्तेमाल सामाजिक शिक्षा के अवसर के रूप में करते हैं. जंगली कौए आमतौर पर मृत साथी को छूते नहीं हैं, बल्कि वे जोर से चेतावनी देते हैं और दूसरे कौओं को बुलाते हैं. इससे स्पष्ट होता है कि यह व्यवहार भोजन या भावनात्मक कारणों से नहीं बल्कि संभावित खतरे को समझने और उससे बचने की रणनीति से अधिक जुड़ा हुआ है. इसी वजह से वैज्ञानिक इसे कौओं की सुरक्षा मीटिंग या खतरे की सामूहिक जांच के रूप में भी देखते हैं.

(Photo: AI Generated)

