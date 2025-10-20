हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस

1 . आज धूमधाम से मनाया जा रहा दिवाली का त्योहार

दिवाली का त्योहार पटाखों के बिना अधूरा है. हालांकि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच कई राज्यों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस साल 20 अक्तूबर को पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार को भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.