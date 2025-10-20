हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
साइंस
जया पाण्डेय | Oct 20, 2025, 04:57 PM IST
1.आज धूमधाम से मनाया जा रहा दिवाली का त्योहार
दिवाली का त्योहार पटाखों के बिना अधूरा है. हालांकि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच कई राज्यों में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस साल 20 अक्तूबर को पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार को भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.
2.आसमान में क्यों फूटता है रॉकेट वाला पटाखा?
इस बार भले ही आप पटाखा नहीं जला पाएं लेकिन बचपन में आपने कभी न कभी पटाखे जरूर जलाया होगा. पटाखा जलाते हुए आपने भी जरूर गौर किया होगा कि सारे पटाखे तो नीचे फूटते हैं लेकिन स्कॉईरॉकेट ही ऐसा पटाखा है जो आसमान में जाकर रोशनी बिखेर कर फूटता है.
3.अलग तरीके से बनाया जाता है ऱॉकेट वाला पटाखा
क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रॉकेट के आसमान में फूटने के पीछे का साइंस क्या है? आगे की स्लाइड्स में हम आपको इसकी साइंटिफिक वजह बताने जा रहे हैं.
4.रॉकेट वाले पटाखे में क्या होता है खास?
रॉकेट बमों में भरा बारूद वही होता है जो दूसरे पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रॉकेटों में ऐसा क्या खास है कि ये ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में फट जाते हैं?
5.इसके पीछे का कारण जानें
इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे बमों की तरह रॉकेट बमों में भी वही बारूद होता है. हालांकि इन्हें बनाने की प्रक्रिया थोड़ी साइंटिफिक होती है. रॉकेट बनाते समय कारीगर विज्ञान के जादू का इस्तेमाल करते हैं.
6.रॉकेट के पीछे का साइंस
रॉकेट बम में एक वायु कवच होता है जो उसे हवा में उछालता है. यह कवच एक नली के अंदर होता है जिसे मोर्टार कहते हैं. कवच के नीचे बारूद का एक लिफ्टिंग चार्ज होता है जिसमें फ्यूज लगा होता है.
7.इस वजह से आसमान में फटता है रॉकेट वाला पटाखा
जब इस फ्यूज को आग से जलाया जाता है तो बारूद फट जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी और गैस पैदा होती है. यह गर्मी और गैस गोले के नीचे जबरदस्त दबाव पैदा करती है और जब दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गोला हवा में उड़ जाता है और फट जाता है.
