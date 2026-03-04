FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

US-Israel Iran War: तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा US-ईरान वॉर! फ्रांस ने UAE में उतारे फाइटर जेट, जानें 5वें दिन जंग के हालात

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

Photos

साइंस

साइंस

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

हिमालय के ऊपर से उड़ने वाले पायलट अक्सर तीन सूर्य को देखने की बात करते हैं, समझें कि आखिर यह भ्रम है या इसके पीछे कोई साइंस छिपा हुआ है...

Jaya Pandey | Mar 04, 2026, 03:51 PM IST

1.हिमालय के ऊपर पायलटों को क्यों दिखते हैं 3 सूर्य?

हिमालय के ऊपर पायलटों को क्यों दिखते हैं 3 सूर्य?
1

ऊंचे हिमालय पर्वत के ऊपर दिल्ली से काठमांडू या दूसरी ऊंचाई वाले रास्ते पर जाने वाले विमान के पायलट अक्सर एक ही समय में आकाश में तीन सूर्यों को देखने की बात कहते हैं. यह कॉकपिट प्रतिबिंबों के कारण उत्पन्न कोई प्रकाशीय भ्रम नहीं है बल्कि एक वायुमंडलीय घटना है जिसे सनडॉग या पेरिहेलियन के नाम से जाना जाता है.

2.सनडॉग्स के पीछे का विज्ञान

सनडॉग्स के पीछे का विज्ञान
2

पेरिहेलियन तब होता है जब सूर्य की रोशनी सिरोस्ट्रेटस बादलों में क्षैतिज रूप से संरेखित, षट्कोणीय प्लेट-जैसे बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से अपवर्तित होती है, जो पतले, ज्यादा ऊंचाई वाले, बर्फ के क्रिस्टल से बने चादर जैसे बादल होते हैं और पूरे आकाश को ढक सकते हैं.

3.मून डॉग किसे कहते हैं?

मून डॉग किसे कहते हैं?
3

6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिरोस्ट्रेटस बादल एक पतले, पारदर्शी आवरण की तरह दिखाई देते हैं, जो अक्सर सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाते हैं. जब बर्फ के क्रिस्टल चंद्रमा के चारों ओर चमकीले धब्बे बनाते हैं तो इस घटना को मून डॉग कहा जाता है. ये बर्फ के क्रिस्टल प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सूर्य की रोशनी को कम से कम 22 डिग्री तक मोड़ देते हैं जिससे सूर्य के दोनों ओर समान ऊंचाई पर चमकीले धब्बे बन जाते हैं.

4.एक सूर्य के साथ दिखते हैं दो और सूर्य

एक सूर्य के साथ दिखते हैं दो और सूर्य
4

जब क्रिस्टल बड़े और पूरी तरह से दिशाबद्ध होते हैं तो सनडॉग के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं जिससे चमकीले क्षेत्र दो सूर्य जैसी संरचना दिखाई देती है. परिणामस्वरूप असली सूर्य के साथ-साथ दो नकली सूर्य भी एक ही समय में आकाश में दिखाई देते हैं. जब सूर्य नीचे होता है तो ये रंगीन नकली सूर्य क्षितिज के पास देखे जा सकते हैं.

5.भ्रम नहीं, मौसमी घटना की वजह से ऐसा होता है

भ्रम नहीं, मौसमी घटना की वजह से ऐसा होता है
5

30,000 से 42,000 फीट के बीच की उड़ान ऊंचाई पर विमान पहाड़ों के ऊपर ऑरोग्राफिक लिफ्ट द्वारा निर्मित लगातार सिरोस्ट्रेटस बादलों के बीच से या उनके ठीक नीचे से उड़ान भरते हैं. यह एक मौसमी घटना है जिसमें एक गतिशील वायुराशि किसी बड़े भौतिक अवरोध जैसे कि पहाड़ से टकराने पर ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होती है. 

6.नासा ने बताया इसके पीछे का साइंस

नासा ने बताया इसके पीछे का साइंस
6

जब नम हवा पहाड़ों के ऊपर से ऊपर की ओर धकेली जाती है तो ऊंचाई पर वह ठंडी हो जाती है जिससे जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल में जम जाती है. इसी प्रकार सनडॉग के लिए उत्तरदायी सिरोस्ट्रेटस बादल बनते हैं. नासा के अनुसार हिमालय क्षेत्र पृथ्वी पर सुंदर सनडॉग देखने के लिए सबसे बढ़िया जगहों में से एक हैं क्योंकि यहां का ठंडा तापमान -40 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है और भारतीय मानसून से प्रचुर मात्रा में नमी के साथ मिलकर सालभर आदर्श बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
