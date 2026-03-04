हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

6 . नासा ने बताया इसके पीछे का साइंस

जब नम हवा पहाड़ों के ऊपर से ऊपर की ओर धकेली जाती है तो ऊंचाई पर वह ठंडी हो जाती है जिससे जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टल में जम जाती है. इसी प्रकार सनडॉग के लिए उत्तरदायी सिरोस्ट्रेटस बादल बनते हैं. नासा के अनुसार हिमालय क्षेत्र पृथ्वी पर सुंदर सनडॉग देखने के लिए सबसे बढ़िया जगहों में से एक हैं क्योंकि यहां का ठंडा तापमान -40 से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है और भारतीय मानसून से प्रचुर मात्रा में नमी के साथ मिलकर सालभर आदर्श बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं.

