नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

3 . नवजात बच्चों की नींद में होते हैं तीन चक्र

नवजात शिशुओं के लिए नींद का चक्र तीन चरणों में बांटा गया है जिसमें शांत नींद, अनिश्चित नींद और सक्रिय नींद शामिल हैं. नवजात शिशुओं में शांत नींद उनके नींद चक्र का पहला और सबसे आरामदायक चरण होता है. यह वयस्कों की गहरी नींद के समान है. इस अवस्था में शिशु बिल्कुल स्थिर रहता है, धीरे-धीरे और समान रूप से सांस लेता है और लगभग कोई हलचल नहीं करता. उनका चेहरा शांत रहता है और वे आमतौर पर कोई आवाज या भाव नहीं बनाते. यह अवस्था वृद्धि, मस्तिष्क के विकास और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में सहायक होती है.