हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason

6 . यूरेशियन ऑयस्टरकैचर पर की गई स्टडी

यूरेशियन ऑयस्टरकैचर नाम की पक्षी प्रजाति पर की गई स्टडी से इस व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझा गया है. शोध में पाया गया कि ये पक्षी अपने आसपास की गतिविधियों के आधार पर अपनी सतर्कता का स्तर बदलते हैं. जब इंसान या दूसरे जानवर इनके बसेरों के पास से गुजरते हैं तो ये पक्षी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखते हैं. वे यह पहचानने में सक्षम होते हैं कि कौन सी गतिविधि सामान्य है और कौन सी उनके लिए खतरा बन सकती है.