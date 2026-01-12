हमेशा अपनी एक आंख खुली रखकर क्यों सोते हैं पक्षी? जानें इसके पीछे का Scientific Reason

साइंस
Jan 12, 2026
1.एक आंख खोलकर क्यों सोते हैं पक्षी?
समुद्र तट पर, बिजली के तारों पर या पेड़ों की डालियों पर आराम करते पक्षी अक्सर बेहद शांत नजर आते हैं. ऐसा लगता है मानो वे आसपास की गतिविधियों से पूरी तरह बेखबर हों. लेकिन सच्चाई यह है कि पक्षियों की कई प्रजातियां सोते समय भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होतीं. इनमें से कुछ पक्षी अपनी एक आंख खुली रखकर सोते हैं ताकि खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें.
2.पक्षियों के लिए यह व्यवहार क्यों है जिंदगी और मौत का सवाल?
इंसानों को यह व्यवहार अजीब लग सकता है, लेकिन पक्षियों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल होता है. उन्हें आराम की जरूरत भी होती है और शिकारियों से बचना भी जरूरी होता है. इसी वजह से पक्षियों ने एक ऐसी अनोखी रणनीति विकसित की है जिसमें वे एक ही समय में आराम और सतर्कता दोनों को संतुलित कर पाते हैं.
3.साइंटिफिक भाषा में इस नींद को क्या कहते हैं?
ब्रिटेन की बांगोर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक इस व्यवहार को यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप या एक-गोलार्धीय नींद कहा जाता है. इसमें पक्षी के दिमाग का एक हिस्सा सोता है जबकि दूसरा हिस्सा जागता रहता है. जो आंख खुली रहती है, वह दिमाग के उसी सक्रिय हिस्से से जुड़ी होती है. यह आंख आसपास की हलचल, शिकारी या किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखती है.
4.कैसे ऊर्जा बचाता है पक्षियों का यह व्यवहार?
यह खास तरह की नींद पक्षियों के लिए विशेष रूप से खुली जगहों में बहुत फायदेमंद होती है. समुद्र के किनारे, घास के मैदानों या खुले पानी में सोते समय उनके पास छिपने की ज्यादा जगह नहीं होती. ऐसे में पूरी तरह गहरी नींद लेना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है. एक आंख खुली रखकर सोने से वे ऊर्जा भी बचा लेते हैं और पूरी तरह असुरक्षित भी नहीं होते.
5.एक ही वक्त में आराम और निगरानी
हालांकि पक्षी पूरी रात एक आंख खोलकर लगातार नहीं सोते. यह प्रक्रिया गतिशील होती है. वे कुछ समय के लिए आंख बंद करते हैं और फिर खोल लेते हैं. जरूरत के अनुसार दिमाग के दोनों हिस्से बारी-बारी से आराम और निगरानी का काम संभालते हैं.
6.यूरेशियन ऑयस्टरकैचर पर की गई स्टडी
यूरेशियन ऑयस्टरकैचर नाम की पक्षी प्रजाति पर की गई स्टडी से इस व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझा गया है. शोध में पाया गया कि ये पक्षी अपने आसपास की गतिविधियों के आधार पर अपनी सतर्कता का स्तर बदलते हैं. जब इंसान या दूसरे जानवर इनके बसेरों के पास से गुजरते हैं तो ये पक्षी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखते हैं. वे यह पहचानने में सक्षम होते हैं कि कौन सी गतिविधि सामान्य है और कौन सी उनके लिए खतरा बन सकती है.
7.समूह में क्यों रहते हैं पक्षी?
अधिकतर पक्षी अकेले सोने के बजाय समूह में रहना पसंद करते हैं. समूह में रहने से हर एक पक्षी पर खतरे का जोखिम कम हो जाता है. जब कई पक्षी एक साथ होते हैं तो सभी को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ पक्षी निगरानी करते हैं जबकि बाकी ज्यादा आराम कर पाते हैं.
8.समूह में क्यों कम चहचहाते हैं पक्षी?
रिसर्च बताते हैं कि जब पक्षी बड़े समूह में होते हैं तो वे कम चहचहाते हैं और अधिक शांति से सोते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि खतरे को पहचानने के लिए ज्यादा आंखें और ज्यादा दिमाग मौजूद होते हैं. हालांकि अगर आसपास के पक्षी पहले से बहुत ज्यादा सतर्क हों तो यह संतुलन बिगड़ भी सकता है.
9.पक्षी और इंसान के दिमाग में समानता
मैकगिल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोइंजीनियरिंग के अनुसार पक्षियों का दिमाग इंसानों से अलग जरूर होता है लेकिन एक अहम समानता भी होती है. पक्षियों के दिमाग का प्रत्येक गोलार्ध शरीर की विपरीत दिशा से आने वाली जानकारी को प्रोसेस करता है. यही व्यवस्था उन्हें एक गोलार्ध को आराम देने और दूसरे को सक्रिय रखने की क्षमता देती है.
10.सोते हुए भी चौकन्ने रहते हैं पक्षी
समय के साथ पक्षियों का दिमाग इस तरह ढल जाता है कि दोनों हिस्से अपनी-अपनी भूमिकाएं निभाने में माहिर हो जाते हैं. यही कारण है कि पक्षी सोते हुए भी चौकन्ने रहते हैं और खतरे की स्थिति में पल भर में उड़ान भर सकते हैं.
