RPF SI Result 2025: RRB ने जारी किया सब-इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद

Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन

RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त

Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

साइंस

अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? जानें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए की थी कौन सी पढ़ाई

अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था और उसकी पृष्ठभूमि क्या था? जानें पूरी कहानी...

जया पाण्डेय | Aug 26, 2025, 02:55 PM IST

1.कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान?

कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान?
1

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि भगवान हनुमान अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे. उनके इस बयान की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की और उन पर अवैज्ञानिक तर्कों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इस बहस से इस पर लोगों का ध्यान खींचा कि आखिर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था और उसकी पृष्ठभूमि क्या था?

2.वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से भरी थी उड़ान

वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से भरी थी उड़ान
2

इसका जवाब इतिहास में छिपा है. 12 अप्रैल 1961 को सोवियत पायलट यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने. उन्होंने वर्तमान कज़ाकिस्तान स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी. उस समय सिर्फ 27 साल के गागरिन का लौटने पर एक नायक जैसा स्वागत हुआ था.

3.108 मिनट तक चली थी अंतरिक्ष यात्रा

108 मिनट तक चली थी अंतरिक्ष यात्रा
3

गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा 108 मिनट तक चली जिसके दौरान उन्होंने पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा पूरी की. वोस्तोक 1 ने लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की. परिक्रमा पूरी करने के बाद गागरिन अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और रूस के सारातोव क्षेत्र के एंगेल्स शहर के पास पैराशूट के सहारे सुरक्षित उतर गए.

4.प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
4

यूरी गागरिन का जन्म 9 मार्च 1934 को मास्को से लगभग 100 मील दूर क्लुशिनो गांव में हुआ था. उनके पिता बढ़ई और किसान थे जबकि उनकी मां घर का काम संभालती थीं. हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ा लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद गागरिन फिर से स्कूल गए और यहां फिजिक्स और मैथ्स में उनकी दिलचस्पी जागी.

5.कितने पढ़े-लिखे थे यूरी गागरिन?

कितने पढ़े-लिखे थे यूरी गागरिन?
5

अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गागरिन ने एक ट्रेड स्कूल में दाखिला लिया और 1951 में फाउंड्रीमैन के रूप में ग्रेजुएशन किया. बाद में उन्होंने सारातोव के इंडस्ट्रियल कॉलेज में दाखिला लिया और यहां उन्होंने ट्रैक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.
 

6.इंडस्ट्रियल कॉलेज से पूरा किया ग्रेजुएशन

इंडस्ट्रियल कॉलेज से पूरा किया ग्रेजुएशन
6

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक लोकल फ्लाइंग क्लब में दाखिला लिया और विमान उड़ाना सीखा. इसने उनके भविष्य को आकार दिया. 1955 में गागरिन ने इंडस्ट्रियल कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और सोवियत एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला लिया. दो साल बाद 1957 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और सोवियत वायु सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए.

7.एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रूस ने 20 मिलिट्री पायलट को चुना

एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रूस ने 20 मिलिट्री पायलट को चुना
7

1960 के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध के चरम पर थी और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष में वर्चस्व की होड़ में उलझे हुए थे. अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए 20 मिलिट्री पायलट को चुना. 

8.12 अप्रैल 1961 को स्पेस गए थे गागरिन

12 अप्रैल 1961 को स्पेस गए थे गागरिन
8

महीनों की कड़ी तैयारी के बाद यूरी गागरिन को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना गया. 12 अप्रैल 1961 को गागरिन वोस्तोक 1 में सवार हुए और पृथ्वी से बाहर यात्रा करने वाले पहले मानव के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए. 

