कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

उनके योगदान ने प्रयोगशाला आधारित जांच को आपराधिक जांच का अनिवार्य हिस्सा बनाने में मदद की. आगे चलकर इसी सोच ने डीएनए प्रोफाइलिंग, फॉरेंसिक बायोलॉजी और मटेरियल साइंस जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए रास्ता खोला. मामलों की सफलता से कहीं आगे फॉरेंसिक लैब्स में उनकी मौजूदगी का एक गहरा सामाजिक महत्व भी था. ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में महिलाओं की गिनती न के बराबर थी, उनका करियर महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ने वाला साबित हुआ.