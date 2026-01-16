कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

साइंस
जया पाण्डेय | Jan 16, 2026, 04:25 PM IST
1.आजादी के बाद कई दशकों तक हाशिए पर रहा फॉरेंसिक साइंस
भारत को आजादी मिलने के बाद के शुरुआती दशकों में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मुख्य रूप से प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, कबूलनामों और जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत समझ पर निर्भर रहती थी. फॉरेंसिक साइंस मौजूद तो था लेकिन इसे निर्णायक साधन की बजाय केवल सहायक माध्यम के तौर पर देखा जाता था. जांच के वैज्ञानिक संसाधन सीमित थे और प्रयोगशालाओं की भूमिका हाशिए पर थी.
2.भारत की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट से मिलिए
उस दौर में फॉरेंसिक लैब्स पर लगभग पूरी तरह पुरुषों का वर्चस्व था. किसी महिला का इस क्षेत्र में करियर बनाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि असामान्य माना जाता था. ऐसे माहौल में रुक्मणी कृष्णमूर्ति ने चुपचाप फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने भारतीय आपराधिक जांच की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई.
3.कौन हैं रुक्मणी कृष्णमूर्ति?
रुक्मणी कृष्णमूर्ति के सामने कोई तयशुदा करियर रोडमैप नहीं था. न तो संस्थागत ढांचा मजबूत था और न ही इस क्षेत्र को व्यापक मान्यता मिली हुई थी. उस समय आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था. एक महिला वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें पेशेवर संदेह और सामाजिक पूर्वाग्रह दोनों का सामना करना पड़ा.
4.करियर में किसपर था रुक्मणी कृष्णमूर्ति का फोकस?
इसके बावजूद कृष्णमूर्ति ने प्रसिद्धि या पहचान के पीछे भागने के बजाय अपने काम पर फोकस किया. उन्होंने इस बात को समझा और साबित किया कि भौतिक साक्ष्य, रासायनिक विश्लेषण और वैज्ञानिक तरीकों से अपराध की सच्चाई को कहीं ज्यादा भरोसेमंद तरीके से सामने लाया जा सकता है. उनके लिए तथ्य, परीक्षण और सटीकता किसी भी बयान या दबाव में लिए गए कबूलनामे से अधिक अहम थे.
5.1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके की जांच में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका
1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में गिने जाते हैं. इस मामले में केवल अटकलों या बयानबाजी से काम नहीं चल सकता था. घटनास्थलों पर भारी अव्यवस्था थी, गवाहों की जानकारी अधूरी थी और हिंसा का स्तर भयानक था. ऐसे में वैज्ञानिक जांच की भूमिका बेहद अहम हो गई.
6.रुक्मणी ने अपनी टीम के साथ साबित की योग्यता
फॉरेंसिक साइंस ने इन धमाकों की जांच में निर्णायक भूमिका निभाई. विस्फोटक पदार्थों की पहचान, ब्लास्ट पैटर्न का विश्लेषण, घटनाओं के क्रम को दोबारा समझना और भौतिक साक्ष्यों को एक बड़े षड्यंत्र से जोड़ना संभव हुआ. रुक्मणी कृष्णमूर्ति और उनके साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि न्याय केवल तेजी से नहीं बल्कि सही पद्धति और प्रमाणों के आधार पर भी दिया जा सकता है.
7.पुरुषों के वर्चस्व वाली फील्ड में यूं बनाई जगह
उनके योगदान ने प्रयोगशाला आधारित जांच को आपराधिक जांच का अनिवार्य हिस्सा बनाने में मदद की. आगे चलकर इसी सोच ने डीएनए प्रोफाइलिंग, फॉरेंसिक बायोलॉजी और मटेरियल साइंस जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए रास्ता खोला. मामलों की सफलता से कहीं आगे फॉरेंसिक लैब्स में उनकी मौजूदगी का एक गहरा सामाजिक महत्व भी था. ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में महिलाओं की गिनती न के बराबर थी, उनका करियर महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी धारणाओं को तोड़ने वाला साबित हुआ.
8.आज क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन का अहम हिस्सा है फॉरेंसिक साइंस
आज फॉरेंसिक साइंस पुलिस जांच और अभियोजन प्रक्रिया का एक केंद्रीय हिस्सा बन चुका है. डीएनए डेटाबेस, डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर साक्ष्य आधुनिक जांच की रीढ़ हैं. लेकिन इस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता उन शुरुआती वैज्ञानिकों की मेहनत पर टिकी है जिन्होंने उस दौर में भी सटीकता और वैज्ञानिक अनुशासन को प्राथमिकता दी, जब शॉर्टकट अपनाना आसान था. रुक्मणी कृष्णमूर्ति की विरासत इसी दृढ़ता और वैज्ञानिक ईमानदारी में निहित है.
