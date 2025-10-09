कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

7 . यहां से शुरू हुआ उमर यागी का करियर

1992 तक उन्होंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल हुए और यहां उन्होंने अपने करियर को आकार देना शुरू किया. 1999 में वे मिशिगन यूनिवर्सिटी पहुंचे और साल 2007 में सीएलए चले गए. इसके बाद 2012 में वह यूसी बर्कले में केमेस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए. यहां वे कावली एनर्जी नैनोसाइंस इंस्टीट्यूट के को-डायरेक्टर बने और 2012 से 2013 तक लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर फाउंड्री के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहे.