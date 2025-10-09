FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Deepika Padukone हुईं ट्रोल! अबाया पहन मस्ज‍िद में शूट कराने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत 

बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी

Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, पति संग विदेश में मनाएंगी त्योहार? शुरू की तैयारियां

Karwa Chauth Vrat Katha: करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepika Padukone हुईं ट्रोल! अबाया पहन मस्ज‍िद में शूट कराने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

Deepika Padukone हुईं ट्रोल! अबाया पहन मस्ज‍िद में शूट कराने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

HomePhotos

साइंस

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

आज हम आपको नोबेल पुररस्कार पाने वाले सऊदी के पहले नागरिक से मिलवाने जा रहे हैं. साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कसाई के इस बेटे ने साइंस में अपनी उपलब्धियों का दुनिया को लोहा मनवाया...

जया पाण्डेय | Oct 09, 2025, 10:34 AM IST

1.कौन हैं नोबेल पाने वाले सऊदी के पहले नागरिक?

कौन हैं नोबेल पाने वाले सऊदी के पहले नागरिक?
1

अम्मान के एक कमरे के घर से नोबेल पुरस्कार के वैश्विक मंच तक उमर यागी का सफर सिर्फ एक वैज्ञानिक विजय नहीं बल्कि एक मानवीय उपलब्धि है. इस साल वह केमेस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले सऊदी नागरिक बने हैं. आज हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं. 

Advertisement

2.केमेस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए उमर यागी

केमेस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए उमर यागी
2

8 अक्टूबर 2025 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने तीन वैज्ञानिकों को केमेस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना जिसमें क्योटो यूनिवर्सिटी के उमर यागी, सुसुमु कितागावा और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के  रिचर्ड रॉबसन शामिल थे. तीनों को मेटल हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के डेवलेपमेंट में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है.

3.शरणार्थी परिवार में हुआ था जन्म, पिता थे कसाई

शरणार्थी परिवार में हुआ था जन्म, पिता थे कसाई
3

उमर एम. यागी का जन्म 1965 में जॉर्डन के अम्मान के एक शरणार्थी परिवार में हुआ था, जो मूल रूप से फ़िलिस्तीन से था. उनका पालन-पोषण साधारण था. वे अपने माता-पिता, आठ भाई-बहनों और यहां तक कि मवेशियों के साथ एक ही कमरे में पले-बढ़े. उनके पिता कसाई की दुकान चलाते थे और चाहते थे कि उनका बेटा विदेश में पढ़ाई करे.

4.15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए यागी

15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए यागी
4

1980 में 15 साल की उम्र में यागी अकेले न्यूयॉर्क के ट्रॉय चले गए. उस वक्त उन्हें ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती थी. यहां आने के कुछ समय बाद उन्होंने हडसन वैली कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया और फिर 1983 में अल्बानी स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क (SUNY) में ट्रांसफर ले लिया. यहां उनमें केमेस्ट्री को लेकर जुनून पैदा हुआ. 

TRENDING NOW

5.थ्योरी नहीं केमेस्ट्री के प्रैक्टिकल में आता था ज्यादा मजा

थ्योरी नहीं केमेस्ट्री के प्रैक्टिकल में आता था ज्यादा मजा
5

हालांकि उन्हें कक्षाओं में पढ़ना नहीं बल्कि लैब्स में काम करना बहुत पसंद था. उस दौरान वह एक ही समय में तीन अलग-अलग प्रोफेसरों के साथ काम कर रहे थे. अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने और अपना गुजारा चलाने के लिए वह किराने का सामान पैक करने और पोंछा लगाने का काम करते थे. 

6.इलिनोइस यूनिवर्सिटी से की केमेस्ट्री में पीएचडी

इलिनोइस यूनिवर्सिटी से की केमेस्ट्री में पीएचडी
6

1985 में उन्होंने केमेस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर 1990 में अर्बाना-शैंपेन स्थित इलिनोइस यूनिवर्सिटी से केमेस्ट्री में पीएचडी भी की. डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने के बाद उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन पोस्टडॉक्टरल फ़ेलोशिप से सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने 1990 से 1992 तक काम किया.

7.यहां से शुरू हुआ उमर यागी का करियर

यहां से शुरू हुआ उमर यागी का करियर
7

1992 तक उन्होंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल हुए और यहां उन्होंने अपने करियर को आकार देना शुरू किया. 1999 में वे मिशिगन यूनिवर्सिटी पहुंचे और साल 2007 में सीएलए चले गए. इसके बाद 2012 में वह यूसी बर्कले में केमेस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए. यहां वे कावली एनर्जी नैनोसाइंस इंस्टीट्यूट के को-डायरेक्टर बने और 2012 से 2013 तक लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर फाउंड्री के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहे.

8.वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस पद पर कार्यरत हैं यागी

वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस पद पर कार्यरत हैं यागी
8

वर्तमान में यागी यूसी बर्कले के कॉलेज ऑफ केमेस्ट्री में जेम्स और नील्जे ट्रेटर चेयर पर आसीन हैं. वे बर्कले ग्लोबल साइंस इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. अपने पूरे करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा
कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी
Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई
छोटा निवेश, बड़ा मुनाफा! मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE