कौन हैं NASA की एस्ट्रोनॉट अन्ना मेनन? जानें भारत से उनका क्या है कनेक्शन

7 . कौन हैं अन्ना मेनन के पति?

7

अन्ना मेनन की शादी नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन से हुई है और उनके दो बच्चे हैं. 45 वर्षीय अनिल भारतीय मूल के हैं और उनके माता-पिता यूक्रेनी और भारतीय हैं. वे स्पेसएक्स के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के फ़्लाइट सर्जन थे.



