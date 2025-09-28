FacebookTwitterYoutubeInstagram
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

साइंस

कौन हैं NASA की एस्ट्रोनॉट अन्ना मेनन? जानें भारत से उनका क्या है कनेक्शन

आज हम आपको बताएंगे कि नासा की एस्ट्रोनॉट अन्ना मेनन कौन हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है और उनका भारत के साथ क्या रिश्ता है?

जया पाण्डेय | Sep 28, 2025, 05:04 PM IST

1.NASA की एस्ट्रोनॉट हैं अन्ना मेनन

NASA की एस्ट्रोनॉट हैं अन्ना मेनन
1

हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस रिसर्च के लिए चुने गए लगभग 400 लोगों में से 10 एस्ट्रोनॉट्स का परिचय करवाया जिसमें अन्ना मेनन भी शामिल हैं. स्पेसएक्स की इंजीनियर अन्ना मेनन पहले ही पृथ्वी की निचली कक्षा में उड़ान भर चुकी हैं.

2.भारत के साथ क्या है अन्ना मेनन का रिश्ता?

भारत के साथ क्या है अन्ना मेनन का रिश्ता?
2

अन्ना मेनन ने पिछले साल प्राइवेट पोलारिस डॉन मिशन में मिशन एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया था. इस मिशन में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया था. आज हम आपको बताएंगे कि अन्ना मेनन कौन हैं और उनका भारत के साथ क्या रिश्ता है?

3.पोलारिस डॉन मिशन का भी हिस्सा रह चुकी हैं अन्ना मेनन

पोलारिस डॉन मिशन का भी हिस्सा रह चुकी हैं अन्ना मेनन
3

अन्ना मेनन को नासा एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास के हिस्से के रूप में चुना गया था और उन्होंने सितंबर 2025 में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया था. साल 2024 में उन्होंने स्पेसएक्स के पोलारिस डॉन मिशन पर उड़ान भरकर लगभग 40 रिसर्च एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था. इतना ही नहीं उन्होंने कॉमर्शियल स्पेसवॉक में भी भाग लिया था.

4.कितनी पढ़ी-लिखी हैं अन्ना मेनन?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं अन्ना मेनन?
4

ह्यूस्टन में जन्मी अन्ना मेनन ने 2008 में टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से मैथ्स और स्पेनिश में ड्यूल ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम किया है. उन्होंने साल 2010 में ड्यूक यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की थी. ​​इससे पहले उन्होंने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में मिशन कंट्रोल में काम किया था, जहां उन्होंने ISS पर मेडिकल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं.

5.स्पेसएक्स में सीनियर इंजीनियर रह चुकी हैं अन्ना मेनन

स्पेसएक्स में सीनियर इंजीनियर रह चुकी हैं अन्ना मेनन
5

अपने सिलेक्शन से पहले अन्ना मेनन ने स्पेसएक्स में सीनियर इंजीनियर के रूप में सात साल बिताए. उन्होंने ड्रैगन और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के लिए चालक दल के संचालन को आकार दिया और डेमो-2 सहित कई स्पेसएक्स मिशनों के लिए मिशन डायरेक्टर और क्रू कम्युनिकेटर के रूप में काम किया.

6.US एयरफोर्स एकेडमी से पा चुकी हैं पैराशूट विंग्स

US एयरफोर्स एकेडमी से पा चुकी हैं पैराशूट विंग्स
6

उन्होंने एक्सटेन्सिव प्री फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की है. इसके अलावा अन्ना ने अमेरिकी एयरफोर्स एकेडमी से पैराशूट विंग्स हासिल किए, माउंट कोटोपैक्सी पर चढ़ाई की और स्कूबा डाइविंग भी की है.

7.कौन हैं अन्ना मेनन के पति?

कौन हैं अन्ना मेनन के पति?
7

अन्ना मेनन की शादी नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन से हुई है और उनके दो बच्चे हैं. 45 वर्षीय अनिल भारतीय मूल के हैं और उनके माता-पिता यूक्रेनी और भारतीय हैं. वे स्पेसएक्स के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के फ़्लाइट सर्जन थे.

