कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

2 . रोहन अर्नी के एआई मॉडल में क्या है खास?

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फास्ट रेडियो बर्स्ट ब्रह्मांड से आने वाली बेहद तीव्र और शक्तिशाली रेडियो तरंगें होती हैं. ये सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए ही चमकती हैं. रोहन ने जो डीप लर्निंग मॉडल तैयार किया है, वह 98% एक्यूरेसी के साथ इन संकेतों को दोहराने वाले और न दोहराने वाले एफआरबी के रूप में बांटता है. अपनी इस रिसर्च के लिए उन्हें अमेरिका के जाने-माने साइंस कॉम्पिटीशन 2026 रीजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च के टॉप 40 फाइनलिस्ट में चुना गया है. उन्होंने दुनिया भर के 2,600 से अधिक मेधावियों को पीछे छोड़ते हुए यहां जगह बनाई है.