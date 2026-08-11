कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

साइंस
Jaya Pandey | Aug 11, 2026, 04:38 PM IST
1.17 साल के रोहन अर्नी स्पेस साइंस में बनाया बड़ा कीर्तिमान
भारतीय मूल के 17 साल के स्टूडेंट रोहन अर्नी ने स्पेस साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है. वह अमेरिका के न्यू जर्सी में लिंकक्राफ्ट के हाई टेक्नोलॉजी हाई स्कूल में पढ़ते हैं. रोहन ने स्पेस साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) का एनालिसिस करने के लिए एक मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड वैरीएशनल ऑटोएनकोडर (sVAE) मॉडल तैयार किया है.
(All Image Credit: Society for Science)
2.रोहन अर्नी के एआई मॉडल में क्या है खास?
फास्ट रेडियो बर्स्ट ब्रह्मांड से आने वाली बेहद तीव्र और शक्तिशाली रेडियो तरंगें होती हैं. ये सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए ही चमकती हैं. रोहन ने जो डीप लर्निंग मॉडल तैयार किया है, वह 98% एक्यूरेसी के साथ इन संकेतों को दोहराने वाले और न दोहराने वाले एफआरबी के रूप में बांटता है. अपनी इस रिसर्च के लिए उन्हें अमेरिका के जाने-माने साइंस कॉम्पिटीशन 2026 रीजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च के टॉप 40 फाइनलिस्ट में चुना गया है. उन्होंने दुनिया भर के 2,600 से अधिक मेधावियों को पीछे छोड़ते हुए यहां जगह बनाई है.
3.CHIME के डेटा को रोहन ने यूं किया इस्तेमाल
अपने इस कठिन प्रोजेक्ट के लिए रोहन ने कनाडा के कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट (CHIME) टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल किया. एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इतने बड़े डेटा को मैनुअल चेक करना नामुमकिन काम था, लेकिन रोहन के एआई मॉडल ने इस काम को आसान बना दिया है. रिसर्च में अहम बात सामने आई है कि बार-बार दोहराने वाले FRB की फ्रिक्वेंसी रेंज छोटी होती है और ये धरती के ज्यादा करीब होती हैं.
4.कैसे वैज्ञानिकों के काम आएगा रोहन का यह एआई मॉडल?
यह रिसर्च वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या दोनों तरह के बर्स्ट न्यूट्रॉन स्टार्स या मैग्नेटार जैसी एक ही ब्रह्मांडीय वस्तु से बनते हैं या उनके पीछे अलग-अलग फिजिकल प्रोसेस काम करती हैं. एआई के जरिए इन संकेतों को क्लासिफाई करने की यह टेक्निक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भविष्य में बड़े डेटा को संभालने में मददगार साबित होगी.
5.हार्वर्ड के रिसर्चर्स की NeuroDiffEq को विकसित करने में की मदद
रोहन की दिलचस्पी सिर्फ स्पेस साइंस में ही नहीं है बल्कि उन्हें कम्प्यूटेशनल फिजिक्स की भी अच्छी जानकारी है. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर NeuroDiffEq को विकसित करने में भी योगदान दिया है. यह फिजिक्स इंफॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क (PINN) के लिए एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल दुनियाभर के वैज्ञानिक फिजिक्स के कॉम्पलैक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं.