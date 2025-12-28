साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट

साइंस
जया पाण्डेय | Dec 28, 2025, 03:32 PM IST
1.इंसानी जीवन में साइंस है बहुत जरूरी
साइंस मानव जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है. यह प्रकृति, ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को तर्क, प्रयोग और प्रमाण के आधार पर समझाता है. विज्ञान सवाल पूछने, कारण खोजने और समाधान निकालने की एक सतत प्रक्रिया है जिसने मानव सभ्यता को अंधविश्वास से निकालकर ज्ञान और विकास की राह पर आगे बढ़ाया है.
2.हमारी रोजाना की जिंदगी में साइंस का योगदान
चिकित्सा, तकनीक, अंतरिक्ष, पर्यावरण और संचार जैसे लगभग हर क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. मोबाइल फोन से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक, हमारे रोजमर्रा के जीवन का लगभग हर पहलू विज्ञान पर आधारित है. विज्ञान न केवल नई खोजों का रास्ता खोलता है बल्कि भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य, पर्यावरण और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए मानवता को तैयार भी करता है.
3.साइंस की किस डिग्री को कहते हैं रोगों का जासूस
इसी वजह से बचपन से ही बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उन्हें साइंस पढ़ाई जाती है. विज्ञान एक बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसमें अलग-अलग समस्याओं और जरूरतों के लिए अलग-अलग स्ट्रीम और विशेषज्ञताएं मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी डिग्री भी है जिसे रोगों का जासूस कहा जाता है?
4.Epidemiology क्या है?
दरअसल Epidemiology यानी महामारी विज्ञान को ही रोगों का जासूस कहा जाता है. यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आबादी के स्तर पर बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों और घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है. इस डिग्री में यह सिखाया जाता है कि कोई बीमारी कहां, कैसे, कब और क्यों फैलती है और उसे कैसे रोका या नियंत्रित किया जा सकता है.
5.महामारी विज्ञानियों की भूमिका
जब कोई महामारी फैलती है, चाहे वह कोई नई संक्रामक बीमारी हो, लंबे समय से चली आ रही गैर-संक्रामक बीमारियों का बढ़ता बोझ हो या कोई बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हो, तो सबसे पहले Epidemiologist यानी महामारी विज्ञानियों की भूमिका अहम हो जाती है. ये विशेषज्ञ डेटा इकट्ठा करते हैं, पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और बीमारी के स्रोत व फैलाव की कड़ियों को जोड़ते हैं.
6.महामारी विज्ञान को क्यों कहा जाता है रोगों का जासूस?
महामारी विज्ञान को रोगों का जासूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा फोकस आबादी में स्वास्थ्य समस्याओं की गहराई से जांच करने पर होता है. जिस तरह एक जासूस सुराग जोड़कर सच्चाई तक पहुंचता है, उसी तरह Epidemiologist आंकड़ों, रिसर्च और फील्ड स्टडी के जरिए बीमारियों की जड़ तक पहुंचते हैं और नीति निर्धारकों को सही फैसले लेने में मदद करते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.