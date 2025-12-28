साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट

2 . हमारी रोजाना की जिंदगी में साइंस का योगदान

चिकित्सा, तकनीक, अंतरिक्ष, पर्यावरण और संचार जैसे लगभग हर क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. मोबाइल फोन से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक, हमारे रोजमर्रा के जीवन का लगभग हर पहलू विज्ञान पर आधारित है. विज्ञान न केवल नई खोजों का रास्ता खोलता है बल्कि भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य, पर्यावरण और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए मानवता को तैयार भी करता है.