ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के प्रदूषण पर नितिन गडकरी का बयान- 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इंफेक्शन हो जाता है, मैं परिवहन मंत्री हूं, 40% हमारे कारण ही प्रदूषण होता है

Photos

साइंस

धरती का सबसे Muscular Animal कौन सा है? इनका गठीला बदन देख हैरान रह जाएंगे आप

आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर से मिलवाने जा रहे हैं जिसके सामने शेर-बाघ भी फीके लगते हैं. शाकाहारी होने के बावजूद इस जानवर की मस्कुलर बॉडी देखते ही बनती है, जानें इसके बारे में रोचक बातें...

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 12:21 PM IST

1.एनिमल किंगडम की ताकतवर दुनिया

एनिमल किंगडम की ताकतवर दुनिया
1

एनिमल किंगडम शेर, बाघ, गोरिल्ला और हाथी जैसे शक्तिशाली और खूंखार जीव भरे पड़े हैं. प्रत्येक जानवर का अपना अलग आकार, क्षमता और विशेषताएं होती हैं. कुछ अपनी गति के लिए जाने जाते हैं जबकि कुछ अपने आकार और मांसपेशियों की ताकत के लिए मशहूर हैं. जानवरों की एक प्रजाति अपनी विशाल संरचना और सबसे अधिक मांसपेशियों के कारण अलग पहचान रखती हैं.

2.दुनिया का सबसे मस्कुलर जानवर

दुनिया का सबसे मस्कुलर जानवर
2

इस जीव के कंधे भारी, गर्दन मोटी और छाती चौड़ी होती है. इसकी मांसपेशियां न केवल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी होती हैं जिससे भारी वजन होने के बावजूद भी यह तेजी से चल पाता है. आश्चर्यजनक रूप से यह जानवर भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और अक्सर जंगलों के खुले मैदानों या घास के मैदानों में दिखाई देता है.

3.दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर

दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर
3

भारतीय बाइसन को दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है. इसे गौर भी कहा जाता है. यह जानवर सबसे बड़े जंगली मवेशी होने का खिताब रखता है जिसकी मजबूत और गठीली मांसपेशियां देखकर आप दंग रह जाएंगे. गौर मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जो ज्यादातर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं.

4.इनकी ताकत के सामने शेर-बाघ भी कमजोर

इनकी ताकत के सामने शेर-बाघ भी कमजोर
4

भारतीय बाइसन के शरीर में इतनी ताकत होती है कि शेर इसके सामने हल्के लगते हैं. बाघ भी इनके सामने कमजोर दिखते हैं और यहां तक ​​कि गोरिल्ला भी इसके सामने फीके लगते हैं. भारतीय बाइसन का वजन लगभग 1,500 किलोग्राम हो सकता है. 
 

5.विशाल कद, मजबूत कंधे और ऊंची छलांग

विशाल कद, मजबूत कंधे और ऊंची छलांग
5

इसके मजबूत कंधे घनी खाल के नीचे उभरे हुए दिखाई देते हैं. कंधे तक लगभग छह फीट की ऊंचाई के साथ यह अधिकांश दूसरे बाइसनों से लंबा होता है. इसके मजबूत पैर और चौड़ा सीना इसे चुपचाप लेकिन तेजी से चलने में सक्षम बनाते हैं. यह अपने भारी वजन के बावजूद 6 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं.

6.पूरी तरह से शाकाहारी है भारतीय बाइसन

पूरी तरह से शाकाहारी है भारतीय बाइसन
6

भारतीय बाइसन का आहार पूरी तरह शाकाहारी है, जो यह साबित करता है कि ताकत हमेशा मांस से ही नहीं मिलती. इतना ही नहीं वे झुंड में यात्रा करते हैं और आवाजों और हावभाव के माध्यम से संवाद करते हैं. 

