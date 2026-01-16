धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर

5 . इस जानवर की शरीर की बनावट होती है खास

5

हनी बैजर की शारीरिक बनावट भी इसे बेहद खास बनाती है. इसका शरीर मजबूत और गठीला होता है, पैर छोटे लेकिन ताकतवर होते हैं और इसकी त्वचा बहुत मोटी व ढीली होती है. यही त्वचा इसे सांप के जहर, मधुमक्खियों के डंक और दूसरे जानवरों के काटने से बचाती है. पकड़े जाने पर भी यह अपनी ढीली त्वचा की मदद से मुड़कर दुश्मन पर पलटवार कर सकता है.