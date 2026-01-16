FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र BJP मुख्यालय में जश्न का माहौल, BMC में बीजेपी+ 130 सीटों के पार, दोपहर 3:30 बजे BJP मुख्यालय जाएंगे CM, BMC चुनाव- उद्धव+ 72 सीटों पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dinesh Waghmare: कौन हैं IAS दिनेश वाघमारे? जिन पर BMC चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप

Dinesh Waghmare: कौन हैं IAS दिनेश वाघमारे? जिन पर BMC चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली विधानसभा वीडियो मामले में आतिशी को क्लीन चिट, भड़के दिल्ली के मंत्री सिरसा, पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच पर उठाए गंभीर सवाल

दिल्ली विधानसभा वीडियो मामले में आतिशी को क्लीन चिट, भड़के दिल्ली के मंत्री सिरसा, पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच पर उठाए गंभीर सवाल

मारिया मचाडो से नोबेल मिलने के बाद खुश हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- 'मेरे लिए बड़े सम्मान की बात'

मारिया मचाडो से नोबेल मिलने के बाद खुश हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- 'मेरे लिए बड़े सम्मान की बात'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर

धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर

Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

HomePhotos

साइंस

धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर

धरती पर सबसे ज्यादा निडर और बेखौफ जानवर कौन सा है. इसकी साहस के कारनामे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान...

जया पाण्डेय | Jan 16, 2026, 01:44 PM IST

1.धरती का सबसे बेखौफ जानवर

धरती का सबसे बेखौफ जानवर
1

हमारी धरती लाखों तरह के अद्भुत जीवों का घर है. गहरे महासागरों से लेकर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों तक जीवन हर जगह मौजूद है. हर जानवर ने खुद को बचाने और जीवित रहने के लिए अलग-अलग तरीके विकसित किए हैं. लेकिन सवाल यह है कि धरती पर सबसे ज्यादा निडर और बेखौफ जानवर कौन सा है.

(नोट-सभी तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.कहां रहता है यह जानवर?

कहां रहता है यह जानवर?
2

धरती के सबसे निडर जानवर का खिताब हनी बैजर को दिया जाता है. इस छोटे लेकिन बेहद ताकतवर जानवर का वैज्ञानिक नाम मेलिवोरा कैपेन्सिस है. यह अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाया जाता है. भारत में इसे आमतौर पर रैटल भी कहा जाता है.

3.इससे कांपते हैं शेर और लकड़बग्घे

इससे कांपते हैं शेर और लकड़बग्घे
3

हनी बैजर अपने आक्रामक स्वभाव और अद्भुत साहस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यह अपने से कई गुना बड़े जानवरों जैसे शेर, लकड़बग्घा और यहां तक कि बेहद जहरीले सांपों से भी भिड़ जाता है. इसी बेखौफ स्वभाव के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे साहसी जानवर माना गया है.

4.खाने-पीने का शौकीन लेकिन शहद से खास लगाव

खाने-पीने का शौकीन लेकिन शहद से खास लगाव
4

खान-पान के मामले में हनी बैजर किसी भी चीज से परहेज नहीं करता. यह मुख्य रूप से मांसाहारी होता है, लेकिन इसका भोजन बेहद विविध होता है. यह कीड़े-मकोड़े, चूहे, पक्षी, सांप, छिपकली, अंडे, मधुमक्खियों के लार्वा, शहद, जड़ें और फल तक खा जाता है. शहद से खास लगाव होने की वजह से ही इसे हनी बैजर कहा जाता है.

TRENDING NOW

5.इस जानवर की शरीर की बनावट होती है खास

इस जानवर की शरीर की बनावट होती है खास
5

हनी बैजर की शारीरिक बनावट भी इसे बेहद खास बनाती है. इसका शरीर मजबूत और गठीला होता है, पैर छोटे लेकिन ताकतवर होते हैं और इसकी त्वचा बहुत मोटी व ढीली होती है. यही त्वचा इसे सांप के जहर, मधुमक्खियों के डंक और दूसरे जानवरों के काटने से बचाती है. पकड़े जाने पर भी यह अपनी ढीली त्वचा की मदद से मुड़कर दुश्मन पर पलटवार कर सकता है.

6.मजबूत दांत के साथ खोदने में होते हैं माहिर

मजबूत दांत के साथ खोदने में होते हैं माहिर
6

इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह कछुए के सख्त खोल को तोड़कर भी खा सकता है. हनी बैजर खुदाई करने में भी माहिर होता है और साही और अर्डवार्क जैसे जानवरों के बिलों पर कब्जा कर लेता है. जरूरत पड़ने पर यह जमीन में तेजी से सुरंग बना लेता है.

7.औजारों का इस्तेमाल करने में भी तेज

औजारों का इस्तेमाल करने में भी तेज
7

दिलचस्प बात यह है कि हनी बैजर उन गिने-चुने जानवरों में शामिल है जिन्हें औजारों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है. कैद से बाहर निकलने या ऊंचाई तक पहुंचने के लिए यह पत्थरों और लकड़ियों का सहारा लेता है. इसकी बुद्धिमत्ता और साहस इसे सचमुच धरती के सबसे बेखौफ जानवरों में शामिल कर देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर
धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
MORE
Advertisement