सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

5 . लाइटर का इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतें?

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हालांकि लाइटर छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गैस खतरनाक हो सकती है. ज्यादा गर्मी में जैसे कि धूप में या बंद गाड़ी के अंदर रखने पर, इसके अंदर का दबाव बढ़ सकता है और लाइटर फट भी सकता है इसलिए इसे हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए और बच्चों से दूर रखना जरूरी है. कई लोग खाली लाइटर को खुद से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत तरीके से भरने पर गैस लीक होने या हादसा होने का खतरा रहता है.

(Image Credit: Canva)

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