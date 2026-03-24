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सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

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सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

आजकल लाइटर एक आम वस्तु बन गया है. यह रसोई में गैस जलाने से लेकर कई दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिगरेट लाइटर के अंदर मौजूद रंगहीन तरल पदार्थ क्या होता है?

Jaya Pandey | Mar 24, 2026, 05:31 PM IST

1.सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है?

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है?
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सिगरेट या किचन में इस्तेमाल होने वाले लाइटर को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है. कई लोग मानते हैं कि इसमें LPG या CNG जैसी गैस होती होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. लाइटर में मुख्य रूप से 'ब्यूटेन' गैस भरी जाती है, जो एक हाइड्रोकार्बन है और बेहद ज्वलनशील होती है.
(Image AI Generated)

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2.सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन ही क्यों होता है इस्तेमाल?

सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन ही क्यों होता है इस्तेमाल?
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ब्यूटेन की सबसे खास बात यह है कि इसे हल्के दबाव में आसानी से तरल (लिक्विड) रूप में बदला जा सकता है. यही वजह है कि छोटे से लाइटर के अंदर यह तरल पदार्थ की तरह दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वह गैस ही होती है जिसे दबाव में लिक्विड बना दिया जाता है. जब आप लाइटर का बटन दबाते हैं तो अंदर का दबाव कम होता है और यह तरल ब्यूटेन तुरंत गैस में बदलकर बाहर निकलती है.
(Image Credit: Canva)

3.किस मैकेनिज्म से लाइटर जलाता है आग?

किस मैकेनिज्म से लाइटर जलाता है आग?
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लेकिन सिर्फ गैस निकलने से आग नहीं जलती. लाइटर में एक छोटा पहिया और पत्थर जैसा हिस्सा होता है जिसे 'फेरोसेरियम' कहा जाता है. जब आप पहिए को घुमाते हैं तो घर्षण से चिंगारी पैदा होती है. यही चिंगारी बाहर निकल रही ब्यूटेन गैस के संपर्क में आते ही उसे जला देती है और लौ दिखाई देने लगती है.
(Image Credit: Canva)

4.छोटे से लाइटर में भी कैसे आ जाती है ब्यूटेन?

छोटे से लाइटर में भी कैसे आ जाती है ब्यूटेन?
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ब्यूटेन का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह साफ जलती है, ज्यादा धुआं नहीं करती और इसकी लौ स्थिर रहती है. साथ ही इसे कम दबाव में सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सकता है जिससे छोटे प्लास्टिक लाइटर भी प्रभावी और पोर्टेबल बन पाते हैं.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.लाइटर का इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतें?

लाइटर का इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतें?
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हालांकि लाइटर छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गैस खतरनाक हो सकती है. ज्यादा गर्मी में जैसे कि धूप में या बंद गाड़ी के अंदर रखने पर, इसके अंदर का दबाव बढ़ सकता है और लाइटर फट भी सकता है इसलिए इसे हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए और बच्चों से दूर रखना जरूरी है. कई लोग खाली लाइटर को खुद से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत तरीके से भरने पर गैस लीक होने या हादसा होने का खतरा रहता है.
(Image Credit: Canva)

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